Увидим древние петроглифы Залавруги, мраморный карьер Белая Гора и кратер вулкана Гирвас, пройдём тропами Хибинских гор и прикоснёмся к культуре саамов в этнической деревне. Вас ждут Петрозаводск, Беломорск, Кандалакша, Мурманск, легендарная Териберка и Кировск.
Описание тура
Организационные детали
Участникам, прибывающим из Москвы, рекомендуется прилететь в Санкт-Петербург любым рейсом до 5:30 утра или прибыть поездом до 6:00.
Путешественникам из Новосибирска — прилёт любым рейсом до 5:30 утра в день тура.
Рекомендуется взять тёплую одежду, треккинговую обувь, ветровку, головной убор, средство от комаров, купальные принадлежности и индивидуальную аптечку.
Допускается использование палок для скандинавской ходьбы.
Программа тура по дням
Петрозаводск и водопад Кивач
Переезд в Петрозаводск пройдёт с трассовой экскурсией, во время которой запланировано знакомство с историей, культурой и традициями Карелии. По пути предусмотрена остановка в «Фермерской усадьбе» — деревенском комплексе с рестораном, пекарней, ремесленными мастерскими и мини-зоопарком. Здесь производят экологически чистые продукты, из которых готовят блюда по старинным вепсским рецептам. В местной лавке можно приобрести рыбу, хлеб, домашние колбасы, карельские наливки и выпечку.
По прибытии в Петрозаводск — обед (за дополнительную плату) и обзорная экскурсия по городу с прогулкой по набережной Онежского озера. Петрозаводск, основанный Петром I в 1703 году, когда-то был промышленной слободой при пушечном заводе, а сегодня представляет собой современный зелёный город и крупный культурный центр.
В ходе экскурсии вы увидите ансамбль Круглой площади, скульптуры городов-побратимов на набережной, Музыкальный театр, Русский театр драмы и Кафедральный собор Александра Невского.
Далее — переезд к водопаду Кивач, прогулка по экотропе и осмотр одной из главных природных достопримечательностей Карелии. Водопад на реке Суне поражает мощью и красотой в любое время года. После прогулки — переезд в Беломорск и размещение в гостинице.
Петроглифы Залавруги и Полярный круг
После завтрака и освобождения номеров запланирована экскурсия к петроглифам Залавруги. Всего в 6 километрах от Беломорска находится уникальное скопление наскальных изображений возрастом около 6 тысяч лет. Более 2000 фигур образуют целую энциклопедию каменного века, рассказывая о жизни и верованиях древних народов. К петроглифам ведёт лесная дорога длиной около километра, по которой мы прогуляемся. При неблагоприятной погоде экскурсия может быть перенесена в крытый музей «Бесовы следки».
После возвращения в Беломорск — обед (за дополнительную плату) и длительный переезд в Кандалакшу. По пути предусмотрены фотоостановки и короткие перерывы на отдых. Увидим отметку пересечения Полярного круга. По прибытии — размещение в гостинице и свободное время.
Каменная река и Лапландский заповедник
После завтрака и освобождения номеров — осмотр каменной реки в Кандалакше. В центре города открывается панорама долины, заполненной крупными валунами, напоминающими застывший поток. Через реку перекинут живописный подвесной мост.
Далее поедем в Лапландский заповедник — четвёртый по величине в европейской части России. Это место уникально тем, что здесь никогда не велась хозяйственная деятельность, и природа сохранилась в первозданном виде. Экскурсия включает посещение Чунозерской усадьбы, прогулку по экотропе с инспектором заповедника в окружении гор и озёр и чаепитие.
Вечером — переезд в Мурманск, размещение в гостинице и ужин из морских деликатесов в одном из ресторанов города.
Мурманск и легендарная Териберка
Завтрак в гостинице. Программа начинётся с обзорной экскурсии по Мурманску — крупнейшему городу за Полярным кругом. Осмотрим главные площади и улицы, в том числе площадь Пять Углов и проспект Ленина. В программу входит посещение атомного ледокола «Ленин», храма Спас на Водах, памятников защитникам Заполярья и монумента «Алёша».
После экскурсии — переезд в природный парк Териберка. Дорога пролегает через суровые, но завораживающие северные пейзажи с озёрами и сопками. Здесь пройдёт треккинг к Батарейскому водопаду и пляжу «Яйца дракона». Запланировано также восхождение на мыс Долгий, откуда открываются виды на океан. В случае плохой погоды маршрут может быть сокращён.
После прогулки — обед в ресторане (за дополнительную плату) и свободное время на берегу Баренцева моря. Можно искупаться в водах Северного Ледовитого океана или устроить пикник на пляже. Возвращение в гостиницу и отдых.
Культура саамов и Хибинские горы
После завтрака и освобождения номеров — поездка в этническую деревню саамов. Программа включает традиционную встречу гостей, знакомство с бытом и культурой коренных народов Крайнего Севера, прогулку по деревне и посещение чума. Вас ждут истории у очага, кормление северных оленей, игры и забавы, стрельба из лука и метание аркана. Завершает визит этнический обед.
Далее — переезд в Кировск, обзорная экскурсия и прогулка по склонам Хибинских гор. Этот район известен своей природной красотой и разнообразием флоры. В ясную погоду предусмотрен треккинг по маршруту с панорамными видами. При ухудшении погоды экскурсия будет заменена посещением горно-геологического музея. Вечером — переезд в Кандалакшу и размещение в гостинице.
Каменный лабиринт и возвращение в Беломорск
После завтрака и освобождения номеров запланирован треккинг к древнему каменному лабиринту «Вавилон». Подобные сооружения, сложенные из камней в форме спирали, встречаются только на Кольском полуострове. Их происхождение связано с мифами и легендами о Вавилоне или о мистическом острове Авалон, доступном лишь «чистым духом».
После прогулки — возвращение в город и обед (за дополнительную плату). Далее следует продолжительный переезд в Беломорск с бытовыми остановками. По прибытии — размещение в гостинице и отдых.
Белая Гора и вулкан Гирвас
После завтрака и освобождения номеров — переезд к мраморному карьеру Белая Гора. Здесь, на берегу Хижозера, находятся старинные Тивдийские каменоломни, где более века добывали мрамор. По красоте этот карьер не уступает знаменитой «Рускеале». Прогулка по тропинке наверх откроет захватывающий вид на озеро и окрестности.
Далее — поездка к древнему вулкану Гирвас. Это один из старейших сохранившихся на Земле вулканических кратеров, окружённый хвойными лесами. Осмотр жерла вулкана, застывших лавовых потоков и водопада Гирвас. После обеда (за дополнительную плату) начнётся возвращение в Санкт-Петербург с остановками по пути и повторным посещением «Фермерской усадьбы».
Ориентировочное прибытие к станции метро «Улица Дыбенко» — около 23:30.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение (за одного)
|58 900 ₽
|1-местное размещение
|79 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки со 2-го дня, саамский обед, ужин с морскими деликатесами, чаепитие в Лапландском заповеднике
- Трансфер из/до Санкт-Петербурга
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты на объекты по программе
- Персональное радиооборудование для комфортного прослушивания экскурсий
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Санкт-Петербурга и обратно
- Пакет питания (5 комплексных обедов в 1-й, 2-й, 4-й, 6-й, 7-й дни) - 9400 ₽