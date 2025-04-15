Индивидуальная
до 13 чел.
Саранск: влюбиться за один день
Как почувствовать ритм Саранска? Прогуляйтесь с местным гидом, узнайте историю города и его традиции. Идеально для знакомства с культурой Мордовии
Начало: На площади Тысячелетия
Сегодня в 10:00
29 апр в 08:00
3400 ₽ за всё до 13 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Саранск: в поисках утраченного времени
Путешествие по Саранску раскроет перед вами его скрытые уголки и увлекательные истории. Прогулка по центру города оставит незабываемые впечатления
Начало: У Парка им. Пушкина
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Удивительный Саранск: от соборов до современных памятников
Саранск - город, где переплетаются национальный колорит и современная архитектура. Посетите соборы, музеи и уникальные памятники столицы Мордовии
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
4500 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ННАДЕЖДА15 апреля 2025Здравствуйте. Была непогода во время экскурсии, но очень интересный и захватывающий рассказ гида не испортил впечатления. Город Саранск оень понравился. Чисто, по советски скромно. Кухня понравилась.
- ЕЕвгения12 апреля 2025Очень понравилась экскурсия, захотелось вернуться и посетить все музеи и этнографические деревни, рекомендованные гидом
- ЛЛариса22 марта 2025Хотим выразить огромную благодарность Марине, нашему экскурсоводу, за увлекательную и познавательную экскурсию по Саранску! Благодаря вашему профессионализму, глубоким знаниям и
- ЛЛюдмила16 марта 2025Счастливый случай привёл в Саранск 8 марта. Прогулка по центру этого чудесного города с Еленой запомнилась всей нашей компании! Леночка
- еелена6 марта 2025Все отлично!
- ККсения23 февраля 2025Потрясающая экскурсия! Марина разносторонне и увлекательно рассказала не только о достопримечательностях, но и о культурной, социальной, исторической жизни жизни Саранска.
- ААлександр30 января 2025Экскурсовод Елена очень нас порадовала своей компетентностью и умением увлечь!
Ответы на вопросы от путешественников по Саранску в категории «Стадион «Мордовия-арена»»
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