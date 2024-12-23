Новогодний парадиз. Тур в Санкт-Петербург на 7 дней

Увлекательная программа, запоминающиеся моменты и незабываемая атмосфера праздника ждут вас в Санкт-Петербурге! Вы отправитесь на вечернюю обзорную экскурсию по городу, посетите Петропавловскую крепость и Петропавловский и Исаакиевский соборы, знаменитый Эрмитаж, а также посетите загородные резиденции – Павловск и Царское Село. Новогодний Петербург ждет Вас!
5
3 отзыва
Новогодний парадиз. Тур в Санкт-Петербург на 7 дней
Новогодний парадиз. Тур в Санкт-Петербург на 7 дней
Новогодний парадиз. Тур в Санкт-Петербург на 7 дней
Ближайшие даты:
28
дек
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Приезд. Вечерняя новогодняя экскурсия по Санкт-Петербургу

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2000 руб. /машина).

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.

Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

Важная информация:

  • туристы, проживающие в отелях «Москва» и «Россия», отправляются на экскурсии от отеля проживания;
  • туристы, проживающие в отеле «Апарт-отель Yard Residence», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Москва» (пл. Александра Невского, д. 2) – 5 минут пешком.

С 16:00 до 18:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург».

Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале.

Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.
18:00.

Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Отправление на программу на автобусе.

Вечерняя новогодняя экскурсия по Санкт-Петербургу.

Огни и гирлянды повсюду!

В первый же день Вы будете очарованы сказочной красотой праздничного убранства и подсветки исторических зданий и мостов.

Вы проедете по набережным, центральным улицам и проспектам и сделаете несколько фото-остановок – на Стрелке Васильевского острова, у Исаакиевского и Казанского соборов.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~3 часа (окончание в ~21:00).

Приезд. Вечерняя новогодняя экскурсия по Санкт-ПетербургуПриезд. Вечерняя новогодняя экскурсия по Санкт-ПетербургуПриезд. Вечерняя новогодняя экскурсия по Санкт-ПетербургуПриезд. Вечерняя новогодняя экскурсия по Санкт-Петербургу
2 день

Автобусная экскурсия «Петровский Петербург». Экскурсия по территории Петропавловской крепости

Завтрак в гостинице.

09:00 Автобусная экскурсия «Петровский Петербург».

Экскурсия посвящена первым десятилетиям существования Санкт-Петербурга и позволяет прочувствовать идею царя Петра I – основать на болоте новый европейский город, которому суждено будет прославиться на весь мир не только, как центру торговли, науки и искусства, но и как центру реформ, приблизивших Россию к Европе.

Экскурсия по территории Петропавловской крепости.

Петропавловская крепость это «сердце» города, место, с которого начиналась история Санкт-Петербурга.

Вы увидите «город в городе» – типовые постройки петровского времени, действующее предприятие «Монетный двор», где до настоящего времени чеканят памятные монеты, ордена и медали.

Вы побываете в Петропавловском соборе, где сохранились захоронения русских императоров и императриц, а также великих князей и княгинь.

Экскурсия в Петропавловском соборе.

Долгое время Петропавловский собор являлся памятником славы русского оружия.

Здесь на протяжении двух столетий хранились трофейные знамена, ключи от захваченных русскими войсками городов и крепостей.

В начале XX века эти реликвии были переданы в Эрмитаж.

Теперь в соборе представлены копии шведских и турецких знамен.

Посещение тюрьмы Трубецкого бастиона.

В ходе экскурсии Вы также побываете в знаменитой «Русской Бастилии» – тюрьме Трубецкого бастиона, где содержались многие известные политические деятели России.

Новогоднее поздравление от Деда Мороза и Снегурочки с угощением и подарками!

Место окончания программы: центр города.

Продолжительность программы: ~ 5,5 часов (окончание в ~14:30).

Автобусная экскурсия «Петровский Петербург». Экскурсия по территории Петропавловской крепостиАвтобусная экскурсия «Петровский Петербург». Экскурсия по территории Петропавловской крепости
3 день

Экскурсия в Исаакиевский собор. Подъем на колоннаду Исаакиевского собора

Завтрак в гостинице.

10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Отправление на программу на автобусе.

Экскурсия в Исаакиевский собор.

Исаакиевский собор предстанет перед вами как уникальное произведение русского искусства середины XIX века.

Вы увидите великолепные стенные росписи и картины на холсте, выполненные известными русским художниками и полюбуетесь мозаичными иконами, для создания которых использовали смальту более 12000 цветов и оттенков.

Вас поразит обилие различных пород камня (от гранита до малахита и бирюзы), которые пошли на отделку храма.

Подъем на колоннаду Исаакиевского собора.

Колоннада Исаакиевского собора находится на высоте 43 метра над землёй.

С высоты птичьего полета Вашему взору откроются завораживающие виды центральной части города, обзор открывается на все 360 градусов, что позволяет максимально насладиться красотами Северной столицы.

