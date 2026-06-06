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На Кольский полуостров через Карелию: автобусный тур по знаковым локациям (из Санкт-Петербурга)

Увидеть водопад Кивач, посетить Лапландский заповедник, Териберку и саамскую деревню
Маршрут соединит главные символы Русского Севера: от берегов Онежского озера и водопада Кивач до Лапландского заповедника и побережья Северного Ледовитого океана.

Увидим древние петроглифы Залавруги, мраморный карьер Белая Гора и кратер вулкана Гирвас, пройдём тропами Хибинских гор и прикоснёмся к культуре саамов в этнической деревне. Вас ждут Петрозаводск, Беломорск, Кандалакша, Мурманск, легендарная Териберка и Кировск.
5
5 отзывов
На Кольский полуостров через Карелию: автобусный тур по знаковым локациям (из Санкт-Петербурга)
На Кольский полуостров через Карелию: автобусный тур по знаковым локациям (из Санкт-Петербурга)
На Кольский полуостров через Карелию: автобусный тур по знаковым локациям (из Санкт-Петербурга)

Описание тура

Организационные детали

Участникам, прибывающим из Москвы, рекомендуется прилететь в Санкт-Петербург любым рейсом до 5:30 утра или прибыть поездом до 6:00.
Путешественникам из Новосибирска — прилёт любым рейсом до 5:30 утра в день тура.
Рекомендуется взять тёплую одежду, треккинговую обувь, ветровку, головной убор, средство от комаров, купальные принадлежности и индивидуальную аптечку.
Допускается использование палок для скандинавской ходьбы.

Программа тура по дням

1 день

Петрозаводск и водопад Кивач

Переезд в Петрозаводск пройдёт с трассовой экскурсией, во время которой запланировано знакомство с историей, культурой и традициями Карелии. По пути предусмотрена остановка в «Фермерской усадьбе» — деревенском комплексе с рестораном, пекарней, ремесленными мастерскими и мини-зоопарком. Здесь производят экологически чистые продукты, из которых готовят блюда по старинным вепсским рецептам. В местной лавке можно приобрести рыбу, хлеб, домашние колбасы, карельские наливки и выпечку.

По прибытии в Петрозаводск — обед (за дополнительную плату) и обзорная экскурсия по городу с прогулкой по набережной Онежского озера. Петрозаводск, основанный Петром I в 1703 году, когда-то был промышленной слободой при пушечном заводе, а сегодня представляет собой современный зелёный город и крупный культурный центр.

В ходе экскурсии вы увидите ансамбль Круглой площади, скульптуры городов-побратимов на набережной, Музыкальный театр, Русский театр драмы и Кафедральный собор Александра Невского.

Далее — переезд к водопаду Кивач, прогулка по экотропе и осмотр одной из главных природных достопримечательностей Карелии. Водопад на реке Суне поражает мощью и красотой в любое время года. После прогулки — переезд в Беломорск и размещение в гостинице.

Петрозаводск и водопад КивачПетрозаводск и водопад КивачПетрозаводск и водопад КивачПетрозаводск и водопад Кивач
2 день

Петроглифы Залавруги и Полярный круг

После завтрака и освобождения номеров запланирована экскурсия к петроглифам Залавруги. Всего в 6 километрах от Беломорска находится уникальное скопление наскальных изображений возрастом около 6 тысяч лет. Более 2000 фигур образуют целую энциклопедию каменного века, рассказывая о жизни и верованиях древних народов. К петроглифам ведёт лесная дорога длиной около километра, по которой мы прогуляемся. При неблагоприятной погоде экскурсия может быть перенесена в крытый музей «Бесовы следки».

После возвращения в Беломорск — обед (за дополнительную плату) и длительный переезд в Кандалакшу. По пути предусмотрены фотоостановки и короткие перерывы на отдых. Увидим отметку пересечения Полярного круга. По прибытии — размещение в гостинице и свободное время.

