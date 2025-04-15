Стадион «Мордовия-арена» – экскурсии в Саранске

Найдено 3 экскурсии в категории «Стадион «Мордовия-арена»» в Саранске, цены от 3400 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Саранск: влюбиться за один день
Пешая
2 часа
37 отзывов
Индивидуальная
до 13 чел.
Саранск: влюбиться за один день
Как почувствовать ритм Саранска? Прогуляйтесь с местным гидом, узнайте историю города и его традиции. Идеально для знакомства с культурой Мордовии
Начало: На площади Тысячелетия
Сегодня в 10:00
29 апр в 08:00
3400 ₽ за всё до 13 чел.
Саранск: в поисках утраченного времени
Пешая
2.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Саранск: в поисках утраченного времени
Путешествие по Саранску раскроет перед вами его скрытые уголки и увлекательные истории. Прогулка по центру города оставит незабываемые впечатления
Начало: У Парка им. Пушкина
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Саранску
Пешая
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Удивительный Саранск: от соборов до современных памятников
Саранск - город, где переплетаются национальный колорит и современная архитектура. Посетите соборы, музеи и уникальные памятники столицы Мордовии
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
4500 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    НАДЕЖДА
    15 апреля 2025
    Обзорная пешеходная экскурсия по Саранску
    Здравствуйте. Была непогода во время экскурсии, но очень интересный и захватывающий рассказ гида не испортил впечатления. Город Саранск оень понравился. Чисто, по советски скромно. Кухня понравилась.
  • Е
    Евгения
    12 апреля 2025
    Саранск: в поисках утраченного времени
    Очень понравилась экскурсия, захотелось вернуться и посетить все музеи и этнографические деревни, рекомендованные гидом
  • Л
    Лариса
    22 марта 2025
    Саранск: в поисках утраченного времени
    Хотим выразить огромную благодарность Марине, нашему экскурсоводу, за увлекательную и познавательную экскурсию по Саранску! Благодаря вашему профессионализму, глубоким знаниям и
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    искренней любви к своему городу, мы смогли по-настоящему прочувствовать атмосферу Саранска и узнать множество интересных фактов о его истории, культуре и достопримечательностях. Вы смогли сделать маршрут максимально насыщенным и увлекательным, показав нам значимые места города. Ваша энергия, внимательность и умение отвечать на любые вопросы сделали экскурсию комфортной и запоминающейся. Отдельное спасибо за интересные истории и легкую подачу материала — время пролетело незаметно! Мы уезжаем с массой положительных эмоций и желанием вернуться в Саранск снова. Обязательно порекомендуем вас друзьям и знакомым!

  • Л
    Людмила
    16 марта 2025
    Саранск: влюбиться за один день
    Счастливый случай привёл в Саранск 8 марта. Прогулка по центру этого чудесного города с Еленой запомнилась всей нашей компании! Леночка
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    потрясающий рассказчик. Знает и любит свой город. У Леночки правильная и грамотная речь, она показала интересные локации для фото и фотографировала нас, посоветовала где что ещё посмотреть, купить, какой ресторанчик посетить. ….. Мы действительно ВЛЮБИЛИСЬ в этот небольшой мордовский городок! Хочется приехать ещё и ещё! Теперь уже планируем летом! Спасибо Елена за восхитительные впечатления и чудесный день 8марта. Всем рекомендуем. Если в Саранск- то только с Еленой❤️

  • е
    елена
    6 марта 2025
    Саранск: влюбиться за один день
    Все отлично!
  • К
    Ксения
    23 февраля 2025
    Саранск: в поисках утраченного времени
    Потрясающая экскурсия! Марина разносторонне и увлекательно рассказала не только о достопримечательностях, но и о культурной, социальной, исторической жизни жизни Саранска.
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    С юмором и задорно ответила на все наши вопросы, обращала внимание на многие интересные вещи в ходе нашей прогулки, а сама она очень приятный и действительно увлеченный сердцем и душой своим городом человек!!!

    Потрясающая экскурсия! Марина разносторонне и увлекательно рассказала не только о достопримечательностях, но и о культурной, социальнойПотрясающая экскурсия! Марина разносторонне и увлекательно рассказала не только о достопримечательностях, но и о культурной, социальнойПотрясающая экскурсия! Марина разносторонне и увлекательно рассказала не только о достопримечательностях, но и о культурной, социальнойПотрясающая экскурсия! Марина разносторонне и увлекательно рассказала не только о достопримечательностях, но и о культурной, социальной
  • А
    Александр
    30 января 2025
    Саранск: влюбиться за один день
    Экскурсовод Елена очень нас порадовала своей компетентностью и умением увлечь!

Ответы на вопросы от путешественников по Саранску в категории «Стадион «Мордовия-арена»»

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Сколько стоит экскурсия по Саранску в апреле 2025
Сейчас в Саранске в категории "Стадион «Мордовия-арена»" можно забронировать 3 экскурсии от 3400 до 4500. Туристы уже оставили гидам 43 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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