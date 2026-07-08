Мои заказы

Немцы Поволжья и 3 их столицы: из Саратова на вашем автомобиле

Рассмотреть образцы немецкой архитектуры и узнать историю появления колонистов на берегах Волги
Как немцы появились на берегах Волги? Какие тяготы пришлось переносить переселенцам? Какие достижения и уже привычные нам вещи появились в России именно благодаря им? Ответы ждут вас в бывшей Республике немцев Поволжья.

Здесь вы близко познакомитесь с Саратовом, Энгельсом и Марксом и заглянете в исторические немецкие сёла Шефер и Цюрих.
Немцы Поволжья и 3 их столицы: из Саратова на вашем автомобиле
Немцы Поволжья и 3 их столицы: из Саратова на вашем автомобиле
Немцы Поволжья и 3 их столицы: из Саратова на вашем автомобиле

Описание экскурсии

8:30 — Саратов

Начинём знакомиться с немцами и их достижениями в областном центре — вы пройдёте по бывшей Немецкой слободе и увидите наследие предпринимателей тех лет.

10:00 — Энгельс

Проедете по мосту в город, который из русско-украинской слободы превратился в основную столицу Республики немцев Поволжья.

12:00 — бывшие немецкие колонии Шефер и Рейнвальд

На их примере вы изучите жизнь переселенцев в Заволжье.

13:00 — город с тремя названиями — Екатериненштадт, Баронск, Маркс

Его называют сердцем немецкой республики. Вы посмотрите на католический и лютеранский храмы и узнаете, что здесь делает памятник Фритьофу Нансену. По желанию можно посетить местный музей с экспозицией, которую посвятили немцам, и пообедать в кафе.

15.00 — село Зоркино

Оно ещё известно как немецкая колония Цюрих. Вы увидите пример полной реставрации готической кирхи. По сезону возможен отдых на берегу Волги.

15:30–17:00 — возвращение в Саратов

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на вашем автомобиле. Между основными локациями переезды по 30–50 мин
  • За доплату могу предоставить автомобиль: легковой — 3000 ₽, минивэн — стоимость по запросу

Дополнительные расходы по желанию

  • Обед в кафе Маркса (прошу вас заложить в бюджет обед для гида и водителя) — от 500 ₽ за чел.
  • Билеты на музейную экспозицию, посвящённую немцам, — 150 ₽ за чел.
  • Пожертвование в действующем католическом храме в Марксе — комфортная для вас сумма

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита
Маргарита — ваш гид в Саратове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 38 туристов
Родилась и выросла в Саратове, с детства люблю свой город и стараюсь делиться этой радостью с другими. За плечами работа в местной журналистике: знаю, как увлечь, и могу добавить перчинки в свои рассказы.

Входит в следующие категории Саратова

Похожие экскурсии на «Немцы Поволжья и 3 их столицы: из Саратова на вашем автомобиле»

Знакомство с древним Саратовом
Пешая
3 часа
262 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с древним Саратовом
Погрузитесь в удивительный мир древнего Саратова, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Ул. Октябрьская или проспект Кирова
Завтра в 09:00
10 июл в 09:00
от 4900 ₽ за всё до 10 чел.
Прогулка по немецкому Саратову
Пешая
2.5 часа
45 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по немецкому Саратову
Культура немцев Поволжья и их роль в истории и архитектуре города
Начало: На ул. Волжская
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
от 5500 ₽ за всё до 6 чел.
Золотое кольцо Саратова: путешествие по любопытным окрестностям
На машине
13 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Золотое кольцо Саратова: путешествие по любопытным окрестностям
Отправьтесь в насыщенное путешествие по окрестностям Саратова, где вас ждут уникальные архитектурные памятники, исторические города и живописные виды на Волгу
13 июл в 08:30
14 июл в 08:30
от 19 000 ₽ за всё до 3 чел.
Энгельс, который вас удивит
Пешая
2.5 часа
28 отзывов
Индивидуальная
Энгельс, который вас удивит
Погрузитесь в уникальную атмосферу Энгельса, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, от дореволюционных времен до наших дней
Начало: Возле здания школы искусств по адресу Площадь Лени...
Завтра в 10:00
10 июл в 10:00
от 5200 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Саратове. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Саратове
от 12 000 ₽ за человека