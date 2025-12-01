Мои заказы

Хаски, «Рускеала», водопады: мини-путешествие в Карелию из Санкт-Петербурга на автобусе

Полюбоваться Ладожским озером, посетить Ахвенкоски и угоститься карельскими калитками
Вас ждёт увлекательное путешествие в Карелию — край озёр, водопадов и древних легенд.

За 2 дня вы посетите горный парк «Рускеала», пройдёте по живописным тропам и увидите знаменитое световое шоу «Северное
читать дальше

сияние».

Отправитесь к водопадам Ахвенкоски, где шум бурных потоков создаёт атмосферу северной сказки, и подниметесь на гору Паасо, открывающую панораму Ладожского озера.

В музее Элисенваара вы попробуете чай с карельскими калитками, а в питомнике познакомитесь с дружелюбными хаски. По желанию сможете заглянуть в музей живой истории «Бастионъ» и почувствовать дух эпохи викингов.

Хаски, «Рускеала», водопады: мини-путешествие в Карелию из Санкт-Петербурга на автобусе
Хаски, «Рускеала», водопады: мини-путешествие в Карелию из Санкт-Петербурга на автобусе
Хаски, «Рускеала», водопады: мини-путешествие в Карелию из Санкт-Петербурга на автобусе

Описание тура

Организационные детали

Важно знать:

Отправление строго по времени, указанному в смс-оповещении. При опоздании можно догнать группу на такси, уточнив место у гида.

Возможны незначительные задержки из-за дорожных работ в Карелии.

Рекомендуется удобная одежда и обувь по сезону.

В зависимости от состава группы возможна замена автобуса на микроавтобус туристического класса.

В Карелии извилистые дороги — рекомендуется заранее принять средство от укачивания.

Туроператор может менять порядок посещения объектов без сокращения программы.

При бронировании нескольких участников важно сообщить об этом менеджеру: выезды происходят несколькими автобусами одновременно.

При себе иметь паспорт.

Программа тура по дням

1 день

Элисенваара, водопады Ахвенкоски, парк «Рускеала»

В 7:00 отправление от Казанского собора, возможна посадка у метро «Проспект Просвещения» в 7:30 (по заявке).

Во время выезда из Санкт-Петербурга вы услышите рассказ об истории города и увидите его главные достопримечательности — Казанский собор, Дворцовую площадь, Адмиралтейство.

К 11:00 прибытие в посёлок Элисенваара, где посетим музей с воссозданным финским интерьером. Здесь проведут экскурсию и угостят чаем с карельскими калитками. Затем заглянем в «Лавку чудес» — небольшую выставку предметов старинного быта и ремёсел, где можно купить сувениры и выпечку.

Во время переезда узнаем историю Лютеранской кирхи в Лахденпохье, связанной с эпосом «Калевала» (без остановки). В 14:30 — обед в кафе (самостоятельно или по комплексному меню, за доплату).

Далее — водопады Ахвенкоски на реке Тохмайоки. По желанию (за доплату) можно пройти по экотропе «Аллея сказок» с подвесными мостиками.

К 16:30 прибудем в горный парк «Рускеала». Гид расскажет об истории парка, после чего будет свободное время. За доплату доступны развлечения — ремесленная мастерская или троллей над озером.

Вечером — световое шоу «Северное сияние» (график зависит от светового дня). К 19:30–20:00 прибытие в Сортавалу, заселение в отель, ужин и отдых.

Элисенваара, водопады Ахвенкоски, парк «Рускеала»Элисенваара, водопады Ахвенкоски, парк «Рускеала»Элисенваара, водопады Ахвенкоски, парк «Рускеала»Элисенваара, водопады Ахвенкоски, парк «Рускеала»
2 день

Гора Паасо, питомник хаски, музей «Бастионъ» и возвращение в Санкт-Петербург

После завтрака в 8:30 отправимся к горе Паасо. Пешая прогулка подойдёт всем уровням подготовки. С вершины открывается вид на Ладожское озеро и дамбу через озеро Кармаланъярви, по которой проходит ретропоезд.

Затем посетим питомник хаски, где живут более 20 собак. Здесь расскажут о породе, можно будет сделать фото и угоститься карельским чаем на травах в юрте.

По желанию (за доплату) — музей живой истории «Бастионъ», где воссоздана эпоха викингов. Можно примерить доспехи, подержать оружие и пострелять из лука.

