Описание тура
Всё включено: катание на упряжке с хаски, снегоходы, ретропоезд, светящийся Мраморный каньон и многое другое! Эта программа насыщена и разнообразна — каждый день наполнен уникальными впечатлениями и настоящими открытиями.
Важно: Бронирование от двух мест! Есть места в даты: 6-8 января, 9-11 января и на Новый Год 31 декабря - 2 января.
Представьте, как тихо поскрипывает снег под вашими шагами, как дышит лес вокруг, и как по-настоящему тепло становится в компании единомышленников — без жёстких рамок и спешки большого туристического потока, где каждый может идти в своём ритме. В эти дни вы забудете о городских заморочках и рутине. Всё уже приготовлено и продумано, чтобы вы могли полностью расслабиться и наслаждаться чудесами зимней Карелии.
Если вам надоели бесконечные хлопоты с организацией и неожиданные траты — этот тур для вас. Я лично беру на себя всё: трансферы, проживание, питание, экскурсии и активности — и, главное, никаких сюрпризов по оплате, ведь у меня всё включено. Вы платите один раз и отправляетесь в полностью готовое путешествие.
Группа до 8 человек — это не экскурсия на потоке, а уютный круг товарищей по духу. Я забочусь о каждом лично, быстро решаю любые вопросы и гарантирую комфорт.
Что вас ждёт:
Программа тура по дням
Природные чудеса: водопады, животные и баня
В 9:30 собираемся у Московского вокзала в Санкт-Петербурге и отправляемся в путь на минивэне — первые снежные пейзажи пробуждают ощущение сказки. Поездка займёт около четырёх часов с комфортной остановкой на обед в кафе с невероятным видом на Ладожские шхеры — ледяные просторы озера и величественные скалы станут вашим первым знакомством с Карелией.
Далее — волшебная Долина водопадов. Вместе пройдём по живописной экотропе вдоль бурной и порой ледяной реки Иййоки, где каскады водопадов высотой 3 метра продолжают падать даже зимой, укутанные снежным покрывалом. Вокруг танцуют заснеженные ели, а морозный воздух наполнен свежестью и умиротворением.
Не менее ярким станет знакомство с животными в этнопарке: дружелюбные северные олени, лоси, козы, лисы и лошади подарят тепло и радость — вы сможете покормить их и наполниться позитивом от этого живого общения.
Завершим день в уютном коттедже. Согревающая баня, ароматный шашлык (с небольшой помощью наших мужчин) и тёплые беседы у камина станут идеальным отдыхом после ярких впечатлений.
Снегоходное сафари, ретропоезд и чудеса Рускеалы
После сытного завтрака в коттедже мы отправляемся на двухчасовое снегоходное сафари по таёжным лесам Карелии. Опытный инструктор проведёт инструктаж и выдаст шлемы с масками, чтобы вы чувствовали себя уверенно и безопасно. На одном снегоходе едут по двое: управлять будете по очереди — один за рулём, другой пассажиром, наслаждаясь красотой заснеженных троп и чистым воздухом. Впечатления от скорости, снега и дикой природы гарантированы! Для тепла и бодрости с собой будет горячий чай в термосах.
После активного утра — обед и новая глава приключений. Поездка на легендарном ретропоезде Рускеальский экспресс — это не просто путешествие, а машина времени, которая перенесёт вас в эпоху промышленного освоения Карелии. Внутри вагонов царит атмосфера прошлого века, а за окнами мелькают заснеженные пейзажи.
Поезд доставит нас к главной жемчужине Карелии — Мраморному каньону Рускеалы, где веками добывали мрамор для дворцов и храмов Петербурга. В сумерках подсветка превращает суровые мраморные скалы в сказочный, волшебный ландшафт, который навсегда остаётся в памяти.
Вечером нас ждёт обед в уютном кафе и отдых в коттедже — достойное завершение насыщенного, яркого дня.
Упряжки хаски и творчество на ферме
Утро третьего дня начинается с завтрака в коттедже и сбора вещей — время прощаться с домом и отправляться в новые открытия. Наш первый пункт — питомник хаски, где живёт настоящая любовь к этим удивительным собакам и ездовому спорту.
Здесь мы познакомимся с породой, ощутим неутомимую энергию хаски и прокатимся на собачьих упряжках! Ветер в лицо, звон колокольчиков и дружная работа команды — этот опыт дарит уникальные эмоции и заряд бодрости.
Затем нас ждёт последняя локация — уединённый карельский хутор, где семья фермеров живёт и работает уже более 60 лет. Мы увидим старинный финский дом, узнаем историю переселенцев в Карелию и попробуем обед из натуральных фермерских продуктов.
Этот тихий хутор — окно в настоящую жизнь карельской глуши, где время течёт иначе, а атмосфера наполняется теплом и простотой.
Чтобы запомнить этот день навсегда, мы создадим памятные сувениры: свечи из натуральной вощины с травами, каждая из которых несёт особое значение, и талисманы из натуральных камней, подобранных специально для каждого из вас. Эти сувениры станут надёжными оберегами и помогут привлечь положительную энергию.
Планируем вернуться в Санкт-Петербург на Московский вокзал около 22:00. Учитывая возможные пробки, рекомендуем приобретать обратные билеты с отправлением не ранее 23:00.
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- 2-местное или семейное 3-местное размещение
- Полноценное питание: 1-й день - обед и ужин (завтрак самостоятельно в Питере), 2-й день - завтрак, обед и ужин, 3-й день - завтрак и обед (ужин самостоятельно в Питере)
- Транспорт по программе из Петербурга (минивэн или легковое авто, зависит от размера группы)
- Сопровождение гидом
- Баня / сауна в первый
- Входной билет в Долину Водопадов
- 2-х часовая поездка на снегоходе (по 2 человека на снегоход)
- Входной билет на Мраморный каньон
- Билет на Рускеальский экспресс
- Экскурсия в питомник ездовых собак
- Катание на собачьей упряжке
- Экскурсия на хуторе
- Мастер-класс
Что не входит в цену
- Сувениры и прочие покупки
- Дополнительные активности не по программе
- Билеты в Санкт-Петербург из вашего города
Пожелания к путешественнику
Мои туры привлекают открытых и дружелюбных людей, которые любят путешествовать и заводить новые знакомства. Если вы один из них, то вы точно найдете здесь свою компанию. Мы будем исследовать вместе потрясающие места, делиться впечатлениями и создавать незабываемые воспоминания.
Если вы готовы к приключениям, любите природу и цените дружескую атмосферу, то вы точно впишетесь в нашу группу. Я с нетерпением жду вас в туре и готова поделиться с вами всеми секретами и красотами моего родного края!