Место окончания программы: Исаакиевский собор (ближайшая ст. метро «Адмиралтейская»).

Продолжительность программы: ~2,5 часа (окончание в ~13:00).

Предлагаем за дополнительную плату (приобретаются заранее).

22:00 Праздничный Новогодний ужин (за доп. плату).

22:00 Ночная новогодняя автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу (за доп. плату).

Экскурсия в Исаакиевский собор. Подъем на колоннаду Исаакиевского собораЭкскурсия в Исаакиевский собор. Подъем на колоннаду Исаакиевского собораЭкскурсия в Исаакиевский собор. Подъем на колоннаду Исаакиевского собора
4 день

Свободный день

Завтрак в гостинице.

Свободный день.

Самостоятельное участие в новогодних гуляниях.

Свободный деньСвободный деньСвободный день
5 день

Автобусная экскурсия в Павловск и Царское Село «Загородные императорские резиденции»

Завтрак в гостинице.

09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия в Павловск и Царское Село «Загородные императорские резиденции».

Расположенные совсем близко друг от друга, эти два дворцово-парковых ансамбля не имеют почти ничего общего: один поражает грациозностью и ослепительной роскошью, другой – безупречным вкусом, гармонией и изяществом.

Один являлся представительской резиденцией, в которой богатейшее убранство создавалось "для единой славы всероссийской"; другой был частным владением императорской семьи –"идеальным местом для идеальной жизни".

Павловск.

Экскурсия в Павловском дворце.

Павловский дворец покоряет абсолютно всех своей гармонией и изяществом.

Расположенный в окружении великолепного парка в долине живописной реки Славянки он воплотил в себе все своеобразие русской и европейской художественной культуры XVIII столетия.

Обратите внимание на коллекции часов, зеркал и фарфоровых изделий, представленные в экспозиции.

Переезд в Царское Село (~25 мин.).

Царское Село.

Экскурсия в Екатерининский дворец с Янтарной комнатой.

Екатерининский дворец изначально создавался архитектором Ф. Б. Растрелли как место официальных приемов русской знати и иностранных дипломатов.

Протянувшаяся почти на 300 метров анфилада комнат и парадных залов, обильно украшенная затейливой резьбой и позолотой, безусловно, не оставит Вас равнодушными.

А «изюминкой» дворца служит знаменитая Янтарная комната.

Прогулка по Екатерининскому парку.

После экскурсии по дворцу у вас будет немного свободного времени, чтобы самостоятельно погулять по великолепному парку, окружающему дворец.

Его украшают изысканные павильоны и многочисленные памятники в честь побед русского оружия во время русско-турецких войн.

Место окончания программы: гостиница (окончание в ~17:30).

Продолжительность программы: ~8 часов.

Автобусная экскурсия в Павловск и Царское Село «Загородные императорские резиденции»Автобусная экскурсия в Павловск и Царское Село «Загородные императорские резиденции»Автобусная экскурсия в Павловск и Царское Село «Загородные императорские резиденции»Автобусная экскурсия в Павловск и Царское Село «Загородные императорские резиденции»Автобусная экскурсия в Павловск и Царское Село «Загородные императорские резиденции»Автобусная экскурсия в Павловск и Царское Село «Загородные императорские резиденции»
6 день

Эрмитаж

Завтрак в гостинице.

09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Отправление на программу на автобусе.

Экскурсия в Эрмитаж.

Эрмитаж – один из крупнейших художественных музеев мира.

Он начинался как личное собрание императрицы Екатерины II и долгое время оставался закрытым для широкой публики.

Сейчас его коллекции насчитывают более 3,5 миллионов экспонатов.

Среди них шедевры Леонардо да Винчи, Рембрандта, античная скульптура, египетские древности, настоящая мумия и многое другое.

По окончании экскурсии вы можете остаться в Эрмитаже и самостоятельно продолжить осмотр.

Место окончания программы: Эрмитаж, ближайшая ст. метро «Адмиралтейская».

Продолжительность программы: ~2,5 часа (окончание в ~12:00).

ЭрмитажЭрмитажЭрмитажЭрмитажЭрмитажЭрмитаж
7 день

Свободный день. Завершение тура

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров до 12:00.

Выезд из гостиницы самостоятельно.

Свободный день.

Проживание

Тур предусматривает проживание в комфортабельных отелях города Санкт-Петербурга на выбор.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от варианта размещения:

Гостиница

Категория номера

Период действия цен

Взрослый 1/2 DBL

Ребенок до 14 лет 1/2 DBL

Третий в номере ребенок до 14 лет

Третий в номере взрослый

Одноместный номер

Россия***бизнес

29.12.2024

04.01.2025

25840

23090

17670

20420

33920

комфорт

29.12.2024

04.01.2025

27520

24770

16230

18980

37630

стандартный

29.12.2024

04.01.2025

24320

21560

-

-

30770

Москва****стандартный

29.12.2024

04.01.2025

28550

25790

25940

28690

42690

Апарт-отель Yard Residence****смарт DBL (без кухни)

29.12.2024

04.01.2025

34120

31370

-

-

55120

смарт апартаменты DBL с кухней

29.12.2024

04.01.2025

35420

32660

-

-

57690

студия апартаменты с кухней

29.12.2024

04.01.2025

36690

33940

24510

27260

60260

Завтрак включен в стоимость, если не выбран тариф "без завтрака".

