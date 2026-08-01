1 день

Родионово, Вытегра, Андома-гора

Выезд из Спб. Первая остановка - деревня Родионово, деревянная церковь Георгия Победоносца. Затем деревня Палтоги - деревянная Богоявленская церковь. Вытегра. Экскурсия в музей подводной лодки в Вытегре. Поездка и прогулка по Андом-горе. Закат на Онеге.

Деревянная церковь Святого Георгия Победоносца в Родионово - это церковь 1493 года постройки, которая является самой старой деревянной церквью, сохранившейся на своем месте и всего третьей по древности сохранившейся деревянной постройкой в России! Расположена она на живописном берегу Юксовского озера. Это место раньше называлось Юксовским погостом, и мы расскажем о нем и о том, что вообще такое погост. Уверены, вы не знаете правильного ответа. В деревне Палтога, на возвышенности и в окружении старых берез, расположены деревянная Богоявленская и каменная Знаменская церкви. Деревянная Богоявленская церковь построена в 1733 г. и относится к типу поонежских храмов с ярусным многоглавым завершением. Самые грандиозные сооружения этой группы — Преображенская церковь в Кижах и Покровская церковь в Анхимове под Вытегрой (сгорела в результате поджога в 1960-е, копия ее выстроена недавно на окраине Петербурга - усадьба Богоявленка).

В этот день мы также посетим большую подводную лодку Б-440, которая находится в Вытегре! Она была построена на Ново-Адмиралтейском заводе в Ленинграде и спущена на воду в 1970 году. Проходила службу в Средиземном, Баренцевом, Норвежском морях и даже в северо-восточной Атлантике. Списали подлодку в 1998 году, а в 2005 переоборудовали в музей и перегнали в Вытегру. Сейчас Б-440 является лучшим на наш взгляд музеем-подлодкой в России. Здесь установлен действующий перископ, а экскурсии сопровождают звуковые эффекты, имитирующие элементы боя. Это место обязательно к посещению!

Еще одно из чудес Вологодской земли, которое нам предстоит увидеть - Андом-гора, Андомский геологический разрез, находится в охраняемом природном комплексе Онежский. Сама гора представляет собой необычно высокий для этих мест утес, 85 метров над уровнем моря, с высоты которого открываются изумительные панорамы Онежского озера. Но ценность горы не только и не столько в этих видах. Здесь на поверхность выходят девонские отложения, возраст которых насчитывает около 400 миллионов лет! Среди них можно увидеть песчаники и пески самых разных цветов: красные, зеленые, фиолетовые…

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