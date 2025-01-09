Экскурсии Саранска об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Саранске, цены от 2800 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Старый Саранск: история и крепкие напитки
Пешая
9 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Старый Саранск: история и крепкие напитки
Погрузитесь в атмосферу старого Саранска, прогуливаясь по историческому кварталу. Узнайте о столетней архитектуре, легендах и знаменитых жителях города
Завтра в 10:00
12 фев в 10:00
от 4000 за всё до 6 чел.
Знакомство с Саранском
Пешая
47 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с Саранском: история и знаковые места
Узнайте о легендах и исторических сюжетах Саранска, посетите знаковые достопримечательности и погрузитесь в современную жизнь столицы Мордовии
Завтра в 12:30
12 фев в 09:30
3400 за всё до 10 чел.
Саранск: в поисках утраченного времени
Пешая
скидка
30%
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Саранск: в поисках утраченного времени
Совершить путешествие из 21 века в 17 и обратно
Начало: У Парка им. Пушкина
12 фев в 17:00
13 фев в 17:00
40002800 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Диана
    9 января 2025
    Знакомство с Саранском
    Очень правился гид - знающий, с большим почтением относящийся к городу
  • А
    Анна
    5 января 2025
    Знакомство с Саранском
    Очень понравился экскурсовод! Не хотелось прощаться!
  • А
    Александр
    30 декабря 2024
    Старый Саранск: история и крепкие напитки
    Человек, преданный делу, всегда убедителен и обаятелен.
  • Л
    Лина
    11 ноября 2024
    Знакомство с Саранском
    Все прошло замечательно) Таня оказалась знающим и общительным человеком.
  • Е
    Елена
    29 сентября 2024
    Старый Саранск: история и крепкие напитки
    Отличная экскурсия, Геннадий знаток темы, узнали много интересных фактов, лично для меня было открытием, что в Саранске проходил службу А.
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    Солженицын. Посмотрели здания военного горнизона 1900х годов. Окунулись в историю как на машине времени. Это не парадный Саранск, это креативный Саранск! Ребятам желаем процветания и развития своей интересной задумки👍

  • А
    Александра
    6 сентября 2024
    Старый Саранск: история и крепкие напитки
    Отличное информационное наполнение, вовлеченность экскурсовода, добродушность и желание помочь:-все это характеризует данную экскурсию. Рекомендую всем!

Ответы на вопросы от путешественников по Саранску в категории «История и архитектура»

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Сколько стоит экскурсия по Саранску в феврале 2025
Сейчас в Саранске в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 2800 до 4000 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 56 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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