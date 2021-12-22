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Красноармейск — колония немецких переселенцев

Город основан в 1765 году как колония немецких переселенцев под названием Бальцер (Бальзер). За первые 2 года в колонии поселилось всего около 90 семей. Это были выходцы из Гессена, Пфальца, Изенбурга и других немецких земель и городов. По переписи 1768 года в колонии насчитывалось 377 человек. Первым старостой (форштегером) колонии стал крестьянин из Гессена Бальцер Бартули, имя которого было взято для названия самой колонии. Однако по указу от 26 февраля 1768 года «О наименованиях немецких колоний», колония получила официальное название Голый Карамыш, где Карамыш тюркское «мутный, илистый», а определение голый указывало на расположение в безлесой степной местности. Город был одним из центров обучения ткацкому делу. Обучение проводилось в учебно-показательной ткацкой мастерской. По окончании данного учебного заведения выпускники распределялись в ткацкие артели.

Ахмат — село с богатой историей

Первые поселения в районе современного Ахмата были основаны городецкими племенами в эпоху железного века. Найденные археологами следы укрепленного городища относятся к первому тысячелетию до нашей эры. Во времена завоевательных походов татаро-монгольских ханов территория современного Красноармейского района входила в состав Волжской Орды. В этот период ханом Ахматом на берегу Волги при впадении в неё речки Стрелицы был обоснован стан, вокруг которого образовалось небольшое поселение, названное, как и близлежащие гора и остров, в честь ордынского правителя. Спустя два века Ахмат и соседние деревни вдоль берега Волги заселили спасавшиеся от гонений старообрядцы. Официальной датой основания современного Ахмата считается 1709 год.

Село — Усть-Золиха реформатско-лютеранская колония

Расположилось у речки Золихи при её впадении в Голый Карамыш и было основано 7 июня 1766 года выходцами из Пфальца, Пруссии и Гессена. Поселение было названо в честь первого старосты И. Мессера. Уже через год после основания был образован евангелический приход. В 1768 году по указу о наименованиях немецких колоний поселение получило официальное название Усть-Золиха. С 1797 года немецкие колонии вошли в состав Саратовской губернии, Усть-Золиха была приписана к Сосновской волости Камышинского уезда.

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