Петроглифы Залавруги и Полярный кругПетроглифы Залавруги и Полярный кругПетроглифы Залавруги и Полярный кругПетроглифы Залавруги и Полярный круг
3 день

Каменная река и Лапландский заповедник

После завтрака и освобождения номеров — осмотр каменной реки в Кандалакше. В центре города открывается панорама долины, заполненной крупными валунами, напоминающими застывший поток. Через реку перекинут живописный подвесной мост.

Далее поедем в Лапландский заповедник — четвёртый по величине в европейской части России. Это место уникально тем, что здесь никогда не велась хозяйственная деятельность, и природа сохранилась в первозданном виде. Экскурсия включает посещение Чунозерской усадьбы, прогулку по экотропе с инспектором заповедника в окружении гор и озёр и чаепитие.

Вечером — переезд в Мурманск, размещение в гостинице и ужин из морских деликатесов в одном из ресторанов города.

Каменная река и Лапландский заповедникКаменная река и Лапландский заповедникКаменная река и Лапландский заповедникКаменная река и Лапландский заповедник
4 день

Мурманск и легендарная Териберка

Завтрак в гостинице. Программа начинётся с обзорной экскурсии по Мурманску — крупнейшему городу за Полярным кругом. Осмотрим главные площади и улицы, в том числе площадь Пять Углов и проспект Ленина. В программу входит посещение атомного ледокола «Ленин», храма Спас на Водах, памятников защитникам Заполярья и монумента «Алёша».

После экскурсии — переезд в природный парк Териберка. Дорога пролегает через суровые, но завораживающие северные пейзажи с озёрами и сопками. Здесь пройдёт треккинг к Батарейскому водопаду и пляжу «Яйца дракона». Запланировано также восхождение на мыс Долгий, откуда открываются виды на океан. В случае плохой погоды маршрут может быть сокращён.

После прогулки — обед в ресторане (за дополнительную плату) и свободное время на берегу Баренцева моря. Можно искупаться в водах Северного Ледовитого океана или устроить пикник на пляже. Возвращение в гостиницу и отдых.

Мурманск и легендарная ТериберкаМурманск и легендарная ТериберкаМурманск и легендарная ТериберкаМурманск и легендарная ТериберкаМурманск и легендарная ТериберкаМурманск и легендарная ТериберкаМурманск и легендарная ТериберкаМурманск и легендарная ТериберкаМурманск и легендарная Териберка
5 день

Культура саамов и Хибинские горы

После завтрака и освобождения номеров — поездка в этническую деревню саамов. Программа включает традиционную встречу гостей, знакомство с бытом и культурой коренных народов Крайнего Севера, прогулку по деревне и посещение чума. Вас ждут истории у очага, кормление северных оленей, игры и забавы, стрельба из лука и метание аркана. Завершает визит этнический обед.

Далее — переезд в Кировск, обзорная экскурсия и прогулка по склонам Хибинских гор. Этот район известен своей природной красотой и разнообразием флоры. В ясную погоду предусмотрен треккинг по маршруту с панорамными видами. При ухудшении погоды экскурсия будет заменена посещением горно-геологического музея. Вечером — переезд в Кандалакшу и размещение в гостинице.

Культура саамов и Хибинские горыКультура саамов и Хибинские горыКультура саамов и Хибинские горыКультура саамов и Хибинские горы
6 день

Каменный лабиринт и возвращение в Беломорск

После завтрака и освобождения номеров запланирован треккинг к древнему каменному лабиринту «Вавилон». Подобные сооружения, сложенные из камней в форме спирали, встречаются только на Кольском полуострове. Их происхождение связано с мифами и легендами о Вавилоне или о мистическом острове Авалон, доступном лишь «чистым духом».

После прогулки — возвращение в город и обед (за дополнительную плату). Далее следует продолжительный переезд в Беломорск с бытовыми остановками. По прибытии — размещение в гостинице и отдых.

