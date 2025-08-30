Мои заказы

Романтические экскурсии по Саратову

Найдено 5 экскурсий в категории «Романтические» в Саратове, цены от 1200 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Добро пожаловать в Саратов
На машине
3 часа
147 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выбор
Добро пожаловать в Саратов: путешествие по историческим местам
Откройте тайны Саратова на индивидуальной экскурсии: легенды, байки и уникальные места ждут вас
Начало: Возле памятника Петру Первому (ориентир - гостиниц...
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
7200 ₽ за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Саратову: от фактов до городских легенд
Пешая
2.5 часа
12 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Обзорная экскурсия по Саратову
Узнайте, как прошлое и настоящее Саратова переплетаются в каждом здании и на каждой улице. История, архитектура и городские байки ждут вас
Начало: Рядом с улицами Московская и Лермонтова
2 янв в 11:00
3 янв в 11:00
1200 ₽ за человека
Речное путешествие в «Чёрные воды»
На катере
4 часа
10 отзывов
Водная прогулка
Речное путешествие в «Чёрные воды»
Путешествие на катере по заказнику «Чёрные воды» - это уникальная возможность насладиться природой и узнать интересные факты от опытного гида
Начало: На лодочной базе «Лодка Хаус»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
25 000 ₽ за всё до 4 чел.
Пять звезд саратовского модерна
Пешая
2 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия: Пять звезд саратовского модерна
Прогулка по Саратову, раскрывающая скрытые реликвии модерна. Узнайте о знаменитых архитекторах и владельцах зданий, почувствуйте атмосферу прошлых веков
Начало: улица Волжская, 27а, около трамвайчика «Семена»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
7000 ₽ за всё до 10 чел.
Энгельс + Парк покорителей космоса: из Саратова на авто
На машине
5.5 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Энгельс + Парк покорителей космоса
Путешествие из Саратова в Энгельс и Парк покорителей космоса подарит незабываемые впечатления. Откройте для себя космическую историю и красоту природы
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
11 600 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владимир
    30 августа 2025
    Речное путешествие в «Чёрные воды»
    Всё было восхитительно и душевно! Очень приятное, интересное и красивое плавание по Волге и её разливам.
  • И
    Инна
    22 августа 2025
    Речное путешествие в «Чёрные воды»
    Сегодня провела чудесный день на экскурсии в заповедник Черные Воды. Волга великолепна! Огромное спасибо моему гиду Виталию за прекрасную водную
    читать дальше

    прогулку по красивейшим местам. Увидели сокола, баклана, орла, белую цаплю, грациозную водную лилию и бегающих по воде водных курочек. Виталий чудесный эрудированный собеседник. Благодарю Вас за необычную экскурсию и возможность увидеть великолепный Волжский закат!

  • Е
    Екатерина
    18 августа 2025
    Речное путешествие в «Чёрные воды»
    Чудесное путешествие получилось у меня с Виталием по заповедникам Волги. Очень живописные места, красивая природа, птицы. Я замечательно провела время.
    читать дальше

    И покупалась, и поела вкусной рыбы, и полюбовалась на все пейзажи вокруг, и очень интересно побеседовала с Виталием! Он разносторонний, эрудированный, с богатым жизненным опытом и чувством юмора человек. Было супер!

  • А
    Альфия
    12 августа 2025
    Речное путешествие в «Чёрные воды»
    Прекрасная экскурсия и замечательный гид! Весело и с ветерком прокатились по протокам и реке. Наблюдала вживую кувшинки, цапель белых и серых, множество бакланов, диких уток. Такой воздух и такая природа! Ужин и пляж выше всяких похвал. Довольна на все 100%
  • Н
    Надежда
    8 августа 2025
    Речное путешествие в «Чёрные воды»
    Спасибо Виталию, путешествие очень понравилось. Ездили по заповедным местам, видели разнообразных птиц, купались на чистом пляже! Кушали вкусную уху и копченую рыбу! Встретили красивейший закат и довольные вернулись домой!
  • Е
    Елена
    29 июля 2025
    Речное путешествие в «Чёрные воды»
    Отзыв на экскурсию «Чеиные воды»:

