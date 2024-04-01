Е Елена Серебряное ожерелье России. Петербург с посещением о. Валаам на метеоре читать дальше между словами, рассказ совершенно не интересный. Мы чуть не заснули. Экскурсовод по Арбату и ВДНХ лучше, не без супер вау эффекта (ну по крайней мере, что-то интереснее рассказала, но у нее была нотка ностальгии по СССР). Нам вообще не понравилась экскурсовод, которая проводила экскурсию в Коломенком. Она долго думала, что сказать, у нее было большие паузы

О Ольга Серебряное ожерелье России. Петербург с посещением о. Валаам на метеоре Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!

О Ольга Серебряное ожерелье России. Петербург с посещением о. Валаам на метеоре Организация тура на высшем уровнем, гостиница великолепная, приняли очень душевно, номер понравился, в номере чисто, аккуратно, вежливый персонал, прекрасная кухня в кафе при гостинице.

С Свиридова Сила природы Карелии 4. Рускеала, Шхеры, Валаам, Водопады Все что было заявлено в туре, все посетили, все успели, обед всегда по времени и прекрасный. Размещение отличное в отеле,"Ласточкино гнездо", отель Драйв парк Ладога" не рекомендую как комфорт. Природа Карелии прекрасна осенью! Я довольна!

С Сигаева Сила природы Карелии 4. Рускеала, Шхеры, Валаам, Водопады Было бы 10 звёзд, поставила бы 10. Понравилось всё. Надёжно, безопасно, познавательно, комфортно. Спасибо большое за чудесную организацию.