Встречаемся и отправляемся в Приозёрск. По пути вы послушаете рассказ об истории Санкт-Петербурга, Казанском соборе, Дворцовой площади, Адмиралтействе. По приезде посетим средневековую крепость Корела — главную достопримечательность города, построенную в 13-м веке и принадлежавшую шведам, финнам и русским. Здесь же находится историко-краеведческий музей, с экспонатами которого вы тоже познакомитесь.

После побываем в доме-музее в посёлке Элисенваара с воссозданным финским интерьером и атмосферой сельской жизни прошлого столетия. Вы узнаете его историю и почаёвничаете с традиционными карельскими калитками, испечёнными на пекарне прямо в доме. Рассмотрите предметы быта, ремесленные инструменты, кованые дверные таблички с именами жителей, множество фотографий и открыток.

По дороге в город Сортавала вы увидите лютеранскую кирху Яккима, а по прибытии пообедаем (у вас будет возможность заказать комплексный обед или пообедать самостоятельно).

Около 16:30 отправимся к четырём водопадам Ахвенкоски, находящимся в месте разлива реки Тохмайоки. Вы полюбуетесь перекатами вод по каменистым валам и послушаете их успокаивающий шум. Желающие прогуляются по висящим мостикам (за доплату).

Через час прибудем в знаменитый горный парк «Рускеала», который называют жемчужиной Северного Приладожья: великолепные карельские пейзажи, живописные мраморные скалы «цвета белой ночи», изумрудные воды глубокого карьера — его красота завораживает! У вас будет свободное время, чтобы прогуляться по мраморным аллеям и посетить, при желании, дополнительные экскурсии и световое шоу.

Вечером, около 19:00-21:00 разместимся в отеле. Свободное время.