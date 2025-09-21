Мои заказы

Зимние забавы в Карелии: ретропоезд, хаски, снегоходы и тайны Мраморного каньона

Всё включено: катание на упряжке с хаски
Описание тура

Всё включено: катание на упряжке с хаски, снегоходы, ретропоезд, светящийся Мраморный каньон и многое другое! Эта программа насыщена и разнообразна — каждый день наполнен уникальными впечатлениями и настоящими открытиями.

Важно: Бронирование от двух мест! Есть места в даты: 6-8 января, 9-11 января и на Новый Год 31 декабря - 2 января.

Представьте, как тихо поскрипывает снег под вашими шагами, как дышит лес вокруг, и как по-настоящему тепло становится в компании единомышленников — без жёстких рамок и спешки большого туристического потока, где каждый может идти в своём ритме. В эти дни вы забудете о городских заморочках и рутине. Всё уже приготовлено и продумано, чтобы вы могли полностью расслабиться и наслаждаться чудесами зимней Карелии.

Если вам надоели бесконечные хлопоты с организацией и неожиданные траты — этот тур для вас. Я лично беру на себя всё: трансферы, проживание, питание, экскурсии и активности — и, главное, никаких сюрпризов по оплате, ведь у меня всё включено. Вы платите один раз и отправляетесь в полностью готовое путешествие.

Группа до 8 человек — это не экскурсия на потоке, а уютный круг товарищей по духу. Я забочусь о каждом лично, быстро решаю любые вопросы и гарантирую комфорт.

Что вас ждёт:

Программа тура по дням

1 день

Природные чудеса: водопады, животные и баня

В 9:30 собираемся у Московского вокзала в Санкт-Петербурге и отправляемся в путь на минивэне — первые снежные пейзажи пробуждают ощущение сказки. Поездка займёт около четырёх часов с комфортной остановкой на обед в кафе с невероятным видом на Ладожские шхеры — ледяные просторы озера и величественные скалы станут вашим первым знакомством с Карелией.

Далее — волшебная Долина водопадов. Вместе пройдём по живописной экотропе вдоль бурной и порой ледяной реки Иййоки, где каскады водопадов высотой 3 метра продолжают падать даже зимой, укутанные снежным покрывалом. Вокруг танцуют заснеженные ели, а морозный воздух наполнен свежестью и умиротворением.

Не менее ярким станет знакомство с животными в этнопарке: дружелюбные северные олени, лоси, козы, лисы и лошади подарят тепло и радость — вы сможете покормить их и наполниться позитивом от этого живого общения.

Завершим день в уютном коттедже. Согревающая баня, ароматный шашлык (с небольшой помощью наших мужчин) и тёплые беседы у камина станут идеальным отдыхом после ярких впечатлений.

2 день

Снегоходное сафари, ретропоезд и чудеса Рускеалы

После сытного завтрака в коттедже мы отправляемся на двухчасовое снегоходное сафари по таёжным лесам Карелии. Опытный инструктор проведёт инструктаж и выдаст шлемы с масками, чтобы вы чувствовали себя уверенно и безопасно. На одном снегоходе едут по двое: управлять будете по очереди — один за рулём, другой пассажиром, наслаждаясь красотой заснеженных троп и чистым воздухом. Впечатления от скорости, снега и дикой природы гарантированы! Для тепла и бодрости с собой будет горячий чай в термосах.

После активного утра — обед и новая глава приключений. Поездка на легендарном ретропоезде Рускеальский экспресс — это не просто путешествие, а машина времени, которая перенесёт вас в эпоху промышленного освоения Карелии. Внутри вагонов царит атмосфера прошлого века, а за окнами мелькают заснеженные пейзажи.

Поезд доставит нас к главной жемчужине Карелии — Мраморному каньону Рускеалы, где веками добывали мрамор для дворцов и храмов Петербурга. В сумерках подсветка превращает суровые мраморные скалы в сказочный, волшебный ландшафт, который навсегда остаётся в памяти.

Вечером нас ждёт обед в уютном кафе и отдых в коттедже — достойное завершение насыщенного, яркого дня.

3 день

Упряжки хаски и творчество на ферме

Утро третьего дня начинается с завтрака в коттедже и сбора вещей — время прощаться с домом и отправляться в новые открытия. Наш первый пункт — питомник хаски, где живёт настоящая любовь к этим удивительным собакам и ездовому спорту.

Здесь мы познакомимся с породой, ощутим неутомимую энергию хаски и прокатимся на собачьих упряжках! Ветер в лицо, звон колокольчиков и дружная работа команды — этот опыт дарит уникальные эмоции и заряд бодрости.

Затем нас ждёт последняя локация — уединённый карельский хутор, где семья фермеров живёт и работает уже более 60 лет. Мы увидим старинный финский дом, узнаем историю переселенцев в Карелию и попробуем обед из натуральных фермерских продуктов.

Этот тихий хутор — окно в настоящую жизнь карельской глуши, где время течёт иначе, а атмосфера наполняется теплом и простотой.

Чтобы запомнить этот день навсегда, мы создадим памятные сувениры: свечи из натуральной вощины с травами, каждая из которых несёт особое значение, и талисманы из натуральных камней, подобранных специально для каждого из вас. Эти сувениры станут надёжными оберегами и помогут привлечь положительную энергию.

Планируем вернуться в Санкт-Петербург на Московский вокзал около 22:00. Учитывая возможные пробки, рекомендуем приобретать обратные билеты с отправлением не ранее 23:00.

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • 2-местное или семейное 3-местное размещение
  • Полноценное питание: 1-й день - обед и ужин (завтрак самостоятельно в Питере), 2-й день - завтрак, обед и ужин, 3-й день - завтрак и обед (ужин самостоятельно в Питере)
  • Транспорт по программе из Петербурга (минивэн или легковое авто, зависит от размера группы)
  • Сопровождение гидом
  • Баня / сауна в первый
  • Входной билет в Долину Водопадов
  • 2-х часовая поездка на снегоходе (по 2 человека на снегоход)
  • Входной билет на Мраморный каньон
  • Билет на Рускеальский экспресс
  • Экскурсия в питомник ездовых собак
  • Катание на собачьей упряжке
  • Экскурсия на хуторе
  • Мастер-класс
Что не входит в цену
  • Сувениры и прочие покупки
  • Дополнительные активности не по программе
  • Билеты в Санкт-Петербург из вашего города
Пожелания к путешественнику

Мои туры привлекают открытых и дружелюбных людей, которые любят путешествовать и заводить новые знакомства. Если вы один из них, то вы точно найдете здесь свою компанию. Мы будем исследовать вместе потрясающие места, делиться впечатлениями и создавать незабываемые воспоминания.

Если вы готовы к приключениям, любите природу и цените дружескую атмосферу, то вы точно впишетесь в нашу группу. Я с нетерпением жду вас в туре и готова поделиться с вами всеми секретами и красотами моего родного края!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Надя
Надя — Тревел-эксперт
Меня зовут Надя, и я обожаю исследовать мир! Теперь я делюсь своими приключениями, организуя увлекательные туры по Карелии и Кавказу. Что вас ждет во время путешествий со мной: ⦁ Уникальные локации: откройте
читать дальше

эксклюзивные места, о которых знают только местные! ⦁ Природа без суеты: наслаждайтесь уединением и красотой природы! ⦁ Индивидуальные экскурсии: узнайте культуру и традиции от местных жителей. ⦁ Все под контролем: я всё спланирую за вас! ⦁ Дружеская атмосфера: в группах до 8 человек я слышу желания каждого. Давайте вместе создадим незабываемые воспоминания! Жду вас в своих турах!

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

