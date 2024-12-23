1 день

Приезд. Вечерняя новогодняя экскурсия по Санкт-Петербургу

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2000 руб. /машина).

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.

Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

Важная информация:

туристы, проживающие в отелях «Москва» и «Россия», отправляются на экскурсии от отеля проживания;

туристы, проживающие в отеле «Апарт-отель Yard Residence», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Москва» (пл. Александра Невского, д. 2) – 5 минут пешком.

С 16:00 до 18:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург».

Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале.

Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

18:00.

Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Отправление на программу на автобусе.

Вечерняя новогодняя экскурсия по Санкт-Петербургу.

Огни и гирлянды повсюду!

В первый же день Вы будете очарованы сказочной красотой праздничного убранства и подсветки исторических зданий и мостов.

Вы проедете по набережным, центральным улицам и проспектам и сделаете несколько фото-остановок – на Стрелке Васильевского острова, у Исаакиевского и Казанского соборов.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~3 часа (окончание в ~21:00).