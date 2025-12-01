За 2 дня вы посетите горный парк «Рускеала», пройдёте по живописным тропам и увидите знаменитое световое шоу «Северное
Описание тура
Организационные детали
Важно знать:
Отправление строго по времени, указанному в смс-оповещении. При опоздании можно догнать группу на такси, уточнив место у гида.
Возможны незначительные задержки из-за дорожных работ в Карелии.
Рекомендуется удобная одежда и обувь по сезону.
В зависимости от состава группы возможна замена автобуса на микроавтобус туристического класса.
В Карелии извилистые дороги — рекомендуется заранее принять средство от укачивания.
Туроператор может менять порядок посещения объектов без сокращения программы.
При бронировании нескольких участников важно сообщить об этом менеджеру: выезды происходят несколькими автобусами одновременно.
При себе иметь паспорт.
Программа тура по дням
Элисенваара, водопады Ахвенкоски, парк «Рускеала»
В 7:00 отправление от Казанского собора, возможна посадка у метро «Проспект Просвещения» в 7:30 (по заявке).
Во время выезда из Санкт-Петербурга вы услышите рассказ об истории города и увидите его главные достопримечательности — Казанский собор, Дворцовую площадь, Адмиралтейство.
К 11:00 прибытие в посёлок Элисенваара, где посетим музей с воссозданным финским интерьером. Здесь проведут экскурсию и угостят чаем с карельскими калитками. Затем заглянем в «Лавку чудес» — небольшую выставку предметов старинного быта и ремёсел, где можно купить сувениры и выпечку.
Во время переезда узнаем историю Лютеранской кирхи в Лахденпохье, связанной с эпосом «Калевала» (без остановки). В 14:30 — обед в кафе (самостоятельно или по комплексному меню, за доплату).
Далее — водопады Ахвенкоски на реке Тохмайоки. По желанию (за доплату) можно пройти по экотропе «Аллея сказок» с подвесными мостиками.
К 16:30 прибудем в горный парк «Рускеала». Гид расскажет об истории парка, после чего будет свободное время. За доплату доступны развлечения — ремесленная мастерская или троллей над озером.
Вечером — световое шоу «Северное сияние» (график зависит от светового дня). К 19:30–20:00 прибытие в Сортавалу, заселение в отель, ужин и отдых.
Гора Паасо, питомник хаски, музей «Бастионъ» и возвращение в Санкт-Петербург
После завтрака в 8:30 отправимся к горе Паасо. Пешая прогулка подойдёт всем уровням подготовки. С вершины открывается вид на Ладожское озеро и дамбу через озеро Кармаланъярви, по которой проходит ретропоезд.
Затем посетим питомник хаски, где живут более 20 собак. Здесь расскажут о породе, можно будет сделать фото и угоститься карельским чаем на травах в юрте.
По желанию (за доплату) — музей живой истории «Бастионъ», где воссоздана эпоха викингов. Можно примерить доспехи, подержать оружие и пострелять из лука.
После экскурсионной программы — выезд в Санкт-Петербург. По пути остановка у магазина форелевого хозяйства, где можно приобрести свежую рыбу и икру.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное (за человека), взрослый
|13 100 ₽
|1-местное, взрослый
|19 100 ₽
|Детский (5-11 лет)
|12 600 ₽
|Пенсионный
|12 600 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтрак
- Трансфер из/до Санкт-Петербурга
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Внешний осмотр крепости Корела в Приозерске
- Внешний осмотр лютеранской кирхи
- Путевая экскурсия по Сортавале
- Посещение водопадов Ахвенкоски
- Входной билет и экскурсия с чаепитием в питомнике хаски
- Посещение горы Паасо (входные билеты включены)
- Экскурсия с чаепитием в доме-музее в Элисенваара
- Посещение магазина бальзамов и настоек
- Остановка у магазина форелевого хозяйства
- Страховка от несчастного случая
Что не входит в цену
- Переезд из вашего города до Санкт-Петербурга и обратно
- Остальное питание
- Обязательная доплата:
- Входной билет в Горный парк «Рускеала»: взрослые - 650 ₽, пенсионеры и студенты - 450 ₽, школьники - 400 ₽, члены РГО - 450 ₽, ветераны и участники боевых действий - 400 ₽. С 1 января по 30 апреля 2026 года: школьники - 550 ₽, студенты и пенсионеры от 60 лет - 650 ₽, взрослые - 750 ₽
- По желанию (оплачивается на месте):
- Комплексный обед - от 700 ₽ с чел
- Входной билет на экотропу «Аллея сказок»: взрослые - 500 ₽, дети до 14 лет - 400 ₽
- Развлечения в парке "Рускеала" (экскурсия "Подземный космос", троллей, тарзанка) - по тарифам парка
- Входной билет в музей «Бастионъ»: взрослые - 1000 ₽, льготные категории (дети от 7 лет, студенты, пенсионеры) - 800 ₽
- Катание в собачьих упряжках - по погодным условиям, в порядке очереди