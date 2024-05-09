Услышать мистические легенды, пройтись по «Острову фортов», попробовать выборгский крендель и глёг
Мы побываем в роскошной резиденции Александра Меншикова — дворцово-парковом ансамбле «Ораниенбаум», чьё название переводится как апельсиновое дерево.
Посетим уютный Выборг, где всё пропитано Средневековьем, продегустируем хрустящие крендели и глёг — ароматный скандинавский напиток с ягодами, специями и пряностями. Познакомимся с городом воинской славы — портом Кронштадт. В завершение поездки полюбуемся знаковыми локациями Северной столицы — Санкт-Петербурга.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|21 400 ₽
|Детский билет (младше 14 лет)
|20 600 ₽
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 0+
В начале мая возможно закрытие парка «Монрепо» по техническим причинам. В этом случае локация заменяется посещением форта Константин в Кронштадте.
Важно: для этого тура понадобится дополнительная предоплата, помимо комиссии сайта: 15 % по ссылке, которую вам вышлет организатор. Также не позднее, чем за месяц до заезда, мы отправим вам ссылку на 100 % предоплату.
Проживание. Остановимся в отеле «Выборг», размещение двухместное в номере категории «стандарт». Повышение категории номера, одноместное размещение или замена гостиницы на отель «Дружба» — за доплату.
Питание. В стоимость тура включены 3 завтрака и 1 обед в первый день. Остальное питание — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Программа тура по дням
Дворцы и парки «Ораниенбаума»
Встретимся на Московском вокзале, позавтракаем в кафе и отправимся в «Ораниенбаум» — парадную дворцово-парковую резиденцию, которую Александр Меншиков возвёл, чтобы встречать прибывающих в Российскую Империю по морю. Ехать будем по Петергофской дороге, которая ведёт из бывшей столицы в загородные усадьбы. Посетим богато украшенные залы Меншиковского дворца и осмотрим мультимедийные экспозиции.
После обеда в кафе поедем в средневековый Выборг. В дороге вы узнаете много интересного о подземном туннеле и живописной Королевской дороге, по которым будем передвигаться. После размещения в отеле будет свободное время.
Знакомство с Выборгом
После завтрака поближе познакомимся с Выборгом, чьи кварталы напоминают европейские. Пройдёмся по мощёным улочкам вдоль городских башен, крепостных стен, «пряничных» домиков и нарядных витрин магазинов. Остановимся у Выборгского замка и полюбуемся впечатляющей башней Олафа.
Затем прогуляемся по царству скал — редкому по красоте пейзажному парку «Монрепо». Услышим легенды о таинственных гротах, исполняющих желания, источнике, возвращающем зрение, острове мёртвых с собственным замком и заглянем в усадьбу шведского барона.
Во второй половине дня останется свободное время, его можно провести на выборгском рынке, где много финских товаров. Желающие смогут прокатиться на кораблике вдоль берегов «Монрепо».
После отправимся в Музей кренделя — ароматного символа Выборга — и, конечно, попробуем его, запивая глёгом. По желанию можно устроить фотосессию в карнавальных костюмах.
Позже погрузимся в Средневековье на Ганзейском дворе, создание которого вдохновлено жизнью финской купчихи Каарины. Увидим, каким был Выборг в 16-м веке, узнаем, чем тогда торговали, услышим байки и житейские хитрости и даже поучимся танцевать. Вечером вернёмся в гостиницу и отдохнём.
Кронштадт и Санкт-Петербург
Позавтракав, отправимся в Кронштадт — город моряков, фортов и маяков. Увидим памятник адмиралу Макарову, Итальянский дворец, Петровскую пристань, Арсенал. Зайдём в величественный Николо-Богоявленский морской собор, созданный по подобию стамбульской мечети Айя-София.
Затем пройдёмся по посвящённому военно-морскому флоту парку «Остров фортов» с завораживающей панорамой Финского залива и осмотрим гигантскую атомную подводную лодку «Ленинский комсомол». Желающие смогут отправиться на теплоходе по жемчужинам Кронштадта — фортам и маякам.
Напоследок полюбуемся главными достопримечательностями Санкт-Петербурга: Дворцовой площадью, Зимним дворцом, Смольным монастырём, крейсером «Аврора» и другими знаковыми местами. Побываем на площадях: Исаакиевской, Декабристов и Растрелли. Завершим путешествие на Московском вокзале.
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Что включено
- Проживание
- 3 завтрак и 1 обед
- Трансферы по маршруту
- Услуги гида
- Входные билеты по программе
- Радиогид с одноразовыми наушниками
Что не входит в цену
- Билеты в Санкт-Петербург и обратно
- Обеды во 2 и 3 дни, ужины
- Водная прогулка на кораблике вдоль берегов парка «Монрепо» - 1000 руб. за одного взрослого, 750 руб. за ребёнка младше 7 лет
- Морская прогулка по фортам и маякам Кронштадта на теплоходе (с мая по октябрь) - 1300 руб
- Доплата за повышение уровня номера до "стандарт+" (при двухместном размещении) - 590 руб. Доплата за одноместное размещение в номере категории "стандарт" - 4300 руб., "стандарт+" - 5500 руб
- Стоимость тура с 8 по 10 марта 2024 года - 19 500 руб. на одного взрослого, 18 900 руб. на ребёнка
- Стоимость тура при заселении в отель "Дружба" при двухместном размещении в номере категории "стандарт" - 22500 руб., "стандарт+" - 24600 руб. Доплата за одноместное размещение в номере категории "стандарт" - 5300 руб., "стандарт+" - 7200 руб. Стоимость тура для детей младше 14 лет - 21 700 руб