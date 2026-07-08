Немцы Поволжья и 3 их столицы: из Саратова на вашем автомобиле
Рассмотреть образцы немецкой архитектуры и узнать историю появления колонистов на берегах Волги
Как немцы появились на берегах Волги? Какие тяготы пришлось переносить переселенцам? Какие достижения и уже привычные нам вещи появились в России именно благодаря им? Ответы ждут вас в бывшей Республике немцев Поволжья.
Здесь вы близко познакомитесь с Саратовом, Энгельсом и Марксом и заглянете в исторические немецкие сёла Шефер и Цюрих.
Описание экскурсии
8:30 — Саратов
Начинём знакомиться с немцами и их достижениями в областном центре — вы пройдёте по бывшей Немецкой слободе и увидите наследие предпринимателей тех лет.
10:00 — Энгельс
Проедете по мосту в город, который из русско-украинской слободы превратился в основную столицу Республики немцев Поволжья.
12:00 — бывшие немецкие колонии Шефер и Рейнвальд
На их примере вы изучите жизнь переселенцев в Заволжье.
13:00 — город с тремя названиями — Екатериненштадт, Баронск, Маркс
Его называют сердцем немецкой республики. Вы посмотрите на католический и лютеранский храмы и узнаете, что здесь делает памятник Фритьофу Нансену. По желанию можно посетить местный музей с экспозицией, которую посвятили немцам, и пообедать в кафе.
15.00 — село Зоркино
Оно ещё известно как немецкая колония Цюрих. Вы увидите пример полной реставрации готической кирхи. По сезону возможен отдых на берегу Волги.
15:30–17:00 — возвращение в Саратов
Организационные детали
Экскурсия проходит на вашем автомобиле. Между основными локациями переезды по 30–50 мин
За доплату могу предоставить автомобиль: легковой — 3000 ₽, минивэн — стоимость по запросу
Дополнительные расходы по желанию
Обед в кафе Маркса (прошу вас заложить в бюджет обед для гида и водителя) — от 500 ₽ за чел.
Билеты на музейную экспозицию, посвящённую немцам, — 150 ₽ за чел.
Пожертвование в действующем католическом храме в Марксе — комфортная для вас сумма
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита — ваш гид в Саратове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 38 туристов
Родилась и выросла в Саратове, с детства люблю свой город и стараюсь делиться этой радостью с другими. За плечами работа в местной журналистике: знаю, как увлечь, и могу добавить перчинки в свои рассказы.
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