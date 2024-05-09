После завтрака поближе познакомимся с Выборгом, чьи кварталы напоминают европейские. Пройдёмся по мощёным улочкам вдоль городских башен, крепостных стен, «пряничных» домиков и нарядных витрин магазинов. Остановимся у Выборгского замка и полюбуемся впечатляющей башней Олафа.

Затем прогуляемся по царству скал — редкому по красоте пейзажному парку «Монрепо». Услышим легенды о таинственных гротах, исполняющих желания, источнике, возвращающем зрение, острове мёртвых с собственным замком и заглянем в усадьбу шведского барона.

Во второй половине дня останется свободное время, его можно провести на выборгском рынке, где много финских товаров. Желающие смогут прокатиться на кораблике вдоль берегов «Монрепо».

После отправимся в Музей кренделя — ароматного символа Выборга — и, конечно, попробуем его, запивая глёгом. По желанию можно устроить фотосессию в карнавальных костюмах.

Позже погрузимся в Средневековье на Ганзейском дворе, создание которого вдохновлено жизнью финской купчихи Каарины. Увидим, каким был Выборг в 16-м веке, узнаем, чем тогда торговали, услышим байки и житейские хитрости и даже поучимся танцевать. Вечером вернёмся в гостиницу и отдохнём.