Варианты проживания

Гостиница «Россия»

6 ночей

Трехзвездочная гостиница «Россия» находится в Санкт-Петербурге. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.

Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.

Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.

Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.

Прогулка до Петербургского Спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.

Гостиница «Россия»Гостиница «Россия»Гостиница «Россия»Гостиница «Россия»

Отель Москва

6 ночей

Комфортабельный отель современного класса «Москва» находится в северной столице, в шаговой доступности от станций метро и Невского проспекта.

Для размещения отдыхающих предлагаются номера, располагающие просторной площадью, системой кондиционирования, сейфом и ванной комнатой с индивидуальными гигиеническими принадлежностями. Предоставляется доступ Wi-Fi. Из окон некоторых категорий открывается живописный вид.

На высших этажах здания есть бар, где готовятся блюда национальной и европейской кухни. По желанию можно отправиться в близлежащие кафе.

Для удобства гостей предоставляется следующее: химчистка или прачечная, круглосуточная работа стойки регистрации и хранение багажа. Если вы планируете деловое или развлекательное мероприятие, отель предлагает вам пространство площадью 2900 кв. м, на котором расположены конференц-залы и конференц-залы. Предоставляется самостоятельная парковка (за дополнительную плату).

Отель находится в 2 минутах ходьбы от Невы. До основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга можно добраться за 15 минут пешей прогулки.

Отель МоскваОтель МоскваОтель МоскваОтель МоскваОтель МоскваОтель МоскваОтель МоскваОтель Москва

Апарт-отель Yard Residence

6 ночей

Апарт-отель "YARD Residence" - новый 4-звездочный, восьмиэтажный комплекс бизнес-класса, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, в 2-х минутах пешком до Невского проспекта и станции метро Площадь Александра Невского. Рядом расположены основные магистрали, по которым можно быстро и удобно добавить в любую точку города. Для удобства гостей, прибывших на личном транспорте, предоставляется парковка; также доступен трансфер и бесплатный Wi-Fi на всей территории комплекса.

Разместиться предлагается в комфортабельных апартаментах с уникальным дизайном, оснащенных современной мебелью, техникой, оборудованной кухней и ванной комнатой.

Для приготовления обеда предназначена кухня с набором посуды, холодильником и плитой. На первом этаже отеля расположилось «BACKYARD», где гости могут попробовать меню от 14 гастрономических брендов.

Удачное расположение апартаментов «Yard Residence» позволяет отдыхающим добраться до основных достопримечательностей города и ознакомиться с его историей подробнее. Также рядом расположен музей городской скульптуры, некрополь мастеров искусства, музей Древлехранилище и многое другое.

Апарт-отель Yard ResidenceАпарт-отель Yard ResidenceАпарт-отель Yard ResidenceАпарт-отель Yard ResidenceАпарт-отель Yard ResidenceАпарт-отель Yard ResidenceАпарт-отель Yard ResidenceАпарт-отель Yard ResidenceАпарт-отель Yard Residence

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранном отеле
  • Завтраки со второго дня тура
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты в музеи
  • Автобус по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Встреча/проводы на вокзале/аэропорту (от 2000 руб. /машина)
  • Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге)
  • Доп. экскурсии по желанию
  • Доп. ночи, камера хранения на вокзале, доп. экскурсии (по желанию)
  • Обеды и ужины (самостоятельно)
  • Новогодний банкет, (оплата при бронировании тура), стоимость уточняется
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Может ли измениться программа тура?
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
23 дек 2024
Очень хорошо организован тур. Заселение, встреча с экскурсоводом, все прошло без заминок и спокойно. Спасибо большое!
А
18 дек 2024
Организация тура на пять. Размещение согласно заявки, автобусы комфортабельные и по графику, без задержек. Гиды вежливые, грамотные и знающие свое дело.
М
18 дек 2024
Нашим гидом была Тукеева Ольга Юрьевна, нам очень повезло, что она все эти незабываемые дни была с нами. Очень интересны ее рассказы о городе, его истории. Нам Ольга Юрьевна очень
читать дальше

понравилась своими профессиональными знаниями, любовью к городу, своим чутким вниманием к нам. Она легко разрешала вопросы, которые возникали у туристов, помогала, подсказывала. С ее помощью мы посетили и другие экскурсии, которые не были в нашей программе.
Ольга Юрьевна - профессионал с большой буквы! Огромная благодарность нашему гиду!

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