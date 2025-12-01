В 7:00 отправление от Казанского собора, возможна посадка у метро «Проспект Просвещения» в 7:30 (по заявке).

Во время выезда из Санкт-Петербурга вы услышите рассказ об истории города и увидите его главные достопримечательности — Казанский собор, Дворцовую площадь, Адмиралтейство.

К 11:00 прибытие в посёлок Элисенваара, где посетим музей с воссозданным финским интерьером. Здесь проведут экскурсию и угостят чаем с карельскими калитками. Затем заглянем в «Лавку чудес» — небольшую выставку предметов старинного быта и ремёсел, где можно купить сувениры и выпечку.

Во время переезда узнаем историю Лютеранской кирхи в Лахденпохье, связанной с эпосом «Калевала» (без остановки). В 14:30 — обед в кафе (самостоятельно или по комплексному меню, за доплату).

Далее — водопады Ахвенкоски на реке Тохмайоки. По желанию (за доплату) можно пройти по экотропе «Аллея сказок» с подвесными мостиками.

К 16:30 прибудем в горный парк «Рускеала». Гид расскажет об истории парка, после чего будет свободное время. За доплату доступны развлечения — ремесленная мастерская или троллей над озером.

Вечером — световое шоу «Северное сияние» (график зависит от светового дня). К 19:30–20:00 прибытие в Сортавалу, заселение в отель, ужин и отдых.