Описание тура
Не так далеко от Санкт-Петербурга, на стыке Ленинградской и Вологодской областей и Республики Карелия находится второе по величине озеро Европы - Онежское. Оно соединяет бассейны Балтики, Волги и Белого моря, являясь частью Беломоро-Балтийского и Волго-Балтийского каналов. Младшая сестра Ладожского озера, Онега, привлекает туристов чудесными Карельскими пейзажами, малолюдностью и уникальными природными и рукотворными памятниками, некоторым из них более 4000 лет.
Чтобы посетить эти популярные, но зачастую труднодоступные места, мы совершим увлекательное автопутешествие на восточный берег Онежского озера. Мы будем ходить, плавать на моторных лодках туда, куда не добраться иначе, любоваться водными просторами, песчаными и скальными пляжами Онеги и ее удивительными достопримечательностями.
- Бесов нос - одно из самых таинственных мест, известное своими древними петроглифами
- Магическую Андом-гору (Андомский геологический разрез)
- Старинный город Вытегру и его знаменитую подводную лодку
- Вепсский замок - уникальное военное укрепление
- Старинные деревянные церкви и онежские маяки
- Шлюзы Волго-Балтийского канала (Мариинская водная система)
Программа тура по дням
Родионово, Вытегра, Андома-гора
Выезд из Спб. Первая остановка - деревня Родионово, деревянная церковь Георгия Победоносца. Затем деревня Палтоги - деревянная Богоявленская церковь. Вытегра. Экскурсия в музей подводной лодки в Вытегре. Поездка и прогулка по Андом-горе. Закат на Онеге.
Деревянная церковь Святого Георгия Победоносца в Родионово - это церковь 1493 года постройки, которая является самой старой деревянной церквью, сохранившейся на своем месте и всего третьей по древности сохранившейся деревянной постройкой в России! Расположена она на живописном берегу Юксовского озера. Это место раньше называлось Юксовским погостом, и мы расскажем о нем и о том, что вообще такое погост. Уверены, вы не знаете правильного ответа. В деревне Палтога, на возвышенности и в окружении старых берез, расположены деревянная Богоявленская и каменная Знаменская церкви. Деревянная Богоявленская церковь построена в 1733 г. и относится к типу поонежских храмов с ярусным многоглавым завершением. Самые грандиозные сооружения этой группы — Преображенская церковь в Кижах и Покровская церковь в Анхимове под Вытегрой (сгорела в результате поджога в 1960-е, копия ее выстроена недавно на окраине Петербурга - усадьба Богоявленка).
В этот день мы также посетим большую подводную лодку Б-440, которая находится в Вытегре! Она была построена на Ново-Адмиралтейском заводе в Ленинграде и спущена на воду в 1970 году. Проходила службу в Средиземном, Баренцевом, Норвежском морях и даже в северо-восточной Атлантике. Списали подлодку в 1998 году, а в 2005 переоборудовали в музей и перегнали в Вытегру. Сейчас Б-440 является лучшим на наш взгляд музеем-подлодкой в России. Здесь установлен действующий перископ, а экскурсии сопровождают звуковые эффекты, имитирующие элементы боя. Это место обязательно к посещению!
Еще одно из чудес Вологодской земли, которое нам предстоит увидеть - Андом-гора, Андомский геологический разрез, находится в охраняемом природном комплексе Онежский. Сама гора представляет собой необычно высокий для этих мест утес, 85 метров над уровнем моря, с высоты которого открываются изумительные панорамы Онежского озера. Но ценность горы не только и не столько в этих видах. Здесь на поверхность выходят девонские отложения, возраст которых насчитывает около 400 миллионов лет! Среди них можно увидеть песчаники и пески самых разных цветов: красные, зеленые, фиолетовые…
Бесов Нос
Поездка на лодке и прогулка к Бесову Носу и петроглифам, Пери Носу, маяку. Саминский погост.
Изюминка тура и один из уникальнейших и нетронутых карельских уголков - Мыс Бесов Нос. Под этим названием скрывается природная композиция из трех мысов: Кладовец, Бесов Нос и Пери Нос - втроем они причудливо изламывают онежский берег. Здесь у воды множество выходов красных и серых гранитов, над ними нависает лес.
Именно на этих пологих скальных выходах находится одна из удивительных загадок — петроглифы, возраст которых не менее пяти тысяч лет. И хотя обнаружили их сравнительно недавно, в середине Xix века, представьте только, эти наскальные рисунки древнее египетских пирамид! Аналогов онежским петроглифам нет во всем мире.
