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Авторский тур
6 дней
Белые ночи на Финском заливе. Релакс-тур на 6 дней в Санкт-Петербург: отдых на побережье с экскурсиями
Начало: Санкт-Петербург
23 июня в 10:00
30 июня в 10:00
от 18 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Средневековый Выборг, воинственный Кронштадт и величественный Санкт-Петербург
Услышать мистические легенды, пройтись по «Острову фортов», попробовать выборгский крендель и глёг
Начало: Московский вокзал, 09:15, памятник Петру I
21 июня в 09:15
5 июля в 09:15
21 400₽ за человека
скидка
20%
Авторский тур
2 дня
По следам варяжских воинов и скандинавских рыцарей
Прикоснуться к средневековой истории Зеленогорска и Выборга и загадать желание в Ведьминой пещере
Начало: Московский вокзал в Санкт-Петербурге, 08:00
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
1850014 800₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММаксим24 апреля 2024Белые ночи на Финском заливе. Релакс-тур на 6 дней в Санкт-Петербург: отдых на побережье с экскурсиямиДобрый вечер. Хочу сказать огромное спасибо моему менеджеру Ксении Гришиной, а так же огромному числу операторов (извините без фамилий): Анне,
- ИИгорь24 апреля 2024Белые ночи на Финском заливе. Релакс-тур на 6 дней в Санкт-Петербург: отдых на побережье с экскурсиямиВсе было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё на высшем уровне. Сделала всё как мы захотели и с номером в гостиницу и с туром.
- ООльга24 апреля 2024Белые ночи на Финском заливе. Релакс-тур на 6 дней в Санкт-Петербург: отдых на побережье с экскурсиямиОрганизация на высоте!!! Учли все пожелания и разместили рядом подругу которая присоединилась попозже нашего бронирования. Всегда на связи, отвечают на все вопросы. Рекомендуем.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Выборг»
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