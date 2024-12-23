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Программа тура по дням
Приезд. Вечерняя новогодняя экскурсия по Санкт-Петербургу
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.
Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2000 руб. /машина).
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.
Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.
Важная информация:
- туристы, проживающие в отелях «Москва» и «Россия», отправляются на экскурсии от отеля проживания;
- туристы, проживающие в отеле «Апарт-отель Yard Residence», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Москва» (пл. Александра Невского, д. 2) – 5 минут пешком.
С 16:00 до 18:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург».
Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале.
Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.
18:00.
Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Отправление на программу на автобусе.
Вечерняя новогодняя экскурсия по Санкт-Петербургу.
Огни и гирлянды повсюду!
В первый же день Вы будете очарованы сказочной красотой праздничного убранства и подсветки исторических зданий и мостов.
Вы проедете по набережным, центральным улицам и проспектам и сделаете несколько фото-остановок – на Стрелке Васильевского острова, у Исаакиевского и Казанского соборов.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~3 часа (окончание в ~21:00).
Автобусная экскурсия «Петровский Петербург». Экскурсия по территории Петропавловской крепости
Завтрак в гостинице.
09:00 Автобусная экскурсия «Петровский Петербург».
Экскурсия посвящена первым десятилетиям существования Санкт-Петербурга и позволяет прочувствовать идею царя Петра I – основать на болоте новый европейский город, которому суждено будет прославиться на весь мир не только, как центру торговли, науки и искусства, но и как центру реформ, приблизивших Россию к Европе.
Экскурсия по территории Петропавловской крепости.
Петропавловская крепость это «сердце» города, место, с которого начиналась история Санкт-Петербурга.
Вы увидите «город в городе» – типовые постройки петровского времени, действующее предприятие «Монетный двор», где до настоящего времени чеканят памятные монеты, ордена и медали.
Вы побываете в Петропавловском соборе, где сохранились захоронения русских императоров и императриц, а также великих князей и княгинь.
Экскурсия в Петропавловском соборе.
Долгое время Петропавловский собор являлся памятником славы русского оружия.
Здесь на протяжении двух столетий хранились трофейные знамена, ключи от захваченных русскими войсками городов и крепостей.
В начале XX века эти реликвии были переданы в Эрмитаж.
Теперь в соборе представлены копии шведских и турецких знамен.
Посещение тюрьмы Трубецкого бастиона.
В ходе экскурсии Вы также побываете в знаменитой «Русской Бастилии» – тюрьме Трубецкого бастиона, где содержались многие известные политические деятели России.
Новогоднее поздравление от Деда Мороза и Снегурочки с угощением и подарками!
Место окончания программы: центр города.
Продолжительность программы: ~ 5,5 часов (окончание в ~14:30).
Экскурсия в Исаакиевский собор. Подъем на колоннаду Исаакиевского собора
Завтрак в гостинице.
10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Отправление на программу на автобусе.
Экскурсия в Исаакиевский собор.
Исаакиевский собор предстанет перед вами как уникальное произведение русского искусства середины XIX века.
Вы увидите великолепные стенные росписи и картины на холсте, выполненные известными русским художниками и полюбуетесь мозаичными иконами, для создания которых использовали смальту более 12000 цветов и оттенков.
Вас поразит обилие различных пород камня (от гранита до малахита и бирюзы), которые пошли на отделку храма.
Подъем на колоннаду Исаакиевского собора.
Колоннада Исаакиевского собора находится на высоте 43 метра над землёй.
С высоты птичьего полета Вашему взору откроются завораживающие виды центральной части города, обзор открывается на все 360 градусов, что позволяет максимально насладиться красотами Северной столицы.
Место окончания программы: Исаакиевский собор (ближайшая ст. метро «Адмиралтейская»).
Продолжительность программы: ~2,5 часа (окончание в ~13:00).
Предлагаем за дополнительную плату (приобретаются заранее).
22:00 Праздничный Новогодний ужин (за доп. плату).
22:00 Ночная новогодняя автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу (за доп. плату).
Свободный день
Завтрак в гостинице.
Свободный день.
Самостоятельное участие в новогодних гуляниях.
Автобусная экскурсия в Павловск и Царское Село «Загородные императорские резиденции»
Завтрак в гостинице.
09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия в Павловск и Царское Село «Загородные императорские резиденции».
Расположенные совсем близко друг от друга, эти два дворцово-парковых ансамбля не имеют почти ничего общего: один поражает грациозностью и ослепительной роскошью, другой – безупречным вкусом, гармонией и изяществом.
Один являлся представительской резиденцией, в которой богатейшее убранство создавалось "для единой славы всероссийской"; другой был частным владением императорской семьи –"идеальным местом для идеальной жизни".
Павловск.
Экскурсия в Павловском дворце.
Павловский дворец покоряет абсолютно всех своей гармонией и изяществом.
Расположенный в окружении великолепного парка в долине живописной реки Славянки он воплотил в себе все своеобразие русской и европейской художественной культуры XVIII столетия.
Обратите внимание на коллекции часов, зеркал и фарфоровых изделий, представленные в экспозиции.
Переезд в Царское Село (~25 мин.).
Царское Село.
Экскурсия в Екатерининский дворец с Янтарной комнатой.
Екатерининский дворец изначально создавался архитектором Ф. Б. Растрелли как место официальных приемов русской знати и иностранных дипломатов.
