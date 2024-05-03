Попробовать калитки и медовуху, пройтись по следам истории и полюбоваться главным каньоном Карелии
Вас ждут развлечения для всей семьи, дегустация медовухи, тематические фотозоны, тир и многое другое. А в первый день мы посетим легендарную достопримечательность Карелии — горный парк «Рускеала».
Увидим средневековую крепость, полюбуемся водопадами Ахвенкоски и заглянем в дом, где воссозданы финские интерьеры и в чьей пекарне испекут калитки специально для нас.
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даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|9 900 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 5 лет.
Информация о времени, месте посадки, номере автобуса и имени гида приходит в виде смс на контактный номер вечером до 20:00 накануне дня выезда.
При себе необходимо иметь паспорт.
Рассадка в автобусе свободная, места на первых трёх рядах можно забронировать за доплату.
При планировании поездки необходимо иметь достаточный резерв времени — не менее 3 часов после окончания программы, так как возможны задержки в связи с форс-мажорными обстоятельствами — неблагоприятными погодными условиями, затруднениями при движении на дорогах и другими непредвиденными факторами.
Фирма не несёт ответственности за задержки, связанные с дорожной ситуацией.
Форма одежды — удобная, тёплая, по сезону.
В Карелии вас ждет серпантинная дорога, заблаговременно рекомендуем запастись средствами от укачивания.
Туроператор оставляет за собой право изменить время и очерёдность посещения указанных объектов без изменения общего объёма оказываемых услуг.
Обращаем ваше внимание, что в период большого количества выездов (праздничные даты), время отправления может варьироваться от 06:30 до 07:30
Проживание. Двухместное/трёхместное размещение в отеле, в номере «стандарт» с удобствами. Сортавала/Местечко Светлое (гор. Сортавала).
Питание. В стоимость входит завтрак в отеле. Остальное питание — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.
Программа тура по дням
Приозёрск, дом-музей в посёлке Элисенваара, водопады Ахвенкоски, «Рускеала»
Встречаемся и отправляемся в Приозёрск. По пути вы послушаете рассказ об истории Санкт-Петербурга, Казанском соборе, Дворцовой площади, Адмиралтействе. По приезде посетим средневековую крепость Корела — главную достопримечательность города, построенную в 13-м веке и принадлежавшую шведам, финнам и русским. Здесь же находится историко-краеведческий музей, с экспонатами которого вы тоже познакомитесь.
После побываем в доме-музее в посёлке Элисенваара с воссозданным финским интерьером и атмосферой сельской жизни прошлого столетия. Вы узнаете его историю и почаёвничаете с традиционными карельскими калитками, испечёнными на пекарне прямо в доме. Рассмотрите предметы быта, ремесленные инструменты, кованые дверные таблички с именами жителей, множество фотографий и открыток.
По дороге в город Сортавала вы увидите лютеранскую кирху Яккима, а по прибытии пообедаем (у вас будет возможность заказать комплексный обед или пообедать самостоятельно).
Около 16:30 отправимся к четырём водопадам Ахвенкоски, находящимся в месте разлива реки Тохмайоки. Вы полюбуетесь перекатами вод по каменистым валам и послушаете их успокаивающий шум. Желающие прогуляются по висящим мостикам (за доплату).
Через час прибудем в знаменитый горный парк «Рускеала», который называют жемчужиной Северного Приладожья: великолепные карельские пейзажи, живописные мраморные скалы «цвета белой ночи», изумрудные воды глубокого карьера — его красота завораживает! У вас будет свободное время, чтобы прогуляться по мраморным аллеям и посетить, при желании, дополнительные экскурсии и световое шоу.
Вечером, около 19:00-21:00 разместимся в отеле. Свободное время.
Исторический парк «Бастiонъ»
После завтрака отправляемся в исторический парк «Бастiонъ». Это интерактивное пространство знакомит с эпохой Средневековья: здесь можно узнать, как жили, чем занимались и что чувствовали люди в то время.
Вы сможете заглянуть в гончарную мастерскую и поучаствовать в увлекательных мастер-классах: по изготовлению кованных изделий, работе с горном, чеканке копии исторической монеты. В тире можно пострелять из лука и арбалета, посоревноваться в метании копий и топоров.
Каждые полчаса тут проводят дегустации медовухи — безалкогольного хмельного напитка. Вы узнаете о культуре викингов, их обычаях пирования, а также об особых методах приготовления медовухи, популярных в 9 веке.
На территории парка желающие посетят: Музей эпохи викингов «Крепость черного медведя», Музей советско-финляндских конфликтов «Четыре фронта», экоплощадку «Каменный век», выставку «Тайная жизнь насекомых». Вы погрузитесь в атмосферу прошлого, посмотрите на историческое оружие, доспехи и костюмы.
После развлечений и гуляний едем обратно в Санкт-Петербург (старт в 18:00). По дороге заглянем в магазин форелевого хозяйства, где вы сможете приобрести свежую рыбу и икру, а также в магазин карельских настоек и бальзамов. Ориентировочное время прибытия в Петербург — 23:00-00:00.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе
- Сопровождение профессиональным гидом
- Проживание в отеле
- Завтрак
- Страховка от несчастного случая
- Экскурсии по программе
- Входной билет в парк «Бастiонъ»
- «Медовая» экскурсия
Что не входит в цену
- Входной билет в горный парк «Рускеала»: 550 руб. - взрослые, 350 руб. - студенты и пенсионеры, 300 руб. - школьники. С 01.01.2024: 600 руб. /400 руб. /350 руб. соответственно
- Бронирование мест на автобус - 100-500 руб: 2 ряд за водителем - 500 руб. /чел. 3 ряд за водителем/гидом - 400 руб. /чел. 4 ряд за водителем/гидом 300 руб. /чел. 5 ряд за водителем/гидом - 200 руб. /чел. 6 ряд за водителем/гидом - 100 руб. /чел
- Обеды и ужин - от 550 руб. с человека (комплексное меню)
- Входной билет на экотропу «Аллея сказок»: 400 руб. - взрослые, 300 руб. - школьники
- Развлечения на территории парка «Рускеала»
- Дополнительные развлечения на территории парка «Бастiонъ»: гадание, аквагрим, обед в кафе и т. д