Основные фигуры рисунков - ящерицы, рыбы и бесы. Размеры рисунков огромны, они могут достигать даже двух с половиной метров и находятся у самой кромки воды. Самая необычная фигура - бес с человекоподобной фигурой, квадратной головой, очень тонкой шеей и маленькими искривленными конечностями. Добраться к Бесову Носу непросто. Самый удобный путь - на моторной лодке по реке Черной. Дорога в одну сторону занимает около часа. Бесов Нос привлекает не только своими загадками, но и одним из самых старых маяков в России. В России маяки появились только при Петре I. Маяк мыса Бесов Нос на Онеге является одним из первых, он построен из дерева, что отличает его от других, для сооружения которых использовался камень и кирпич.
В Самино в непосредственной близости друг от друга расположены два храма: Ильи Пророка (единственная сохранившаяся деревянная шатровая церковь в окрестностях г. Вытегры, время постройки 1692-1702 гг.) и Тихвинской иконы Божией Матери. Один из них использовался в холодное время года, другой в тёплый сезон.
Волго-Балт, Вознесенье, Вепсский замок
Шлюзы Волго-Балтийского канала (Мариинская водная система). Вознесенье на Свири. Переправа через Свирь на пароме и посещение Вепсского замка. Возвращение в Спб.
Мариинская водная система, соединяющая Балтику и реку Волга, была задумана еще Петром I (кем же ещё!)), а реализована уже при Павле I и Александре I и открыта в 1810 году, многократно достраивалась и перестраивалась всеми нашими монархами. Названа так она была в честь императрицы Марии Федоровны, супруги Павла. Путь из Балтики в Волгу проходит через Ладожское, Онежское и Белое озера, реки Неву, Свирь, Вытегру, Ковжу и Шексну. На реках и каналах Мариинской системы, действовавшей до начала 60-х годов, было 38 шлюзов. При этом самым важным отрезком системы является Мариинский канал, соединяющий реки Вытегра и Ковжа: от Онежского озера до Волго-Балтийского водораздела шел длительный, нудный подъем: на протяжении 60 км суда поднимались на 85 м с помощью 29 шлюзов!
После реконструкции и постройки новых шлюзов в 1957-1964 гг водная система получила название Волго-Балтийский канал имени Ленина и действует и поныне.
Мы осмотрим старое русло реки, на котором когда-то была Мариинская водная система.
Вепсский замок (Глаз Росомахи) - хорошо сохранившаяся мощная финская крепость на реке Свири, у поселка Вознесенье. Это было одно из самых мощных финских укреплений Второй Мировой войны и охраняло оно вход из Онежского озера в реку Свирь. С воды Вепсский замок выглядит как обычная гора, скала из диабаза (распространённой в этих краях породы, очень прочной самой по себе), а внутри она напичкана коридорами, огневыми точками, наблюдательными пунктами и разного назначения помещениями, которые идеально вписаны в местность и отлично замаскированы. Крепость, как и вся линия финской обороны вдоль реки Свирь, участия в боях не принимала и была оставлена финскими войсками в 1944 году. Поэтому ее помещения хорошо сохранились и мы с удовольствием походим и полазаем по системе подземных казематов.
А чтобы попасть к Глазу Росомахи и вернуться, мы дважды преодолеем Свирь на пароме, - это тоже довольно любопытное занятие. Заодно посмотрим необычный памятник нашему вождю - плод союза государственного и народного творчеств
Внимание! Турлидер имеет право корректировать программу в зависимости от погодных условии и других объективных обстоятельств.
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Маршрут: Санкт-Петербург Родионово Палтоги Вытегра Андом-гора Бесов Нос Мариинская водная система Вознесенье Вепсский замок Санкт-Петербург
- Питание: (частичное) перекус на Бесовом носу
- Проезд: однодневные выезды по маршруту до/от мест ночевок, мест экскурсий и треккингов, плата за горючее и парковки
- Посещение: достопримечательности по маршруту, передвижение на лодках, экскурсии и входные билеты по программе тура
- Услуги турлидера
Что не входит в цену
- Проезд до Санкт-Петербурга и обратно, если вы проживаете в другом городе
- Проживание. Рекомендуемые места ночевок с проживанием в двухместных номерах - 5200 руб (за 1 чел за 2 ночи при 2х местном размещении). Оплачивается напрямую поставщикам услуг
- Питание: завтраки (2-й и 3-й дни), обеды (1-й, 3-й дни), ужины (1-й, 2-й дни)
О чём нужно знать до поездки
Характеристики поездки:
Продолжительность путешествия (из Спб в Спб): 3 дня
Уровень подготовки: не требуется
Температура воздуха: днём +15… +25, ночью +10… +15
Размер группы: 5-7 человек
Дети (от 10 лет) допускаются только с родителями
Протяженность автомобильной части маршрута: 1100 км
Отправление в 7:00 от Московского вокзала. Возвращение к 23:00 к Московскому вокзалу