Обзорная пешеходная экскурсия по Саранску

Обзорная пешеходная экскурсия по Саранску
Обзорная пешеходная экскурсия по Саранску
Обзорная пешеходная экскурсия по Саранску
Обзорная пешеходная экскурсия по Саранску
Обзорная пешеходная экскурсия по Саранску
Обзорная пешеходная экскурсия по Саранску
Обзорная пешеходная экскурсия по Саранску

Что вас ожидает 🤩

  • Площадь Тысячелетия
  • Кафедральный собор
  • Церковь Иоанна Богослова
  • Стадион «Мордовия Арена»
  • Фонтан «Звезда Мордовии»
  • Музей Эрзи
  • Соборная площадь
  • Часовня Александра Невского и др
Саранск - город удивительно молодой, открытый, с широкими проспектами, смотровыми площадками и красивыми памятниками. Саранск поражает переплетением национального колорита и модной архитектуры.

Главные достопримечательности Саранска

Мы увидим Кафедральный собор, здание мордовского музея Эрзи, оригинальный стадион «Мордовия Арена». Побываем на площади Тысячелетия и у здания МГУ, оно так похоже на московское. Со смотровой площадки полюбуемся долиной реки Саранки и парком им. Пушкина.

Лиса и другие памятники Саранска

Саранск наполнен оригинальными памятниками, отражающими национальный колорит столицы Мордовии и ее богатую историю. Вы сможете загадать желание на Лисьем мостике, ведь лиса символ Саранска, сделать фотографии у памятника семье, полюбоваться фонтаном «Звезда Мордовии», самым высоким в Поволжье. На площади Тысячелетия у «Камня Тысячелетия» послушать историю о дружбе народов России и Мордовии.

Святыни Саранска

Два главных храма города в одной экскурсии – старейшая постройка Саранска Ионно-Богословская церковь и, расположенный в самом сердце столицы, Кафедральный собор святого воина Федора Ушакова, освященный в 2006 году. Выполненный в неовизантийском стиле, его архитектура отсылает к истокам русского православия. В нашей экскурсии будет очень красивая часовня-монумент во имя Александра Невского, памятник патриарху Никону и, конечно, памятник адмиралу Ушакову на площади перед собором.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Место начала и завершения?
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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