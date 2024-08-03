Вас ждет единственный в Санкт-Петербурге тур на 2 дня, в котором комфортно сочетаются три самых популярных направления в Карелии.
Мы посетим Мраморный каньон в знаменитом горном парке «Рускеала» и совершим сразу два водных путешествия по Ладоге — на остров Валаам и в национальный парк «Ладожские шхеры».
Мы посетим Мраморный каньон в знаменитом горном парке «Рускеала» и совершим сразу два водных путешествия по Ладоге — на остров Валаам и в национальный парк «Ладожские шхеры».
Ближайшие даты:
Время начала: 06:30, 06:45
Описание тура
Предлагаем провести два дня в краю тысячи озер — Карелии. Здесь можно расслабиться, увидеть особый природный мир и получить удовольствие от созерцания прекрасного. Вас ждет уникальный тур, в котором комфортно сочетаются три самых популярных направления в Карелии: Мраморный каньон Рускеала и два водных путешествия по Ладоге, на остров Валаам и в национальный парк «Ладожские шхеры». Преимущества тура• За два дня вы увидите главные сокровища Карелии: парк Рускеала, водопады, Валаам и Ладожские шхеры.
Водные прогулки проходят на VIP-катере — новом, комфортабельном, скоростном и маломестном (всего на 10 человек).
Вас ждет большое и самое красивое путешествие по воде: 6 часов на Ладоге с долгой прогулкой по Валааму и высадкой на диком острове-шхере. Острова, ущелья и сказочные пейзажи — там, где не ходят обычные метеоры. Важная информация:.
Вас ждет большое и самое красивое путешествие по воде: 6 часов на Ладоге с долгой прогулкой по Валааму и высадкой на диком острове-шхере. Острова, ущелья и сказочные пейзажи — там, где не ходят обычные метеоры. Важная информация:.
• Вас ждет большое и самое красивое путешествие по воде: 6 часов на Ладоге с долгой прогулкой по Валааму и высадкой на диком острове-шхере. Острова, ущелья и сказочные пейзажи — там, где не ходят обычные метеоры. Важная информация:
- Выбирайте удобную одежду и обувь по сезону.
- Возьмите с собой паспорт и льготный документ при его наличии.
- Рекомендуем также брать с собой в дорогу наличные деньги на дополнительные расходы. На объектах маршрута могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет.
- При посещении действующих храмов и территории внутреннего каре монастыря мужчины должны быть без головных уборов, женщины должны иметь юбки и головной убор. Не разрешается посещение монастыря в спортивной и открытой одежде.
- Информация о времени и месте посадки, номере автобуса и имени гида приходит вам на контактный номер накануне выезда.
- При планировании поездки необходимо иметь запас времени не менее 3 часов по окончании тура, так как возможны задержки в связи с форс-мажорными обстоятельствами.
Ежедневно до 4 Ноября
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|13 990 ₽
|Льготный (школьники/студенты очной формы обучения/пенсионеры)
|13 890 ₽
|Взрослый с экскурсией на о. Валаам и обедом
|16 490 ₽
|Дети от 7 до 12 лет с экскурсией на о. Валаам и обедом
|15 890 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Приозерск
- Сортавала
- Водопады Ахвенкоски
- Горный парк «Рускеала»
- Остров Валаам
- Остров Хонкасало - «Крыша Ладоги»
- Ладожские шхеры
- Крепость Корела-Кексгольм
Что включено
- Трансфер на комфортабельном автобусе экскурсионного класса (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- Услуги гида (кроме экскурсии на острове Валаам, которая бронируется и оплачивается отдельно, по желанию)
- Трассовая экскурсия на протяжении всей программы
- Обзорные экскурсии в городах на маршруте
- Горячий завтрак
- Осмотр водопадов Ахвенкоски
- Возможность совершить прогулку по навесным мостикам над водопадами
- Возможность посетить горный парк Рускеала
- Трассовая обзорная экскурсия по Сортавала
- Посещение фирменного магазина форелевого хозяйства
- Возможность посетить парк Ваккосаалми и подняться на гору Кухавуори
- Проживание в отеле
- Трассовая экскурсия о Карелии по пути в Сортавала
- Трансфер на Вип Катере (группами до 10 человек)
- Путешествие по воде в национальный парк природы «Ладожские шхеры»
- Высадка на о. Хонкасало («крыша Ладоги»)
- Внешний осмотр крепости Корела-Кексголь
Что не входит в цену
- Входной билет в парк Рускеала: взрослые 600 руб., лица 60+ и студенты 400 руб., школьники 7+ 350 руб., дети до 7 лет бесплатно
- Обед 1 день 550 руб., обед 2 день от 750 руб., ужин 1 день от 700 руб.
- Экскурсия на о. Валаам от местного гида Паломнической службы Валаамского монастыря (оплачивается заранее при покупке тура) - по будним дням и в вс от 1100 руб. /чел. в сб от 1200 руб. /чел. 7-12 лет: по будним дням и в вс от 500 руб. /чел. в сб от 550 руб. /чел. дети до 6 лет бесплатно
- Комплексный обед в трапезной монастыря (оплачивается заранее при покупке тура) - от 750 руб.
- Полет на троллее 7+: 2000 руб.
- Экскурсия «Подземная Рускеала» (7+): 2000 руб. взрослые, 750 руб. школьники, 1000 руб. студенты
- Водные прогулки в Рускеала: аренда лодки на 4 чел. - 1200 руб. /40 мин. водная прогулка на самоходной платформе 30 мин. - 400 руб. /чел.
- Проход по экотропе над водопадами: 400 руб. взрослые 300 руб. пенсионеры, студенты, дети до 14 лет включительно
- Развлечения и экскурсии в Рускеала
Место начала и завершения?
Казанская площадь/м. Проспект Просвещения
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно до 4 Ноября
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Точное время и место подачи автобуса
- А также номер автобуса и номер телефона гида мы сообщим в смс: накануне поездки с 19:00 до 21:00
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Галина
3 авг 2024
Я была в шоке от организации сбора туристов. Меня не включили в список туристов и забыли, не прислали смс с номером автобуса и телефоном гида, а поскольку я не из
Г
Галина
28 июл 2024
Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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