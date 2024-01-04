1 чел.
По популярности
скидка
50%
Авторский тур
2 дня
Карельский релакс: отдых на Ладоге, «Рускеала» и экскурсии на выбор
Погулять по легендарному каньону, посетить знаменитые локации или провести время на берегу озера
Начало: Санкт-Петербург, 08:00 - отправление от Казанской ...
«Полюбуемся легендарным Мраморным каньоном — добытый здесь материал был использован для украшения Эрмитажа и Исаакиевского собора»
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
149807 490₽ за человека
скидка
50%
Авторский тур
2 дня
Мини-тур по Карелии: Петрозаводск, "Рускеала", "Кивач" и "Вотчина Талви Укко"
Прогуляться по мосту над водопадом, полакомиться карельскими вкусностями и увидеть Мраморный каньон
Начало: Санкт-Петербург, Казанский собор, 07:30. Дополните...
«К 14:30 доберёмся до знаменитого горного парка «Рускеала» и первым делом осмотрим Мраморный каньон со смотровых площадок»
22 июня в 08:00
26 июня в 08:00
169808 490₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Сортавала и окрестности: мраморные берега "Рускеалы" и атмосфера прошлого в парке "Бастион"
Попробовать калитки и медовуху, пройтись по следам истории и полюбоваться главным каньоном Карелии
Начало: Санкт-Петербург, Казанский собор, 06:30; станция м...
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
9 900₽ за человека
скидка
35%
Авторский тур
3 дня
Чары Карелии: «Рускеала», Сортавала, Старая Ладога и Петрозаводск
Погулять по Олонецким мостам, увидеть величественный Мраморный каньон и узнать историю Сортавалы
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Улица Дыбенко», 07...
«К 14:30 доберёмся до знаменитого горного парка «Рускеала» и первым делом осмотрим Мраморный каньон со смотровых площадок»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
1998412 990₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЛЛидия4 января 2024В целом для экскурсии такого формата очень даже хорошо.
- ООльга5 декабря 2023Экскурсия очень понравилась!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Каньоны»
Самые популярные туры этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
- Карельский релакс: отдых на Ладоге, «Рускеала» и экскурсии на выбор
- Мини-тур по Карелии: Петрозаводск, "Рускеала", "Кивач" и "Вотчина Талви Укко"
- Сортавала и окрестности: мраморные берега "Рускеалы" и атмосфера прошлого в парке "Бастион"
- Чары Карелии: «Рускеала», Сортавала, Старая Ладога и Петрозаводск
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Каньоны" можно забронировать 4 тура от 7 490 до 12 990 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте тур в Санкт-Петербурге на 2024 год по теме «Каньоны», 8 ⭐ отзывов, цены от 7490₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август