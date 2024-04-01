Туры на остров Валаам из Санкт-Петербурга

Найдено 4 тура в категории «Остров Валаам» в Санкт-Петербурге, цены от 17 950 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Карельские выходные. Легенды: Рускеала и Валаам (автобус и метеор)
🚌 На автобусе
🚀 На метеоре
Авторский тур
2 дня
49 отзывов
Карельские выходные. Легенды: Рускеала и Валаам (автобус и метеор)
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м. Озерки
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
от 17 950 за человека
Серебряное ожерелье России. Петербург с посещением о. Валаам на метеоре
🚀 На метеоре
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Серебряное ожерелье России. Петербург с посещением о. Валаам на метеоре
Начало: Санкт-Петербург
«Отправляйтесь вместе с нами в невероятно красивые и исторически значимые места России — в Санкт-Петербург и на остров Валаам»
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 26 770 за человека
Рускеала, Валаам и Кижи: 3 сочных дня в Карелии
Авторский тур
2 дня 17 часов
Рускеала, Валаам и Кижи: 3 сочных дня в Карелии
«Приглашаем на трехдневный тур в Карелию с включенными в стоимость экскурсиями на самые известные острова Карелии: Кижи – музей-заповедник, объект культурного наследия ЮНЕСКО, и Валаам – один из самых посещаемых монастырей России»
Расписание: Среда, Суббота, Воскресенье в 07:30
36 450 за человека
Вся Карелия и Валаам: гран-тур за 4 дня
Авторский тур
3 дня 16 часов
Вся Карелия и Валаам: гран-тур за 4 дня
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 06:45
31 450 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    1 апреля 2024
    Серебряное ожерелье России. Петербург с посещением о. Валаам на метеоре
    Нам вообще не понравилась экскурсовод, которая проводила экскурсию в Коломенком. Она долго думала, что сказать, у нее было большие паузы
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    между словами, рассказ совершенно не интересный. Мы чуть не заснули. Экскурсовод по Арбату и ВДНХ лучше, не без супер вау эффекта (ну по крайней мере, что-то интереснее рассказала, но у нее была нотка ностальгии по СССР).

  • О
    Ольга
    1 апреля 2024
    Серебряное ожерелье России. Петербург с посещением о. Валаам на метеоре
    Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!
    Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!
  • О
    Ольга
    31 марта 2024
    Серебряное ожерелье России. Петербург с посещением о. Валаам на метеоре
    Организация тура на высшем уровнем, гостиница великолепная, приняли очень душевно, номер понравился, в номере чисто, аккуратно, вежливый персонал, прекрасная кухня в кафе при гостинице.
  • С
    Свиридова
    20 октября 2023
    Сила природы Карелии 4. Рускеала, Шхеры, Валаам, Водопады
    Все что было заявлено в туре, все посетили, все успели, обед всегда по времени и прекрасный. Размещение отличное в отеле,"Ласточкино гнездо", отель Драйв парк Ладога" не рекомендую как комфорт. Природа Карелии прекрасна осенью! Я довольна!
  • С
    Сигаева
    26 августа 2023
    Сила природы Карелии 4. Рускеала, Шхеры, Валаам, Водопады
    Было бы 10 звёзд, поставила бы 10. Понравилось всё. Надёжно, безопасно, познавательно, комфортно. Спасибо большое за чудесную организацию.
  • С
    Светлана
    6 октября 2022
    Гран-тур Вся Карелия и Валаам за 4 дня (автобус и метеор)
    Лучший экскурсовод на Валааме, это Галина Васильевна, превосходно знающая историю острова и его обитателей, и замечательный рассказчик.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Остров Валаам»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Карельские выходные. Легенды: Рускеала и Валаам (автобус и метеор)
  2. Серебряное ожерелье России. Петербург с посещением о. Валаам на метеоре
  3. Рускеала, Валаам и Кижи: 3 сочных дня в Карелии
  4. Вся Карелия и Валаам: гран-тур за 4 дня
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рускеала
  2. Петергоф
  3. Набережная
  4. Музей Фаберже
  5. Исаакиевский собор
  6. Эрмитаж
  7. Ладожское озеро
  8. Царское село
  9. Остров Валаам
  10. Петропавловский собор
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Остров Валаам" можно забронировать 4 тура от 17 950 до 36 450. Туристы уже оставили гидам 52 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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