Когда-то купцы сколачивали здесь миллионные капиталы, а рынок до сих пор занимает целый квартал. В архитектуре переплелись псевдоготика, классицизм и старорусское зодчество, а консерватория и вовсе напоминает средневековый замок. Вы прогуляетесь по Саратову и узнаете, какие тайны хранят купеческие дома, как связаны с городом немцы и как Волга определила его судьбу.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 6150 ₽ за экскурсию

Описание экскурсии

Архитектурные шедевры центра

Начнём с роскошной гостиницы «Астория» и знаменитого дома братьев Никитиных, фасад которого украшают выразительные кариатиды. Вы оцените масштаб Крытого рынка — грандиозного здания начала 20 века, занимающего целый квартал.

Проспект Столыпина и готическая консерватория

Мы пройдёмся по бывшей Немецкой улице (ныне проспект Столыпина) — сердцу города и части самой длинной пешеходной зоны в Европе. Вы увидите великолепное здание Саратовской консерватории, напоминающее средневековый замок.

Немецкое наследие

Рассматривая старинные дома вдоль проспекта, мы поговорим о том, какую колоссальную роль сыграли немцы-переселенцы в развитии культуры, торговли и архитектуры Саратова.

Церковь «Утоли моя печали»

Сделаем яркие памятные фотографии у храма с пёстрыми витыми куполами. Вы узнаете, почему его называют саратовской копией московского собора Василия Блаженного.

Музейная площадь и купеческое прошлое

Заглянем в самую старую часть города. Вы увидите роскошные купеческие особняки, помнящие золотой век местной торговли, и полюбуетесь старейшим сохранившимся зданием — Троицким собором.

Волжские просторы

Спустимся к знаменитой саратовской набережной. Прогуляемся вдоль Волги, рассмотрим речной порт и поговорим о том, как великая река во все времена определяла судьбу города.

Вы узнаете:

почему главная пешеходная улица долгое время называлась Немецкой, как колонисты повлияли на развитие города и откуда в центре Саратова взялась консерватория в виде готического замка

как сколачивались миллионные состояния на волжской торговле, кто строил Крытый рынок и какие тайны хранят купеческие особняки на Музейной площади

как в одном городе гармонично переплелись псевдоготика, классицизм и старорусское зодчество (на примере церкви-копии собора Василия Блаженного)

как Волга диктовала свои правила жизни, превратив Саратов в крупнейший торговый, промышленный и культурный центр Поволжья

Организационные детали

С вами будет гид из нашей команды.