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Gidy Gorode Ваш гид в Саранске Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 5500 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4.4 6 отзывов 2 часа 1-5 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Саранск - город удивительно молодой, открытый, с широкими проспектами, смотровыми площадками и красивыми памятниками. Саранск поражает переплетением национального колорита и модной архитектуры. Главные достопримечательности Саранска Мы увидим Кафедральный собор, здание мордовского музея Эрзи, оригинальный стадион «Мордовия Арена». Побываем на площади Тысячелетия и у здания МГУ, оно так похоже на московское. Со смотровой площадки полюбуемся долиной реки Саранки и парком им. Пушкина. Лиса и другие памятники Саранска Саранск наполнен оригинальными памятниками, отражающими национальный колорит столицы Мордовии и ее богатую историю. Вы сможете загадать желание на Лисьем мостике, ведь лиса символ Саранска, сделать фотографии у памятника семье, полюбоваться фонтаном «Звезда Мордовии», самым высоким в Поволжье. На площади Тысячелетия у «Камня Тысячелетия» послушать историю о дружбе народов России и Мордовии. Святыни Саранска Два главных храма города в одной экскурсии – старейшая постройка Саранска Ионно-Богословская церковь и, расположенный в самом сердце столицы, Кафедральный собор святого воина Федора Ушакова, освященный в 2006 году. Выполненный в неовизантийском стиле, его архитектура отсылает к истокам русского православия. В нашей экскурсии будет очень красивая часовня-монумент во имя Александра Невского, памятник патриарху Никону и, конечно, памятник адмиралу Ушакову на площади перед собором. Важная информация! Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Площадь Тысячелетия

Кафедральный собор

Церковь Иоанна Богослова

Стадион «Мордовия Арена»

Фонтан «Звезда Мордовии»

Музей Эрзи

Соборная площадь

Часовня Александра Невского и др Что включено Экскурсионное обслуживание Место начала и завершения? По согласованию с гидом Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.