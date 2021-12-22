Красноармейский район: Немецкое наследие

Экскурсия о немецких поселениях в Красноармейском районе Саратовской области, о быте

В группе
до 18 чел.
Экскурсия о немецких поселениях в Красноармейском районе Саратовской области, о быте и культуре, о старинных зданиях и о природных достопримечательностях этого места.
Красноармейский район: Немецкое наследие
Красноармейский район: Немецкое наследие
Красноармейский район: Немецкое наследие
Красноармейский район: Немецкое наследие
Красноармейский район: Немецкое наследие
Красноармейский район: Немецкое наследие

Что вы увидите 🤩

  • Старинные здания в г. Красноармейске
  • Осмотр церкви Воскресения Христова в с. Ахмат
  • р. Волга
  • Осмотр Лютеранской кирхи в с. Усть-Золиха.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает:

    Красноармейск — колония немецких переселенцев
    Город основан в 1765 году как колония немецких переселенцев под названием Бальцер (Бальзер). За первые 2 года в колонии поселилось всего около 90 семей. Это были выходцы из Гессена, Пфальца, Изенбурга и других немецких земель и городов. По переписи 1768 года в колонии насчитывалось 377 человек. Первым старостой (форштегером) колонии стал крестьянин из Гессена Бальцер Бартули, имя которого было взято для названия самой колонии. Однако по указу от 26 февраля 1768 года «О наименованиях немецких колоний», колония получила официальное название Голый Карамыш, где Карамыш тюркское «мутный, илистый», а определение голый указывало на расположение в безлесой степной местности. Город был одним из центров обучения ткацкому делу. Обучение проводилось в учебно-показательной ткацкой мастерской. По окончании данного учебного заведения выпускники распределялись в ткацкие артели.

    Ахмат — село с богатой историей

    Первые поселения в районе современного Ахмата были основаны городецкими племенами в эпоху железного века. Найденные археологами следы укрепленного городища относятся к первому тысячелетию до нашей эры. Во времена завоевательных походов татаро-монгольских ханов территория современного Красноармейского района входила в состав Волжской Орды. В этот период ханом Ахматом на берегу Волги при впадении в неё речки Стрелицы был обоснован стан, вокруг которого образовалось небольшое поселение, названное, как и близлежащие гора и остров, в честь ордынского правителя. Спустя два века Ахмат и соседние деревни вдоль берега Волги заселили спасавшиеся от гонений старообрядцы. Официальной датой основания современного Ахмата считается 1709 год.
    Село — Усть-Золиха реформатско-лютеранская колония
    Расположилось у речки Золихи при её впадении в Голый Карамыш и было основано 7 июня 1766 года выходцами из Пфальца, Пруссии и Гессена. Поселение было названо в честь первого старосты И. Мессера. Уже через год после основания был образован евангелический приход. В 1768 году по указу о наименованиях немецких колоний поселение получило официальное название Усть-Золиха. С 1797 года немецкие колонии вошли в состав Саратовской губернии, Усть-Золиха была приписана к Сосновской волости Камышинского уезда.

    Важная информация:

    • Место встречи в г. Энгельс, но по дороге мы сможем забрать вас и в Саратове. Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Транспортно–экскурсионное обслуживание
    • Обед.
    Что не входит
    • Личные расходы
    • дополнительных трат не предполагается
    Место начала и завершения?
    Саратовская область, г. Энгельс, ул. Тельмана 3
    Когда и сколько длится
    Когда: 15 мая в 09:00
    Экскурсия длится около 10 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
    Важная информация
    • Место встречи в г. Энгельс
    • но по дороге мы сможем забрать вас и в Саратове. Пожалуйста
    • надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    15 мая в 09:00

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