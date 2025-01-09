1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Старый Саранск: история и крепкие напитки
Погрузитесь в атмосферу старого Саранска, прогуливаясь по историческому кварталу. Узнайте о столетней архитектуре, легендах и знаменитых жителях города
Завтра в 10:00
12 фев в 10:00
от 4000₽ за всё до 6 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с Саранском: история и знаковые места
Узнайте о легендах и исторических сюжетах Саранска, посетите знаковые достопримечательности и погрузитесь в современную жизнь столицы Мордовии
Завтра в 12:30
12 фев в 09:30
3400₽ за всё до 10 чел.
скидка
30%
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Саранск: в поисках утраченного времени
Совершить путешествие из 21 века в 17 и обратно
Начало: У Парка им. Пушкина
12 фев в 17:00
13 фев в 17:00
40002800₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДиана9 января 2025Очень правился гид - знающий, с большим почтением относящийся к городу
- ААнна5 января 2025Очень понравился экскурсовод! Не хотелось прощаться!
- ААлександр30 декабря 2024Человек, преданный делу, всегда убедителен и обаятелен.
- ЛЛина11 ноября 2024Все прошло замечательно) Таня оказалась знающим и общительным человеком.
- ЕЕлена29 сентября 2024Отличная экскурсия, Геннадий знаток темы, узнали много интересных фактов, лично для меня было открытием, что в Саранске проходил службу А.
- ААлександра6 сентября 2024Отличное информационное наполнение, вовлеченность экскурсовода, добродушность и желание помочь:-все это характеризует данную экскурсию. Рекомендую всем!
Ответы на вопросы от путешественников по Саранску в категории «История и архитектура»
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