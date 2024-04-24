Туры в Выборг из Санкт-Петербурга

Найдено 3 тура в категории «Выборг» в Санкт-Петербурге, цены от 14 800 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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Белые ночи на Финском заливе. Релакс-тур на 6 дней в Санкт-Петербург: отдых на побережье с экскурсиями
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Белые ночи на Финском заливе. Релакс-тур на 6 дней в Санкт-Петербург: отдых на побережье с экскурсиями
Начало: Санкт-Петербург
23 июня в 10:00
30 июня в 10:00
от 18 800 за человека
Средневековый Выборг, воинственный Кронштадт и величественный Санкт-Петербург
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Средневековый Выборг, воинственный Кронштадт и величественный Санкт-Петербург
Услышать мистические легенды, пройтись по «Острову фортов», попробовать выборгский крендель и глёг
Начало: Московский вокзал, 09:15, памятник Петру I
21 июня в 09:15
5 июля в 09:15
21 400 за человека
По следам варяжских воинов и скандинавских рыцарей
скидка
20%
Авторский тур
2 дня
По следам варяжских воинов и скандинавских рыцарей
Прикоснуться к средневековой истории Зеленогорска и Выборга и загадать желание в Ведьминой пещере
Начало: Московский вокзал в Санкт-Петербурге, 08:00
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
1850014 800 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Максим
    24 апреля 2024
    Белые ночи на Финском заливе. Релакс-тур на 6 дней в Санкт-Петербург: отдых на побережье с экскурсиями
    Добрый вечер. Хочу сказать огромное спасибо моему менеджеру Ксении Гришиной, а так же огромному числу операторов (извините без фамилий): Анне,
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    Ирине, Яне, Эльвире, Дарье, Анастасии. Спасибо Вам огромное. Это было моё первое путешествие в другой город. Мой менеджер и операторы поддерживали меня постоянно, ответив на множественные мои вопросы. При чем ответы грамотные, "развёрнутые", понятные. Помогли не только с путевкой, но и с билетами на самолёт. Отдых оказался отличным, питание, проживание, экскурсии - это большой труд команды, Вашей команды. Ведь от того, как грамотно Вы все организует, подбредёте проживание от пункта сбора группы, от билета на самолёт зависит комфорт. Для меня только в данной ситуации один минус (если я правильно понимаю), что Ваша команда организует отдых только внутри нашей страны. Я хочу пожелать вам развиваться дальше, за пределы Российской Федерации, вы конкурентоспособны, Вы способны организовать отдых не только внутри нашей страны, но и за её пределами. Я буду рекомендовать своим знакомым, коллегам Вашу команду. Остался очень доволен, спасибо, Вам, ещё раз.

  • И
    Игорь
    24 апреля 2024
    Белые ночи на Финском заливе. Релакс-тур на 6 дней в Санкт-Петербург: отдых на побережье с экскурсиями
    Все было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё на высшем уровне. Сделала всё как мы захотели и с номером в гостиницу и с туром.
    Все было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё наВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё на
  • О
    Ольга
    24 апреля 2024
    Белые ночи на Финском заливе. Релакс-тур на 6 дней в Санкт-Петербург: отдых на побережье с экскурсиями
    Организация на высоте!!! Учли все пожелания и разместили рядом подругу которая присоединилась попозже нашего бронирования. Всегда на связи, отвечают на все вопросы. Рекомендуем.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Выборг»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Белые ночи на Финском заливе. Релакс-тур на 6 дней в Санкт-Петербург: отдых на побережье с экскурсиями
  2. Средневековый Выборг, воинственный Кронштадт и величественный Санкт-Петербург
  3. По следам варяжских воинов и скандинавских рыцарей
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рускеала
  2. Петергоф
  3. Набережная
  4. Музей Фаберже
  5. Исаакиевский собор
  6. Эрмитаж
  7. Ладожское озеро
  8. Царское село
  9. Остров Валаам
  10. Петропавловский собор
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Выборг" можно забронировать 3 тура от 14 800 до 21 400 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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