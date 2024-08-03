Предлагаем провести два дня в краю тысячи озер — Карелии. Здесь можно расслабиться, увидеть особый природный мир и получить удовольствие от созерцания прекрасного. Вас ждет уникальный тур, в котором комфортно сочетаются три самых популярных направления в Карелии: Мраморный каньон Рускеала и два водных путешествия по Ладоге, на остров Валаам и в национальный парк «Ладожские шхеры». Преимущества тура• За два дня вы увидите главные сокровища Карелии: парк Рускеала, водопады, Валаам и Ладожские шхеры.

Водные прогулки проходят на VIP-катере — новом, комфортабельном, скоростном и маломестном (всего на 10 человек).

Вас ждет большое и самое красивое путешествие по воде: 6 часов на Ладоге с долгой прогулкой по Валааму и высадкой на диком острове-шхере. Острова, ущелья и сказочные пейзажи — там, где не ходят обычные метеоры. Важная информация:.

Вас ждет большое и самое красивое путешествие по воде: 6 часов на Ладоге с долгой прогулкой по Валааму и высадкой на диком острове-шхере. Острова, ущелья и сказочные пейзажи — там, где не ходят обычные метеоры. Важная информация:.

• Вас ждет большое и самое красивое путешествие по воде: 6 часов на Ладоге с долгой прогулкой по Валааму и высадкой на диком острове-шхере. Острова, ущелья и сказочные пейзажи — там, где не ходят обычные метеоры. Важная информация: