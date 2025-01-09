читать дальше Солженицын. Посмотрели здания военного горнизона 1900х годов. Окунулись в историю как на машине времени. Это не парадный Саранск, это креативный Саранск! Ребятам желаем процветания и развития своей интересной задумки👍

Отличная экскурсия, Геннадий знаток темы, узнали много интересных фактов, лично для меня было открытием, что в Саранске проходил службу А.