Протянувшаяся почти на 300 метров анфилада комнат и парадных залов, обильно украшенная затейливой резьбой и позолотой, безусловно, не оставит Вас равнодушными.
А «изюминкой» дворца служит знаменитая Янтарная комната.
Прогулка по Екатерининскому парку.
После экскурсии по дворцу у вас будет немного свободного времени, чтобы самостоятельно погулять по великолепному парку, окружающему дворец.
Его украшают изысканные павильоны и многочисленные памятники в честь побед русского оружия во время русско-турецких войн.
Место окончания программы: гостиница (окончание в ~17:30).
Продолжительность программы: ~8 часов.
Эрмитаж
Завтрак в гостинице.
09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Отправление на программу на автобусе.
Экскурсия в Эрмитаж.
Эрмитаж – один из крупнейших художественных музеев мира.
Он начинался как личное собрание императрицы Екатерины II и долгое время оставался закрытым для широкой публики.
Сейчас его коллекции насчитывают более 3,5 миллионов экспонатов.
Среди них шедевры Леонардо да Винчи, Рембрандта, античная скульптура, египетские древности, настоящая мумия и многое другое.
По окончании экскурсии вы можете остаться в Эрмитаже и самостоятельно продолжить осмотр.
Место окончания программы: Эрмитаж, ближайшая ст. метро «Адмиралтейская».
Продолжительность программы: ~2,5 часа (окончание в ~12:00).
Свободный день. Завершение тура
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров до 12:00.
Выезд из гостиницы самостоятельно.
Свободный день.
Проживание
Тур предусматривает проживание в комфортабельных отелях города Санкт-Петербурга на выбор.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от варианта размещения:
Гостиница
Категория номера
Период действия цен
Взрослый 1/2 DBL
Ребенок до 14 лет 1/2 DBL
Третий в номере ребенок до 14 лет
Третий в номере взрослый
Одноместный номер
|Россия***
|бизнес
29.12.2024
04.01.2025
25840
23090
17670
20420
33920
|комфорт
29.12.2024
04.01.2025
27520
24770
16230
18980
37630
|стандартный
29.12.2024
04.01.2025
24320
21560
-
-
30770
|Москва****
|стандартный
29.12.2024
04.01.2025
28550
25790
25940
28690
42690
|Апарт-отель Yard Residence****
|смарт DBL (без кухни)
29.12.2024
04.01.2025
34120
31370
-
-
55120
|смарт апартаменты DBL с кухней
29.12.2024
04.01.2025
35420
32660
-
-
57690
|студия апартаменты с кухней
29.12.2024
04.01.2025
36690
33940
24510
27260
60260
Завтрак включен в стоимость, если не выбран тариф "без завтрака".
Варианты проживания
Гостиница «Россия»
Трехзвездочная гостиница «Россия» находится в Санкт-Петербурге. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.
Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.
Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.
Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.
Прогулка до Петербургского Спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.
Отель Москва
Комфортабельный отель современного класса «Москва» находится в северной столице, в шаговой доступности от станций метро и Невского проспекта.
Для размещения отдыхающих предлагаются номера, располагающие просторной площадью, системой кондиционирования, сейфом и ванной комнатой с индивидуальными гигиеническими принадлежностями. Предоставляется доступ Wi-Fi. Из окон некоторых категорий открывается живописный вид.
На высших этажах здания есть бар, где готовятся блюда национальной и европейской кухни. По желанию можно отправиться в близлежащие кафе.
Для удобства гостей предоставляется следующее: химчистка или прачечная, круглосуточная работа стойки регистрации и хранение багажа. Если вы планируете деловое или развлекательное мероприятие, отель предлагает вам пространство площадью 2900 кв. м, на котором расположены конференц-залы и конференц-залы. Предоставляется самостоятельная парковка (за дополнительную плату).
Отель находится в 2 минутах ходьбы от Невы. До основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга можно добраться за 15 минут пешей прогулки.
Апарт-отель Yard Residence
Апарт-отель "YARD Residence" - новый 4-звездочный, восьмиэтажный комплекс бизнес-класса, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, в 2-х минутах пешком до Невского проспекта и станции метро Площадь Александра Невского. Рядом расположены основные магистрали, по которым можно быстро и удобно добавить в любую точку города. Для удобства гостей, прибывших на личном транспорте, предоставляется парковка; также доступен трансфер и бесплатный Wi-Fi на всей территории комплекса.
Разместиться предлагается в комфортабельных апартаментах с уникальным дизайном, оснащенных современной мебелью, техникой, оборудованной кухней и ванной комнатой.
Для приготовления обеда предназначена кухня с набором посуды, холодильником и плитой. На первом этаже отеля расположилось «BACKYARD», где гости могут попробовать меню от 14 гастрономических брендов.
Удачное расположение апартаментов «Yard Residence» позволяет отдыхающим добраться до основных достопримечательностей города и ознакомиться с его историей подробнее. Также рядом расположен музей городской скульптуры, некрополь мастеров искусства, музей Древлехранилище и многое другое.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранном отеле
- Завтраки со второго дня тура
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты в музеи
- Автобус по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Встреча/проводы на вокзале/аэропорту (от 2000 руб. /машина)
- Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге)
- Доп. экскурсии по желанию
- Доп. ночи, камера хранения на вокзале, доп. экскурсии (по желанию)
- Обеды и ужины (самостоятельно)
- Новогодний банкет, (оплата при бронировании тура), стоимость уточняется
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.