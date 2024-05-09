Средневековый Выборг, воинственный Кронштадт и величественный Санкт-Петербург
Авторский тур в Санкт-Петербурге

Услышать мистические легенды, пройтись по «Острову фортов», попробовать выборгский крендель и глёг

Приглашаем в небольшое путешествие по Ленинградской области.

Мы побываем в роскошной резиденции Александра Меншикова — дворцово-парковом ансамбле «Ораниенбаум», чьё название переводится как апельсиновое дерево.

Посетим уютный Выборг, где всё пропитано Средневековьем, продегустируем хрустящие крендели и глёг — ароматный скандинавский напиток с ягодами, специями и пряностями. Познакомимся с городом воинской славы — портом Кронштадт. В завершение поездки полюбуемся знаковыми локациями Северной столицы — Санкт-Петербурга.
Средневековый Выборг, воинственный Кронштадт и величественный Санкт-Петербург
Средневековый Выборг, воинственный Кронштадт и величественный Санкт-Петербург
Средневековый Выборг, воинственный Кронштадт и величественный Санкт-Петербург
Ближайшие даты:
9
мая
31
мая
21
июн
5
июл
12
июл
2
авг
9
авг
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет21 400 ₽
Детский билет (младше 14 лет)20 600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 0+

В начале мая возможно закрытие парка «Монрепо» по техническим причинам. В этом случае локация заменяется посещением форта Константин в Кронштадте.

Важно: для этого тура понадобится дополнительная предоплата, помимо комиссии сайта: 15 % по ссылке, которую вам вышлет организатор. Также не позднее, чем за месяц до заезда, мы отправим вам ссылку на 100 % предоплату.

Проживание. Остановимся в отеле «Выборг», размещение двухместное в номере категории «стандарт». Повышение категории номера, одноместное размещение или замена гостиницы на отель «Дружба» — за доплату.

Питание. В стоимость тура включены 3 завтрака и 1 обед в первый день. Остальное питание — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Дворцы и парки «Ораниенбаума»

Встретимся на Московском вокзале, позавтракаем в кафе и отправимся в «Ораниенбаум» — парадную дворцово-парковую резиденцию, которую Александр Меншиков возвёл, чтобы встречать прибывающих в Российскую Империю по морю. Ехать будем по Петергофской дороге, которая ведёт из бывшей столицы в загородные усадьбы. Посетим богато украшенные залы Меншиковского дворца и осмотрим мультимедийные экспозиции.

После обеда в кафе поедем в средневековый Выборг. В дороге вы узнаете много интересного о подземном туннеле и живописной Королевской дороге, по которым будем передвигаться. После размещения в отеле будет свободное время.

Дворцы и парки «Ораниенбаума»Дворцы и парки «Ораниенбаума»Дворцы и парки «Ораниенбаума»Дворцы и парки «Ораниенбаума»Дворцы и парки «Ораниенбаума»Дворцы и парки «Ораниенбаума»Дворцы и парки «Ораниенбаума»Дворцы и парки «Ораниенбаума»Дворцы и парки «Ораниенбаума»
2 день

Знакомство с Выборгом

После завтрака поближе познакомимся с Выборгом, чьи кварталы напоминают европейские. Пройдёмся по мощёным улочкам вдоль городских башен, крепостных стен, «пряничных» домиков и нарядных витрин магазинов. Остановимся у Выборгского замка и полюбуемся впечатляющей башней Олафа.

Затем прогуляемся по царству скал — редкому по красоте пейзажному парку «Монрепо». Услышим легенды о таинственных гротах, исполняющих желания, источнике, возвращающем зрение, острове мёртвых с собственным замком и заглянем в усадьбу шведского барона.

Во второй половине дня останется свободное время, его можно провести на выборгском рынке, где много финских товаров. Желающие смогут прокатиться на кораблике вдоль берегов «Монрепо».

После отправимся в Музей кренделя — ароматного символа Выборга — и, конечно, попробуем его, запивая глёгом. По желанию можно устроить фотосессию в карнавальных костюмах.

Позже погрузимся в Средневековье на Ганзейском дворе, создание которого вдохновлено жизнью финской купчихи Каарины. Увидим, каким был Выборг в 16-м веке, узнаем, чем тогда торговали, услышим байки и житейские хитрости и даже поучимся танцевать. Вечером вернёмся в гостиницу и отдохнём.

Знакомство с ВыборгомЗнакомство с ВыборгомЗнакомство с ВыборгомЗнакомство с ВыборгомЗнакомство с ВыборгомЗнакомство с ВыборгомЗнакомство с ВыборгомЗнакомство с ВыборгомЗнакомство с Выборгом
3 день

Кронштадт и Санкт-Петербург

Позавтракав, отправимся в Кронштадт — город моряков, фортов и маяков. Увидим памятник адмиралу Макарову, Итальянский дворец, Петровскую пристань, Арсенал. Зайдём в величественный Николо-Богоявленский морской собор, созданный по подобию стамбульской мечети Айя-София.

Затем пройдёмся по посвящённому военно-морскому флоту парку «Остров фортов» с завораживающей панорамой Финского залива и осмотрим гигантскую атомную подводную лодку «Ленинский комсомол». Желающие смогут отправиться на теплоходе по жемчужинам Кронштадта — фортам и маякам.

Напоследок полюбуемся главными достопримечательностями Санкт-Петербурга: Дворцовой площадью, Зимним дворцом, Смольным монастырём, крейсером «Аврора» и другими знаковыми местами. Побываем на площадях: Исаакиевской, Декабристов и Растрелли. Завершим путешествие на Московском вокзале.

Кронштадт и Санкт-ПетербургКронштадт и Санкт-ПетербургКронштадт и Санкт-ПетербургКронштадт и Санкт-ПетербургКронштадт и Санкт-ПетербургКронштадт и Санкт-ПетербургКронштадт и Санкт-ПетербургКронштадт и Санкт-ПетербургКронштадт и Санкт-ПетербургКронштадт и Санкт-Петербург

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 3 завтрак и 1 обед
  • Трансферы по маршруту
  • Услуги гида
  • Входные билеты по программе
  • Радиогид с одноразовыми наушниками
Что не входит в цену
  • Билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Обеды во 2 и 3 дни, ужины
  • Водная прогулка на кораблике вдоль берегов парка «Монрепо» - 1000 руб. за одного взрослого, 750 руб. за ребёнка младше 7 лет
  • Морская прогулка по фортам и маякам Кронштадта на теплоходе (с мая по октябрь) - 1300 руб
  • Доплата за повышение уровня номера до "стандарт+" (при двухместном размещении) - 590 руб. Доплата за одноместное размещение в номере категории "стандарт" - 4300 руб., "стандарт+" - 5500 руб
  • Стоимость тура с 8 по 10 марта 2024 года - 19 500 руб. на одного взрослого, 18 900 руб. на ребёнка
  • Стоимость тура при заселении в отель "Дружба" при двухместном размещении в номере категории "стандарт" - 22500 руб., "стандарт+" - 24600 руб. Доплата за одноместное размещение в номере категории "стандарт" - 5300 руб., "стандарт+" - 7200 руб. Стоимость тура для детей младше 14 лет - 21 700 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Московский вокзал, 09:15, памятник Петру I
Завершение: Московский вокзал, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхКронштадтВыездныеКрейсер АврораПопулярные местаОраниенбаумЗимний дворецДворцы, замки и особнякиВыборгСмольный соборСвятые местаВсе туры3-дневные турыДворцовая площадьПарк МонрепоНикольский морской соборПрирода и пейзажиМифы и легендыФорты

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