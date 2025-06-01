Описание экскурсииСаранск - город удивительно молодой, открытый, с широкими проспектами, смотровыми площадками и красивыми памятниками. Саранск поражает переплетением национального колорита и модной архитектуры. Главные достопримечательности Саранска Мы увидим Кафедральный собор, здание мордовского музея Эрзи, оригинальный стадион «Мордовия Арена». Побываем на площади Тысячелетия и у здания МГУ, оно так похоже на московское. Со смотровой площадки полюбуемся долиной реки Саранки и парком им. Пушкина. Лиса и другие памятники Саранска Саранск наполнен оригинальными памятниками, отражающими национальный колорит столицы Мордовии и ее богатую историю. Вы сможете загадать желание на Лисьем мостике, ведь лиса символ Саранска, сделать фотографии у памятника семье, полюбоваться фонтаном «Звезда Мордовии», самым высоким в Поволжье. На площади Тысячелетия у «Камня Тысячелетия» послушать историю о дружбе народов России и Мордовии. Святыни Саранска Два главных храма города в одной экскурсии – старейшая постройка Саранска Ионно-Богословская церковь и, расположенный в самом сердце столицы, Кафедральный собор святого воина Федора Ушакова, освященный в 2006 году. Выполненный в неовизантийском стиле, его архитектура отсылает к истокам русского православия. В нашей экскурсии будет очень красивая часовня-монумент во имя Александра Невского, памятник патриарху Никону и, конечно, памятник адмиралу Ушакову на площади перед собором. Важная информация! Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Тысячелетия
- Кафедральный собор
- Церковь Иоанна Богослова
- Стадион «Мордовия Арена»
- Фонтан «Звезда Мордовии»
- Музей Эрзи
- Соборная площадь
- Часовня Александра Невского и др
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Добрый день. Были на экскурсии 31.05.25 года. Экскурсия очень интересная, а Лидия Ивановна, гид, прекрасный рассказчик. Искренне благодарим Лидию Ивановну! Нам все очень понравилось. Спасибо большое!
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Н
Здравствуйте. Была непогода во время экскурсии, но очень интересный и захватывающий рассказ гида не испортил впечатления. Город Саранск оень понравился. Чисто, по советски скромно. Кухня понравилась.
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Т
Всё замечательно, гид прекрасный.
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n
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Н
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С
Гид Татьяна как человек хорошая, но экскурсия таких денег не стоит
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