Каменный лабиринт и возвращение в БеломорскКаменный лабиринт и возвращение в БеломорскКаменный лабиринт и возвращение в БеломорскКаменный лабиринт и возвращение в БеломорскКаменный лабиринт и возвращение в Беломорск
7 день

Белая Гора и вулкан Гирвас

После завтрака и освобождения номеров — переезд к мраморному карьеру Белая Гора. Здесь, на берегу Хижозера, находятся старинные Тивдийские каменоломни, где более века добывали мрамор. По красоте этот карьер не уступает знаменитой «Рускеале». Прогулка по тропинке наверх откроет захватывающий вид на озеро и окрестности.

Далее — поездка к древнему вулкану Гирвас. Это один из старейших сохранившихся на Земле вулканических кратеров, окружённый хвойными лесами. Осмотр жерла вулкана, застывших лавовых потоков и водопада Гирвас. После обеда (за дополнительную плату) начнётся возвращение в Санкт-Петербург с остановками по пути и повторным посещением «Фермерской усадьбы».

Ориентировочное прибытие к станции метро «Улица Дыбенко» — около 23:30.

Белая Гора и вулкан ГирвасБелая Гора и вулкан ГирвасБелая Гора и вулкан ГирвасБелая Гора и вулкан ГирвасБелая Гора и вулкан Гирвас

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение (за одного)58 900 ₽
1-местное размещение79 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки со 2-го дня, саамский обед, ужин с морскими деликатесами, чаепитие в Лапландском заповеднике
  • Трансфер из/до Санкт-Петербурга
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты на объекты по программе
  • Персональное радиооборудование для комфортного прослушивания экскурсий
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Санкт-Петербурга и обратно
  • Пакет питания (5 комплексных обедов в 1-й, 2-й, 4-й, 6-й, 7-й дни) - 9400 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Улица Дыбенко», 7:30
Завершение: Санкт-Петербург, станция метро «Улица Дыбенко», 23:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 39 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 201 туриста
Мы надёжный туроператор с многолетним опытом и нетривиальным подходом к созданию туров и экскурсий. Будем рады видеть вас в наших поездках! Гарантируем качественный сервис и высокий уровень организации.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
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И
Программа поездки оказалась увлекательной, а маршрут был тщательно составлен с вниманием к деталям. Гид по имени Василий впечатлил своими обширными знаниями и умением преподнести информацию. Очень благодарен за такой опыт!
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Е
Выражаю благодарность за прекрасно организованное путешествие. За время поездки успели посетить множество городов, увидеть много интересного и получить новые знания. Гид Василий показал себя очень профессионально. Такие туры оставляют массу положительных эмоций, хотелось бы, чтобы подобных было больше. Спасибо всем, кто приложил усилия для создания этого маршрута!
Вам был полезен этот отзыв?
В
За такую цену поездка получилась действительно достойной. Я хотел увидеть не только сам Мурманск, и этот маршрут оказался именно тем, что нужно. Водители справлялись на отлично, а гид был просто замечательный — очень приветливый и с чувством юмора. Внимание к деталям чувствовалось во всем, даже в подборе музыки во время пути. Очень благодарен организаторам за такой продуманный отдых.
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В
Тур получился очень достойным за свою цену. Хотелось побывать не только в Мурманске, и этот маршрут подошёл просто отлично. Гид был очень приятный и с хорошим чувством юмора, водители справились на отлично. Впечатлило внимание к деталям, даже музыка подобрана идеально. В общем все было продумано, и сопровождение очень понравилось. Большое спасибо организаторам!
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А
Тур получился очень насыщенным и действительно увлекательным. Спасибо тем, кто все это устроил. Особая благодарность гиду Василию — настоящий профи и просто приятный человек. Поездка оставила кучу положительных эмоций. Было интересно, комфортно и вкусно. Василий отлично разбирается в своем деле, умеет захватить внимание, его песни и истории просто завораживают!
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Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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