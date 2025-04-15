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потрясающий рассказчик. Знает и любит свой город. У Леночки правильная и грамотная речь, она показала интересные локации для фото и фотографировала нас, посоветовала где что ещё посмотреть, купить, какой ресторанчик посетить. ….. Мы действительно ВЛЮБИЛИСЬ в этот небольшой мордовский городок! Хочется приехать ещё и ещё! Теперь уже планируем летом! Спасибо Елена за восхитительные впечатления и чудесный день 8марта. Всем рекомендуем. Если в Саранск- то только с Еленой❤️