2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Прогулка по «Саратовскому Арбату»: Индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по историческому проспекту Кирова и узнайте, как Саратов стал столицей Поволжья. Посетите архитектурные сокровища и тайные дворики
Начало: У входа в цирк
«Я расскажу, как здесь строились доходные дома и городские усадьбы и что произошло с ними в советское время»
28 авг в 12:00
29 авг в 12:30
4 000₽ за всё до 8 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Саратов и Федор Шехтель: путешествие по архитектуре модерна
Погрузитесь в мир архитектуры модерна Саратова, открывая тайны Федора Шехтеля и уникальные особняки города
Начало: На Музейной площади
«Например, вы услышите историю о привидении, которое по слухам появляется в старой усадьбе»
Завтра в 08:00
28 авг в 08:00
от 4 500₽ за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Дворянский Саратов
Рассмотреть дворянские гнёзда и услышать истории о губернаторах и императорах
Начало: В районе ул. Радищева и Советской
«Здание отделения Банка России — раньше усадьба с яркой историей»
30 авг в 09:00
31 авг в 09:00
3 600₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААртём18 августа 2024Очень рекомендую. Евгений Михайлович - потрясающий человек и эрудит. Саратов после его экскурсии для меня (коренного саратовчанина) предстал в другом свете - яром и осмысленном…
- ЮЮлия18 августа 2024Вследствие форс-мажора забронированная экскурсия не состоялась. Но организатор Максим оперативно предложил замену на не менее интересный вариант. Гид Руслан провел
- ККатерина30 мая 2024Очень интересная, содержательная экскурсия. Особенно понравилось чередовать изучение фасадов с заходами во дворы и парадные. Два часа пролетели незаметно. Спасибо большое!
- ССветлана6 мая 2024Евгений Михайлович замечательный рассказчик. Мы узнали много интересных историй из жизни знаменитых людей Саратова. Увидели много интересных зданий. Жаль, что произведений Федора Шехтеля в городе так мало…
- ЮЮлия12 апреля 2024Хочу выразить благодарность Денису за прогулку. Его любовь к Саратову, является ключом сквозь пространство и время. Город оживает на глазах
- ССветлана22 марта 2024Очень понравилась экскурсия. Денис великолепный рассказчик, который чувствует настроение. Он легко перестроил материал под мои интересы и показал много архитектурных
Ответы на вопросы от путешественников по Саратову в категории «Усадьбы и дворцы»
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