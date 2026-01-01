Индивидуальная
Шумбрат, Саранск
Добро пожаловать в Саранск! Узнайте историю, культуру и традиции столицы Мордовии на индивидуальной экскурсии по городу
Начало: В центральной точке города или у вашего отеля, есл...
1 фев в 10:00
2 фев в 10:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Лучший выборЗагадочная мордва - кто они?
Узнайте о колоритном этносе Мордовии, его культуре и традициях. Погрузитесь в историю эрзя и мокша, посетите центральные достопримечательности Саранска
Начало: На Соборной площади
Завтра в 08:00
21 янв в 08:00
3800 ₽
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Саранску
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
5500 ₽ за всё до 5 чел.
