Переезд в Петрозаводск пройдёт с трассовой экскурсией, во время которой запланировано знакомство с историей, культурой и традициями Карелии. По пути предусмотрена остановка в «Фермерской усадьбе» — деревенском комплексе с рестораном, пекарней, ремесленными мастерскими и мини-зоопарком. Здесь производят экологически чистые продукты, из которых готовят блюда по старинным вепсским рецептам. В местной лавке можно приобрести рыбу, хлеб, домашние колбасы, карельские наливки и выпечку.

По прибытии в Петрозаводск — обед (за дополнительную плату) и обзорная экскурсия по городу с прогулкой по набережной Онежского озера. Петрозаводск, основанный Петром I в 1703 году, когда-то был промышленной слободой при пушечном заводе, а сегодня представляет собой современный зелёный город и крупный культурный центр.

В ходе экскурсии вы увидите ансамбль Круглой площади, скульптуры городов-побратимов на набережной, Музыкальный театр, Русский театр драмы и Кафедральный собор Александра Невского.

Далее — переезд к водопаду Кивач, прогулка по экотропе и осмотр одной из главных природных достопримечательностей Карелии. Водопад на реке Суне поражает мощью и красотой в любое время года. После прогулки — переезд в Беломорск и размещение в гостинице.