Отправляемся на море, Балтийское море! Вы полюбуетесь знаменитыми фонтанами-шутихами и посетите Екатерининский корпус в Петергофе.В Комарово узнаем про жизнь местных известных дачников, вдоволь надышимся хвойными ароматами и погуляем по берегу

Финского залива. Побываем на родине актёра Георгия Вицина в Зеленогорске и заглянем в лютеранскую церковь. А на десерт — Выборг. Пройдёмся по узким мощёным улочкам, увидим замок 13 века, рыцарские и купеческие дома. 2 дня оставили свободными, чтобы вы смогли подобрать программу по своим интересам.

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Описание тура

Организационные детали

Вы можете оплатить тур полностью или внести предоплату 20% в течение 7 дней. Окончательную оплату необходимо произвести не позднее, чем за 14 дней до начала вашего путешествия.

За несколько дней до начала тура вы получите ФИО и телефон вашего гида, точное время и место встречи в первый день.