    🌊✨ Ура! Мы только что вернулись с экскурсии «Четные воды», и эмоции зашкаливают! Это было не
    читать дальше

    просто путешествие — это была настоящая сказка на воде! 🎉

    С первых минут нас встретила атмосфера загадки и приключений. Организатор, словно мастер-иллюзионист, открыл перед нами завесу тайны Волги, показав ее с совершенно неожиданной стороны. Каждая остановка была как страница увлекательной книги, где история реки переплеталась с мифами и легендами. 📖💫

    Мы смеялись, удивлялись и восхищались красотой природы вокруг. Гладь воды искрилась на солнце, а берега шептали свои секреты. 🌅💖 Особенно запомнился момент, когда мы наблюдали за закатом — это было волшебство, которое невозможно передать словами!

    Спасибо за этот незабываемый опыт! Вы открыли для нас Волгу с новой стороны, и теперь мы точно знаем: «Черные воды» — это не просто экскурсия, а настоящее путешествие в мир чудес! 🚣‍♂️💦

    Обязательно рекомендуем всем! 🌟

  • К
    Карен
    19 июля 2025
    Речное путешествие в «Чёрные воды»
    Провели потрясающее речное путешествие с Виталием! Катались по протокам и небольшим рекам, отходящим от Волги — та сторона, которую редко
    читать дальше

    видят туристы.

    Виталий — отличный проводник: знает каждую излучину, с ним спокойно и интересно. Рассказывает ненавязчиво, по делу, умеет подстроиться под настроение группы. Всё было организовано комфортно и с душой. Огромное спасибо

  • Р
    Рожков
    12 июля 2025
    Речное путешествие в «Чёрные воды»
    Благодарю Виталия за увлекательный вечер. Нетипичная экскурсия с приятной беседой о городе, истории Волги в данной местности - то, что
    читать дальше

    надо, чтобы отвлечься от городской суеты. Прекрасными дополнениями был вкусный ужин местной копченой рыбой и купание в Волге.
    Виталий - разносторонний собеседник, с которым легко найти общие темы. Если хотите встретить закат на воде, подсчитайте время, в которое выезжать на экскурсию - солнце красиво подсвечивает гладь воды и вся растительность островов отражается как в золотом зеркале.

  • М
    Михаил
    14 июня 2025
    Речное путешествие в «Чёрные воды»
    Было приятно и весело, четыре часа пролетели незаметно, Виталий отличный проводник и рассказчик.
  • Т
    Татьяна
    12 августа 2024
    Речное путешествие в «Чёрные воды»
    Не типичная экскурсия, а скорее приятное и очень интересное время с местным жителем и очень интересным человеком, который прекрасно знает
    читать дальше

    места свои.
    Рекомендую для тех, кто хочет провести время в дружеской компании, кто хочет насладиться интересной беседой и потрясающими видами, ощутить запах природы, с ветерком проехать на катере и совместить приятное с полезным. Была с мужем и с 19 летним сыном, выбирала именно интересного человека, чтобы можно было беседовать и чтобы это была именно нетипичная экскурсия. Всё именно так и было. Виталию большое спасибо! Беседы о жизни, о бизнесе в перемешку с беседами об окружающей красоте и Волге и Саратове из уст человека,который любит жизнь именно в этих местах.

Ответы на вопросы от путешественников по Саратову в категории «Романтические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Саратове
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Добро пожаловать в Саратов
  2. Обзорная экскурсия по Саратову: от фактов до городских легенд
  3. Речное путешествие в «Чёрные воды»
  4. Пять звезд саратовского модерна
  5. Энгельс + Парк покорителей космоса: из Саратова на авто
Какие места ещё посмотреть в Саратове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Театральная площадь
  3. Саратовский Мост
  4. Саратовский Лимонарий
  5. Церковь «Утоли Моя Печали»
  6. Парк «Липки»
  7. Проспект Кирова
  8. Набережная
  9. Площадь Чернышевского
  10. Улица Волжская
Сколько стоит экскурсия по Саратову в декабре 2025
Сейчас в Саратове в категории "Романтические" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1200 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 190 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Саратове на 2025 год по теме «Романтические», 190 ⭐ отзывов, цены от 1200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль