Соборная площадь – экскурсии в Саранске

Найдено 5 экскурсий в категории «Соборная площадь» в Саранске, цены от 3400 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Шумбрат, Саранск
Пешая
2 часа
89 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Шумбрат, Саранск: индивидуальная экскурсия по столице Мордовии
Добро пожаловать в Саранск! Узнайте историю, культуру и традиции столицы Мордовии на индивидуальной экскурсии по городу
Начало: В центральной точке города или у вашего отеля, есл...
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в Саранск
Пешая
1.5 часа
69 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Саранску
Погуляйте по колоритным улочкам Саранска, узнайте его историю и культуру, выучите несколько слов на местных языках и откройте для себя город студентов
Начало: На площади Тысячелетия
Сегодня в 08:00
20 дек в 10:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Саранск: влюбиться за один день
Пешая
2 часа
51 отзыв
Индивидуальная
до 13 чел.
Лучший выбор
Саранск: влюбиться за один день
Как почувствовать ритм Саранска? Прогуляйтесь с местным гидом, узнайте историю города и его традиции. Идеально для знакомства с культурой Мордовии
Начало: На площади Тысячелетия
17 дек в 08:00
18 дек в 08:00
3400 ₽ за всё до 13 чел.
Знакомство с Саранском
Пешая
1.5 часа
69 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с Саранском: история и знаковые места
Узнайте о легендах и исторических сюжетах Саранска, посетите знаковые достопримечательности и погрузитесь в современную жизнь столицы Мордовии
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
3500 ₽ за всё до 10 чел.
Загадочная мордва - кто они?
Пешая
1.5 часа
-
5%
153 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Загадочная мордва - кто они? История и культура Саранска
Узнайте о колоритном этносе Мордовии, его культуре и традициях. Погрузитесь в историю эрзя и мокша, посетите центральные достопримечательности Саранска
Начало: На Соборной площади
11 дек в 11:00
12 дек в 08:00
3800 ₽4000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    5 ноября 2025
    Добро пожаловать в Саранск
    Дата посещения: 3 ноября 2025
    Искали экскурсию и экскурсовода для первого знакомства с Саранском и определенно нашли и то и другое. Комфортный экскурсионный план, интересный
    читать дальше

    рассказ, на возникшие вопросы получили развернутые ответы. Явно Светлана владеет темой сильно шире рассказанного на экскурсии. Как человек приятный и достаточно комфортный. Нам очень понравилось. Для первого знакомства более чем. Спасибо большое!

  • Н
    Наталья
    28 ноября 2025
    Знакомство с Саранском
    Всё прошло великолепно!
  • Б
    Бабак
    28 ноября 2025
    Саранск: влюбиться за один день
    Елена прекрасный гид, очень интересно рассказывает, чувствуется знание города и любовь к нему. Два часа пролетели незаметно, несмотря на плохую
    читать дальше

    погоду. Отдельно хочу отметить внимание к клиенту, я не смогла сразу сориентироваться по месту встречи, и Елена терпеливо направляла меня по телефону:)))

  • В
    Владислав
    20 ноября 2025
    Саранск: влюбиться за один день
    Посетил Саранск в первых числах ноября 2025г., и имея свободное время решил более подробно изучить историю и культуру города, обратившись
    читать дальше

    к гиду Елене. Экскурсия прошла на одном дыхании, маршрут был построен грамотно, и за 2 часа удалось посмотреть и узнать много нового и интересного. Рассказ Елены живой, небанальный, сопровождается интерактивом - ты не только слушатель, но и непосредственно вовлеченный участник экскурсии. Однозначно рекомендую данный маршрут и гида Елену всем, у кого будет желание и возможность узнать Саранск и Мордовию поближе.

  • О
    Ольга
    10 ноября 2025
    Саранск: влюбиться за один день
    Очень понравилась экскурсия и экскурсовод Елена. Рассказывает очень интересно, подробно. Всем рекомендую.
  • Э
    Эльмира
    10 ноября 2025
    Саранск: влюбиться за один день
    Большое спасибо Елене за интересную экскурсию по Саранску!
  • Е
    Елена
    10 ноября 2025
    Загадочная мордва - кто они?
    Нам очень понравилась наша прогулка с Еленой. Все очень доходчиво и информативно. Изначально Саранск не был основной целью нашей поездки,
    читать дальше

    просто через него проложили наш маршрут в Болдино из Питера (вечером пятницы поезд СПб -Саранск, день на посмотреть город и взять в прокат машину, следующим днём с утра в Болдино и Львовку, тут ближе, чем из Нижнего, всего 1.5 часа и на следующий день днём самолётом в Питер). При таком раскладе многого от Саранска не ожидала, но город удивил, заинтересовал рассказ Елены про Эрзю и Мокшу, настолько, что по ее совету успели и в этнографический, и в музей Эрзи, причём меня больше в нем интересовали костюмы и картины:) Так что экскурсии с Еленой рекомендую, комфортно и интересно. Жаль, что по ее совету не успевали уже в Подопечную Тавлу в Этно- Кудо, но зато по ее же совету сходили утром пн. В музей мореного дуба - оказалось познавательно и "сувенирно";)

  • Н
    Наталья
    7 ноября 2025
    Добро пожаловать в Саранск
    Очень позитивная девушка Светлана живо рассказала нам про достопримечательности города. Город развивается. Построен собор, новое здание университета и другие здания.
    читать дальше

    Была также интересно узнать про народы этого края, про известного мордовского скульптора Эрьзя. В конце получили рекомендации, где купить сувениры и поесть. Большое спасибо!

  • Е
    Евгений
    3 ноября 2025
    Загадочная мордва - кто они?
    Спасибо Елене, за интересную экскурсию для всей нашей семьи!
  • O
    Oksana
    2 ноября 2025
    Загадочная мордва - кто они?
    Прекрасный экскурсовод. Приятное знакомство с городом. Все соответствует заявленной теме. Экскурсия не перегружена датами и длинными историями. Все по делу. Отвечала на все наши каверзные вопросы.
  • М
    Марина
    1 ноября 2025
    Шумбрат, Саранск
    Нам с мамой очень понравилась экскурсия по Саранску, которую провела Юлия. Сразу видно, что она профессионал и любит свой город.
    читать дальше

    Юлия знает множество интересных фактов и рассказывает увлекательно, логично выстраивая рассказ.

    Прошло уже три с половиной месяца, а я до сих пор помню многие факты о городе и Мордовии. Очень рекомендую экскурсии с Юлией, с ней действительно интересно!

  • А
    Александр
    31 октября 2025
    Саранск: влюбиться за один день
    31 октября была проведена экскурсия. Очень грамотно и интересно был построен маршрут. Информация о городе, его истории и событиях исключительно информативна!
  • О
    Ольга
    30 октября 2025
    Саранск: влюбиться за один день
    Сегодня, 30 октября, были на обзорной экскурсии по Саранску.
    Когда заказывали экскурсию, боялись, что она пешеходная и мы устанем.
    Но встретившись с
    читать дальше

    Еленой (нашим эускурсоводом), увлеклись ее рассказом об истории города, республики, о музеях и театрах, о памятниках и храмах, а, самое главное, людях, которые оставили след в истории своей малой Родины, прославили Мордовию.
    Мы много узнали о настоящем и прошлом Мордовский края, захотели узнать больше и вернуться сюда еще раз.
    Спасибо за экскурсию,Леночка!

  • Е
    Ежова
    26 октября 2025
    Загадочная мордва - кто они?
    Замечательная экскурсия
  • С
    Спирин
    18 октября 2025
    Знакомство с Саранском
    Супер
  • Е
    Елена
    13 октября 2025
    Знакомство с Саранском
    Экскурсия замечательная, всё чётко, логически оправдано. Захватывает центр города Саранска. Двум взрослым дамам было интересно.
  • О
    Оксана
    6 октября 2025
    Знакомство с Саранском
    Замечательная экскурсия, очень интересно было пройтись по городу слушая его историю, узнавая обычаи народов мокша и эрзя. Было интересно и познавательно!
  • М
    Моисеева
    5 октября 2025
    Шумбрат, Саранск
    Отличная экскурсия с Юлией! Мы с коллегами часто ездим в путешествия по городам России, группа разновозрастная и разнохарактерных, но понравилось абсолютно всем. Интересно, познавательно, нестандартно! Большое спасибо!
  • Н
    Наталья
    5 октября 2025
    Добро пожаловать в Саранск
    Добрый день. Вчера посетили столицу Мордовии - Саранск. Экскурсия была на высоком уровне, Выбрали именно эту экскурсию и не прогадали.
    читать дальше

    Очень понравилось. Наталья заранее позвонила нам, мы определились где встретиться и начать экскурсию. Прекрасная подача материала, грамотная речь, отличное знание темы. Наталья не формально проводит экскурсию, а любит свою республику и стремиться поделиться этим. Мы открыли Саранск с его замечательной историей, национальными особенностями жителей Мордовии. Наталья дала рекомендации с учетом наших интересов, которые мы посетили самостоятельно. Очень благодарны Наталье, рекомендуем! Знает и любит свой город и республику. Огромное спасибо.

  • М
    Марина
    29 сентября 2025
    Знакомство с Саранском
    Городок Саранск не большой, но очень понравился.
    Экскурсовод Татьяна, хорошо позитивно показала свой город. Много интересного было рассказано. Маршрут составлен удобно. Экскурсовода рекомендую.
    Оценка "4" поставлена за то, что экскурсовод про нас забыл и второе: логического окончания экскурсии не было.
