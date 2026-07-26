Многоликий Саратов: купеческие тайны, немецкое наследие и Волга
Познакомиться со столицей Поволжья через её контрасты
Когда-то купцы сколачивали здесь миллионные капиталы, а рынок до сих пор занимает целый квартал.
В архитектуре переплелись псевдоготика, классицизм и старорусское зодчество, а консерватория и вовсе напоминает средневековый замок.
Вы прогуляетесь по Саратову и узнаете, какие тайны хранят купеческие дома, как связаны с городом немцы и как Волга определила его судьбу.
Описание экскурсии
Архитектурные шедевры центра
Начнём с роскошной гостиницы «Астория» и знаменитого дома братьев Никитиных, фасад которого украшают выразительные кариатиды. Вы оцените масштаб Крытого рынка — грандиозного здания начала 20 века, занимающего целый квартал.
Проспект Столыпина и готическая консерватория
Мы пройдёмся по бывшей Немецкой улице (ныне проспект Столыпина) — сердцу города и части самой длинной пешеходной зоны в Европе. Вы увидите великолепное здание Саратовской консерватории, напоминающее средневековый замок.
Немецкое наследие
Рассматривая старинные дома вдоль проспекта, мы поговорим о том, какую колоссальную роль сыграли немцы-переселенцы в развитии культуры, торговли и архитектуры Саратова.
Церковь «Утоли моя печали»
Сделаем яркие памятные фотографии у храма с пёстрыми витыми куполами. Вы узнаете, почему его называют саратовской копией московского собора Василия Блаженного.
Музейная площадь и купеческое прошлое
Заглянем в самую старую часть города. Вы увидите роскошные купеческие особняки, помнящие золотой век местной торговли, и полюбуетесь старейшим сохранившимся зданием — Троицким собором.
Волжские просторы
Спустимся к знаменитой саратовской набережной. Прогуляемся вдоль Волги, рассмотрим речной порт и поговорим о том, как великая река во все времена определяла судьбу города.
Вы узнаете:
почему главная пешеходная улица долгое время называлась Немецкой, как колонисты повлияли на развитие города и откуда в центре Саратова взялась консерватория в виде готического замка
как сколачивались миллионные состояния на волжской торговле, кто строил Крытый рынок и какие тайны хранят купеческие особняки на Музейной площади
как в одном городе гармонично переплелись псевдоготика, классицизм и старорусское зодчество (на примере церкви-копии собора Василия Блаженного)
как Волга диктовала свои правила жизни, превратив Саратов в крупнейший торговый, промышленный и культурный центр Поволжья
Организационные детали
С вами будет гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Саратове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 23218 туристов
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