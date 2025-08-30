Индивидуальная
Лучший выборДобро пожаловать в Саратов: путешествие по историческим местам
Откройте тайны Саратова на индивидуальной экскурсии: легенды, байки и уникальные места ждут вас
Начало: Возле памятника Петру Первому (ориентир - гостиниц...
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
7200 ₽ за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Саратову
Узнайте, как прошлое и настоящее Саратова переплетаются в каждом здании и на каждой улице. История, архитектура и городские байки ждут вас
Начало: Рядом с улицами Московская и Лермонтова
2 янв в 11:00
3 янв в 11:00
1200 ₽ за человека
Речное путешествие в «Чёрные воды»
Путешествие на катере по заказнику «Чёрные воды» - это уникальная возможность насладиться природой и узнать интересные факты от опытного гида
Начало: На лодочной базе «Лодка Хаус»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
25 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: Пять звезд саратовского модерна
Прогулка по Саратову, раскрывающая скрытые реликвии модерна. Узнайте о знаменитых архитекторах и владельцах зданий, почувствуйте атмосферу прошлых веков
Начало: улица Волжская, 27а, около трамвайчика «Семена»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
7000 ₽ за всё до 10 чел.
Энгельс + Парк покорителей космоса
Путешествие из Саратова в Энгельс и Парк покорителей космоса подарит незабываемые впечатления. Откройте для себя космическую историю и красоту природы
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
11 600 ₽ за всё до 4 чел.
- ВВладимир30 августа 2025Всё было восхитительно и душевно! Очень приятное, интересное и красивое плавание по Волге и её разливам.
- ИИнна22 августа 2025Сегодня провела чудесный день на экскурсии в заповедник Черные Воды. Волга великолепна! Огромное спасибо моему гиду Виталию за прекрасную водную
- ЕЕкатерина18 августа 2025Чудесное путешествие получилось у меня с Виталием по заповедникам Волги. Очень живописные места, красивая природа, птицы. Я замечательно провела время.
- ААльфия12 августа 2025Прекрасная экскурсия и замечательный гид! Весело и с ветерком прокатились по протокам и реке. Наблюдала вживую кувшинки, цапель белых и серых, множество бакланов, диких уток. Такой воздух и такая природа! Ужин и пляж выше всяких похвал. Довольна на все 100%
- ННадежда8 августа 2025Спасибо Виталию, путешествие очень понравилось. Ездили по заповедным местам, видели разнообразных птиц, купались на чистом пляже! Кушали вкусную уху и копченую рыбу! Встретили красивейший закат и довольные вернулись домой!
- ЕЕлена29 июля 2025Отзыв на экскурсию «Чеиные воды»:
🌊✨ Ура! Мы только что вернулись с экскурсии «Четные воды», и эмоции зашкаливают! Это было не
- ККарен19 июля 2025Провели потрясающее речное путешествие с Виталием! Катались по протокам и небольшим рекам, отходящим от Волги — та сторона, которую редко
- РРожков12 июля 2025Благодарю Виталия за увлекательный вечер. Нетипичная экскурсия с приятной беседой о городе, истории Волги в данной местности - то, что
- ММихаил14 июня 2025Было приятно и весело, четыре часа пролетели незаметно, Виталий отличный проводник и рассказчик.
- ТТатьяна12 августа 2024Не типичная экскурсия, а скорее приятное и очень интересное время с местным жителем и очень интересным человеком, который прекрасно знает
