1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Добро пожаловать в Саранск
Увидеть главные достопримечательности и раскрыть городские секреты на обзорной экскурсии
Начало: На площади Тысячелетия
«Вы увидите «визитную карточку» города — Кафедральный собор Феодора Ушакова — и услышите его любопытную историю»
10 июня в 17:30
11 июня в 17:30
3 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Шумбрат, Саранск
Нескучная прогулка по историческому центру и погружение в мордовскую культуру
Начало: В любом удобном вам месте в центре города
«Вы увидите знаковую площадь Тысячелетия, Кафедральный собор и старейшее здание города, Иоанно-Богословскую церковь, которую спасли сами жители»
Завтра в 15:00
10 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Знакомство с Саранском
Узнать о прошлом и настоящем столицы Мордовии на дружеской прогулке
«Вы увидите знаковые достопримечательности — Университет МГУ, Собор Святого Феодора Ушакова, самое старое здание»
15 июня в 09:30
16 июня в 09:30
3 400₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана26 мая 2024Нам очень все понравилось. Несмотря на капризы погоды (в мае шел снег) экскурсия получилась отличной. Отдельное спасибо Светлане. Мы максимально погрузились в историю народов мокша и ерзя. Постараемся приехать еще раз.
- ААлексей23 мая 2024Юлия оставила очень приятные эмоции, рассказывала интересно, прошли все достопримечательности, все очень понравилось!
- ДДмитрий21 мая 2024Гид-профессионал своего дела
- SSergey20 мая 2024Гид Татьяна проявила себя как крайне эмпатичный человек. Мы ходили на экскурсию семьей с маленьким ребенком четырех лет. Гид и
- ААнастасия15 мая 2024В Саранск приехали впервые и были очень удивлены благоустройством города. Город хоть и небольшой, но очень красивый и уютный. Осмотрели все
- ИИрина13 мая 2024Только сильно влюбленный в свой город, в свою республику человек может настолько легко, интересно и доходчиво донести информацию без занудства
- ССергей4 мая 2024Татьяна все провела "на ура!". Спасибо, обязательно вернемся!
- ММихаил2 мая 2024Замечательную экскурсию по Саранску провела нам Татьяна!
- ООльга2 мая 2024Светлана, вы отличный экскурсовод! Время пролетело незаметно, рассказывала на одном дыхании, слушать было приятно, милый голос, поставленная речь, видно, что
Ответы на вопросы от путешественников по Саранску в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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