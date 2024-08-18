Экскурсии по усадьбам и дворцам Саратова

Найдено 3 экскурсии в категории «Усадьбы и дворцы» в Саратове, цены от 3 600 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Прогулка по «Саратовскому Арбату»
Пешая
19 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Прогулка по «Саратовскому Арбату»: Индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по историческому проспекту Кирова и узнайте, как Саратов стал столицей Поволжья. Посетите архитектурные сокровища и тайные дворики
Начало: У входа в цирк
«Я расскажу, как здесь строились доходные дома и городские усадьбы и что произошло с ними в советское время»
28 авг в 12:00
29 авг в 12:30
4 000 за всё до 8 чел.
Саратов и Федор Шехтель: архитектурная прогулка
Пешая
9 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Саратов и Федор Шехтель: путешествие по архитектуре модерна
Погрузитесь в мир архитектуры модерна Саратова, открывая тайны Федора Шехтеля и уникальные особняки города
Начало: На Музейной площади
«Например, вы услышите историю о привидении, которое по слухам появляется в старой усадьбе»
Завтра в 08:00
28 авг в 08:00
от 4 500 за всё до 4 чел.
Дворянский Саратов
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Дворянский Саратов
Рассмотреть дворянские гнёзда и услышать истории о губернаторах и императорах
Начало: В районе ул. Радищева и Советской
«Здание отделения Банка России — раньше усадьба с яркой историей»
30 авг в 09:00
31 авг в 09:00
3 600 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Артём
    18 августа 2024
    Саратов и Федор Шехтель: архитектурная прогулка
    Очень рекомендую. Евгений Михайлович - потрясающий человек и эрудит. Саратов после его экскурсии для меня (коренного саратовчанина) предстал в другом свете - яром и осмысленном…
  • Ю
    Юлия
    18 августа 2024
    Саратов и Федор Шехтель: архитектурная прогулка
    Вследствие форс-мажора забронированная экскурсия не состоялась. Но организатор Максим оперативно предложил замену на не менее интересный вариант. Гид Руслан провел
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    для нас экскурсию по немецкому Саратову. Очень информативно, живо, интересно. 2,5 часа пролетели незаметно. Узнали много занимательных фактов из истории города. Даже детям-подросткам было интересно) Рекомендуем

  • К
    Катерина
    30 мая 2024
    Прогулка по «Саратовскому Арбату»
    Очень интересная, содержательная экскурсия. Особенно понравилось чередовать изучение фасадов с заходами во дворы и парадные. Два часа пролетели незаметно. Спасибо большое!
  • С
    Светлана
    6 мая 2024
    Саратов и Федор Шехтель: архитектурная прогулка
    Евгений Михайлович замечательный рассказчик. Мы узнали много интересных историй из жизни знаменитых людей Саратова. Увидели много интересных зданий. Жаль, что произведений Федора Шехтеля в городе так мало…
  • Ю
    Юлия
    12 апреля 2024
    Прогулка по «Саратовскому Арбату»
    Хочу выразить благодарность Денису за прогулку. Его любовь к Саратову, является ключом сквозь пространство и время. Город оживает на глазах
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    в блеске куполов и крестов церквей, в фасадах домов, в прохладе подъездов, в солнечных бликах на старинных фресках, в очаровании чугунной ковки ворот и лестниц, в истории жизни великих людей, которые внесли свой вклад в становление нашего чудесного и невероятно красивого города.

    Хочу выразить благодарность Денису за прогулку. Его любовь к Саратову, является ключом сквозь пространство и времяХочу выразить благодарность Денису за прогулку. Его любовь к Саратову, является ключом сквозь пространство и времяХочу выразить благодарность Денису за прогулку. Его любовь к Саратову, является ключом сквозь пространство и времяХочу выразить благодарность Денису за прогулку. Его любовь к Саратову, является ключом сквозь пространство и времяХочу выразить благодарность Денису за прогулку. Его любовь к Саратову, является ключом сквозь пространство и времяХочу выразить благодарность Денису за прогулку. Его любовь к Саратову, является ключом сквозь пространство и время
  • С
    Светлана
    22 марта 2024
    Прогулка по «Саратовскому Арбату»
    Очень понравилась экскурсия. Денис великолепный рассказчик, который чувствует настроение. Он легко перестроил материал под мои интересы и показал много архитектурных
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    деталей. Все это сопровождалось рассказом с погружением в историю города. Уже порекомендовала прогулки с ним своим друзьям. Денис, спасибо огромное за чудесный рассказ.

Ответы на вопросы от путешественников по Саратову в категории «Усадьбы и дворцы»

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Сколько стоит экскурсия по Саратову в августе 2024
Сейчас в Саратове в категории "Усадьбы и дворцы" можно забронировать 3 экскурсии от 3 600 до 4 500. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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