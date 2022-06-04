Саранск - город удивительно молодой, открытый, с широкими проспектами, смотровыми площадками и красивыми памятниками. Саранск поражает переплетением национального колорита и модной архитектуры.

Главные достопримечательности Саранска

Мы увидим Кафедральный собор, здание мордовского музея Эрзи, оригинальный стадион «Мордовия Арена». Побываем на площади Тысячелетия и у здания МГУ, оно так похоже на московское. Со смотровой площадки полюбуемся долиной реки Саранки и парком им. Пушкина.

Лиса и другие памятники Саранска

Саранск наполнен оригинальными памятниками, отражающими национальный колорит столицы Мордовии и ее богатую историю. Вы сможете загадать желание на Лисьем мостике, ведь лиса символ Саранска, сделать фотографии у памятника семье, полюбоваться фонтаном «Звезда Мордовии», самым высоким в Поволжье. На площади Тысячелетия у «Камня Тысячелетия» послушать историю о дружбе народов России и Мордовии.

Святыни Саранска

Два главных храма города в одной экскурсии – старейшая постройка Саранска Ионно-Богословская церковь и, расположенный в самом сердце столицы, Кафедральный собор святого воина Федора Ушакова, освященный в 2006 году. Выполненный в неовизантийском стиле, его архитектура отсылает к истокам русского православия. В нашей экскурсии будет очень красивая часовня-монумент во имя Александра Невского, памятник патриарху Никону и, конечно, памятник адмиралу Ушакову на площади перед собором.