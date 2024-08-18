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в блеске куполов и крестов церквей, в фасадах домов, в прохладе подъездов, в солнечных бликах на старинных фресках, в очаровании чугунной ковки ворот и лестниц, в истории жизни великих людей, которые внесли свой вклад в становление нашего чудесного и невероятно красивого города.