После экскурсионной программы — выезд в Санкт-Петербург. По пути остановка у магазина форелевого хозяйства, где можно приобрести свежую рыбу и икру.

Гора Паасо, питомник хаски, музей «Бастионъ» и возвращение в Санкт-ПетербургГора Паасо, питомник хаски, музей «Бастионъ» и возвращение в Санкт-ПетербургГора Паасо, питомник хаски, музей «Бастионъ» и возвращение в Санкт-ПетербургГора Паасо, питомник хаски, музей «Бастионъ» и возвращение в Санкт-ПетербургГора Паасо, питомник хаски, музей «Бастионъ» и возвращение в Санкт-Петербург

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное (за человека), взрослый13 100 ₽
1-местное, взрослый19 100 ₽
Детский (5-11 лет)12 600 ₽
Пенсионный12 600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтрак
  • Трансфер из/до Санкт-Петербурга
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Внешний осмотр крепости Корела в Приозерске
  • Внешний осмотр лютеранской кирхи
  • Путевая экскурсия по Сортавале
  • Посещение водопадов Ахвенкоски
  • Входной билет и экскурсия с чаепитием в питомнике хаски
  • Посещение горы Паасо (входные билеты включены)
  • Экскурсия с чаепитием в доме-музее в Элисенваара
  • Посещение магазина бальзамов и настоек
  • Остановка у магазина форелевого хозяйства
  • Страховка от несчастного случая
Что не входит в цену
  • Переезд из вашего города до Санкт-Петербурга и обратно
  • Остальное питание
  • Обязательная доплата:
  • Входной билет в Горный парк «Рускеала»: взрослые - 650 ₽, пенсионеры и студенты - 450 ₽, школьники - 400 ₽, члены РГО - 450 ₽, ветераны и участники боевых действий - 400 ₽. С 1 января по 30 апреля 2026 года: школьники - 550 ₽, студенты и пенсионеры от 60 лет - 650 ₽, взрослые - 750 ₽
  • По желанию (оплачивается на месте):
  • Комплексный обед - от 700 ₽ с чел
  • Входной билет на экотропу «Аллея сказок»: взрослые - 500 ₽, дети до 14 лет - 400 ₽
  • Развлечения в парке "Рускеала" (экскурсия "Подземный космос", троллей, тарзанка) - по тарифам парка
  • Входной билет в музей «Бастионъ»: взрослые - 1000 ₽, льготные категории (дети от 7 лет, студенты, пенсионеры) - 800 ₽
  • Катание в собачьих упряжках - по погодным условиям, в порядке очереди
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, парковка за Казанским собором, 7:00
Завершение: Санкт-Петербург, парковка за Казанским собором, 23:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 55 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 2756 туристов
Мы разделяем идею о том, что путешествия по России должны быть популярны и доступны каждому. Наша родина для нас — источник нескончаемого вдохновения. Поэтому, пока другие возят людей туда, где
читать дальше

прошли уже миллионы, мы развиваем туризм там, где в северной красоте черпал вдохновение Николай Рерих, где из-под пера Гавриила Державина вышла непревзойдённая ода водопаду, где Пётр Первый создал первый российский курорт — в Карелии. В 2015 году, благодаря нашим достижениям, мы стали первыми официальными представителями Горного парка Рускеала в г. Санкт-Петербург, и наши туры в Карелию были признаны лучшими.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие туры из Санкт-Петербурга

Петербург и карельские выходные
На автобусе
5 дней
2 отзыва
Петербург и карельские выходные
Начало: Санкт-Петербург
25 дек в 10:00
15 янв в 10:00
от 27 700 ₽ за человека
Топ-3. Санкт-Петербург, Выборг, Карелия в одном путешествии
На автобусе
6 дней
3 отзыва
Топ-3. Санкт-Петербург, Выборг, Карелия в одном путешествии
Начало: Санкт-Петербург
1 июн в 10:00
15 июн в 10:00
от 38 880 ₽ за человека
Из Санкт-Петербурга в Карелию: «Рускеала», россыпь водопадов и наследие прошлого
На автобусе
2 дня
Из Санкт-Петербурга в Карелию: «Рускеала», россыпь водопадов и наследие прошлого
Насладиться природой, рассмотреть старые здания и интерьеры, выпить чаю с калитками и добыть гранат
Начало: Санкт-Петербург. Парковка за Казанским собором, 7:...
27 дек в 08:00
13 янв в 08:00
13 500 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Санкт-Петербурге
Все туры из Санкт-Петербурга