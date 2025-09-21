Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Описание тура

Всё включено: катание на упряжке с хаски, снегоходы, ретропоезд, светящийся Мраморный каньон и многое другое! Эта программа насыщена и разнообразна — каждый день наполнен уникальными впечатлениями и настоящими открытиями.

Важно: Бронирование от двух мест! Есть места в даты: 6-8 января, 9-11 января и на Новый Год 31 декабря - 2 января.

Представьте, как тихо поскрипывает снег под вашими шагами, как дышит лес вокруг, и как по-настоящему тепло становится в компании единомышленников — без жёстких рамок и спешки большого туристического потока, где каждый может идти в своём ритме. В эти дни вы забудете о городских заморочках и рутине. Всё уже приготовлено и продумано, чтобы вы могли полностью расслабиться и наслаждаться чудесами зимней Карелии.

Если вам надоели бесконечные хлопоты с организацией и неожиданные траты — этот тур для вас. Я лично беру на себя всё: трансферы, проживание, питание, экскурсии и активности — и, главное, никаких сюрпризов по оплате, ведь у меня всё включено. Вы платите один раз и отправляетесь в полностью готовое путешествие.

Группа до 8 человек — это не экскурсия на потоке, а уютный круг товарищей по духу. Я забочусь о каждом лично, быстро решаю любые вопросы и гарантирую комфорт.

Что вас ждёт: