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не может рассказывать о нем иначе. Он показал нам город в городе, тот город, который не видит не осведомленный. И город ожил, заговорил и развернулся перед нами. Александр показал город, которого нет, но он был и не исчез без следа. Но без Александра вы не отыщете этих следов. Поэтому не раздумывайте, отправляйтесь в путешествия. Знания бесценны. Александиу огромнейшее спасибо!!!! Это путешествие стало одним из самых ярких событий!