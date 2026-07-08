Как немцы появились на берегах Волги? Какие тяготы пришлось переносить переселенцам? Какие достижения и уже привычные нам вещи появились в России именно благодаря им? Ответы ждут вас в бывшей Республике немцев Поволжья. Здесь вы близко познакомитесь с Саратовом, Энгельсом и Марксом и заглянете в исторические немецкие сёла Шефер и Цюрих.

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Описание экскурсии

8:30 — Саратов

Начинём знакомиться с немцами и их достижениями в областном центре — вы пройдёте по бывшей Немецкой слободе и увидите наследие предпринимателей тех лет.

10:00 — Энгельс

Проедете по мосту в город, который из русско-украинской слободы превратился в основную столицу Республики немцев Поволжья.

12:00 — бывшие немецкие колонии Шефер и Рейнвальд

На их примере вы изучите жизнь переселенцев в Заволжье.

13:00 — город с тремя названиями — Екатериненштадт, Баронск, Маркс

Его называют сердцем немецкой республики. Вы посмотрите на католический и лютеранский храмы и узнаете, что здесь делает памятник Фритьофу Нансену. По желанию можно посетить местный музей с экспозицией, которую посвятили немцам, и пообедать в кафе.

15.00 — село Зоркино

Оно ещё известно как немецкая колония Цюрих. Вы увидите пример полной реставрации готической кирхи. По сезону возможен отдых на берегу Волги.

15:30–17:00 — возвращение в Саратов

Организационные детали

Экскурсия проходит на вашем автомобиле. Между основными локациями переезды по 30–50 мин

За доплату могу предоставить автомобиль: легковой — 3000 ₽, минивэн — стоимость по запросу

Дополнительные расходы по желанию