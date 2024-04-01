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Авторский тур
2 дня
Карельские выходные. Легенды: Рускеала и Валаам (автобус и метеор)
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м. Озерки
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
от 17 950₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Серебряное ожерелье России. Петербург с посещением о. Валаам на метеоре
Начало: Санкт-Петербург
«Отправляйтесь вместе с нами в невероятно красивые и исторически значимые места России — в Санкт-Петербург и на остров Валаам»
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 26 770₽ за человека
Авторский тур
2 дня 17 часов
Рускеала, Валаам и Кижи: 3 сочных дня в Карелии
«Приглашаем на трехдневный тур в Карелию с включенными в стоимость экскурсиями на самые известные острова Карелии: Кижи – музей-заповедник, объект культурного наследия ЮНЕСКО, и Валаам – один из самых посещаемых монастырей России»
Расписание: Среда, Суббота, Воскресенье в 07:30
36 450₽ за человека
Авторский тур
3 дня 16 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 06:45
31 450₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена1 апреля 2024Нам вообще не понравилась экскурсовод, которая проводила экскурсию в Коломенком. Она долго думала, что сказать, у нее было большие паузы
- ООльга1 апреля 2024Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!
- ООльга31 марта 2024Организация тура на высшем уровнем, гостиница великолепная, приняли очень душевно, номер понравился, в номере чисто, аккуратно, вежливый персонал, прекрасная кухня в кафе при гостинице.
- ССвиридова20 октября 2023Сила природы Карелии 4. Рускеала, Шхеры, Валаам, ВодопадыВсе что было заявлено в туре, все посетили, все успели, обед всегда по времени и прекрасный. Размещение отличное в отеле,"Ласточкино гнездо", отель Драйв парк Ладога" не рекомендую как комфорт. Природа Карелии прекрасна осенью! Я довольна!
- ССигаева26 августа 2023Сила природы Карелии 4. Рускеала, Шхеры, Валаам, ВодопадыБыло бы 10 звёзд, поставила бы 10. Понравилось всё. Надёжно, безопасно, познавательно, комфортно. Спасибо большое за чудесную организацию.
- ССветлана6 октября 2022Гран-тур Вся Карелия и Валаам за 4 дня (автобус и метеор)Лучший экскурсовод на Валааме, это Галина Васильевна, превосходно знающая историю острова и его обитателей, и замечательный рассказчик.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Остров Валаам»
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Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Остров Валаам" можно забронировать 4 тура от 17 950 до 36 450. Туристы уже оставили гидам 52 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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