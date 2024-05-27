Экскурсии проходящие только летом в Саранске

Найдено 7 экскурсий в категории «Летние» в Саранске, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Загадочная мордва - кто они?
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
83 отзыва
Популярное предложение
Загадочная мордва - кто они?
Познакомиться с этнографией края на обзорной прогулке с элементами исторического расследования
Начало: На Соборной площади
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
3 300 за всё до 15 чел.
Добро пожаловать в Саранск
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
45 отзывов
Добро пожаловать в Саранск
Увидеть главные достопримечательности и раскрыть городские секреты на обзорной экскурсии
Начало: На площади Тысячелетия
10 июня в 17:30
11 июня в 17:30
3 600 за всё до 10 чел.
Шумбрат, Саранск
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
70 отзывов
Шумбрат, Саранск
Нескучная прогулка по историческому центру и погружение в мордовскую культуру
Начало: В любом удобном вам месте в центре города
Завтра в 15:00
10 июня в 10:00
4 000 за всё до 15 чел.
Знакомство с Саранском
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
37 отзывов
Знакомство с Саранском
Узнать о прошлом и настоящем столицы Мордовии на дружеской прогулке
15 июня в 09:30
16 июня в 09:30
3 400 за всё до 10 чел.
Неизведанный Саранск
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
64 отзыва
Неизведанный Саранск
Старинные закоулки, дореволюционные дома, висячий мост и другие тайные места на дружеской экскурсии
Начало: У ресторана Мордовское подворье
Завтра в 10:00
10 июня в 13:00
4 500 за всё до 4 чел.
Саранск: влюбиться за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Популярное предложение
Саранск: влюбиться за один день
Исследовать город с местной жительницей, увлечённой его историей и современной жизнью
Начало: На площади Тысячелетия
25 июня в 09:00
26 июня в 09:00
3 000 за всё до 10 чел.
Старый Саранск: история и крепкие напитки
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Старый Саранск: история и крепкие напитки
Увидеть город столетней давности, поговорить о винной монополии, озере спирта и кирпичном стиле
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 4 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    27 мая 2024
    Неизведанный Саранск
    Очень необычная экскурсия по необычным и нетривиальным местам Саранска. Нам очень понравилось
  • В
    Владимир
    27 мая 2024
    Загадочная мордва - кто они?
    Большое спасибо Елене, за интересный рассказ, удобный маршрут и комфортное изложение информации. Поставленная цель - дать представление детям (10 и 20)
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    о месте, в котором родились и выросли их родители - выполнены) Мы замечательно провели время и даже сами взглянули новыми глазами на историю родного края.

  • О
    Оксана
    26 мая 2024
    Добро пожаловать в Саранск
    Нам очень все понравилось. Несмотря на капризы погоды (в мае шел снег) экскурсия получилась отличной. Отдельное спасибо Светлане. Мы максимально погрузились в историю народов мокша и ерзя. Постараемся приехать еще раз.
  • А
    Алексей
    23 мая 2024
    Шумбрат, Саранск
    Юлия оставила очень приятные эмоции, рассказывала интересно, прошли все достопримечательности, все очень понравилось!
  • О
    Ольга
    22 мая 2024
    Саранск: влюбиться за один день
    Хорошая экскурсия для первого и достаточно краткого знакомства с Саранском, в ходе которой мы посмотрели основные достопримечательности в центре и
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    послушали интересный рассказ об истории города. Конечно, не стоит рассчитывать, что за полтора часа вы глубоко погрузитесь в историю Мордовии и Саранска, но для первого визита в город - прекрасный вариант! Отдельное спасибо Елене за рекомендацию отличного сувенирного магазина.

  • Д
    Дмитрий
    21 мая 2024
    Шумбрат, Саранск
    Гид-профессионал своего дела
  • S
    Sergey
    20 мая 2024
    Знакомство с Саранском
    Гид Татьяна проявила себя как крайне эмпатичный человек. Мы ходили на экскурсию семьей с маленьким ребенком четырех лет. Гид и
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    зонтик свой дала для дочки, когда дождь начал накрапывать, и устроила маленькую викторину по ходу экскурсии, где в конце был маленький приз для малыша, и старалась рассказывать так, чтобы было интересно и нам с женой, и ребенку. Кроме того, понравился маршрут - охватили все самое главное в Саранске. Татьяна описывала свой город очень красиво и ей удалось влюбить нас в него)

  • А
    Анастасия
    15 мая 2024
    Добро пожаловать в Саранск
    В Саранск приехали впервые и были очень удивлены благоустройством города. Город хоть и небольшой, но очень красивый и уютный. Осмотрели все
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    достопримечательности за 2 часа, Светлана рассказала много интересного о городе и о республике, ответила на все наши вопросы. Мы загадали желание у лисицы, узнали об интереснейшем музее Эрьзя (к сожелению не смогли сходить). Большое спасибо вам Светлана за интересную и позновательную экскурсию!

  • М
    Милана
    14 мая 2024
    Неизведанный Саранск
    Чтобы тебя запомнили, надо быть либо первым, либо лучшим. Александр был лучшим! Этот человек знает и любит свой город, поэтому
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    не может рассказывать о нем иначе. Он показал нам город в городе, тот город, который не видит не осведомленный. И город ожил, заговорил и развернулся перед нами. Александр показал город, которого нет, но он был и не исчез без следа. Но без Александра вы не отыщете этих следов. Поэтому не раздумывайте, отправляйтесь в путешествия. Знания бесценны. Александиу огромнейшее спасибо!!!! Это путешествие стало одним из самых ярких событий!

  • И
    Ирина
    13 мая 2024
    Шумбрат, Саранск
    Только сильно влюбленный в свой город, в свою республику человек может настолько легко, интересно и доходчиво донести информацию без занудства
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    и сухих цифр истории! Юлия очень быстро откликнулась и на следующий день мы уже ходили с ней по центру Саранска. Вместо положенных двух часов, Юлия провела с нами 2,5 и ответила на все интересующие вопросы. Мы точно еще вернемся и обязательно обратимся к Юлии.

Ответы на вопросы от путешественников по Саранску в категории «Летние»

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Сколько стоит экскурсия по Саранску в июне 2024
Сейчас в Саранске в категории "Летние" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 3 000 до 4 500. Туристы уже оставили гидам 306 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.54 из 5
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