1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Знакомство с древним Саратовом: путешествие в сердце истории
Погрузитесь в удивительный мир древнего Саратова, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Ул. Октябрьская или проспект Кирова
«История зарождения судоходства в СаратовеДля этого мы спустимся к набережной, прогуляемся вдоль Волги, рассмотрим речной порт и поговорим о зарождении судоходства в Саратове»
Завтра в 18:00
10 июня в 09:00
3 400₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Добро пожаловать в Саратов: путешествие по историческим местам
Откройте тайны Саратова на индивидуальной экскурсии: легенды, байки и уникальные места ждут вас
Начало: Возле памятника Петру Первому (ориентир - гостиниц...
«Вы увидите главные достопримечательности Саратова: местный Арбат, самую протяженную на Волге набережную, шедевры архитектуры и главные памятники»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 600₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Энгельс, который вас удивит: историческое путешествие по городу
Погрузитесь в уникальную атмосферу Энгельса, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, от дореволюционных времен до наших дней
Начало: Возле здания школы искусств по адресу Площадь Лени...
«Пройдем через главные площади, по улице Коммунистической и скверу Альфреда Шнитке, погуляем по набережной Волги, Детскому и Городскому паркам»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 3 600₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛидия2 июня 2024Мария, спасибо, за интересную экскурсию по городу. Экскурсовод прислушивается к своим гостям, старается заинтересовать каждого. Мария неординарно доводит информацию, что завораживает и оставляет желание узнать больше!
- ООльга31 мая 2024Отличная экскурсия. Было интересно и познавательно как для гостей города, так и для местного жителя. Евгений Евгеньевич отличный гид. Рассказ
- ААлександр19 мая 2024Все было просто замечательно! Экскурсия была настолько интересной и увлекательной, что эти три часа пролетели просто незаметно!
- ННаталья19 мая 2024Огромное спасибо Михаилу за 4х часовое путешествие! Несмотря на перекрытый город, мы увидели его с разных сторон и нашли все самое интересное!
- ММарина14 мая 2024Нам, всё очень понравилось. Спасибо Михаилу. Всё было интересно))) Спасибо Трипситер наши путешествия с вами, удобны и интересные))) Благодарим!
- ННаталья12 мая 2024Энгельс действительно удивил)) Спасибо Михаилу, это была очень приятная и интересная прогулка. Хороший живой рассказ, в котором чередовалась информация об истории и современности.
- ССветлана12 мая 2024Михаил - отличный рассказчик, любящий город, уважающий историю и не высказывающий своё мнение об исторических событиях, связанных с поволжскими немцами. Время экскурсии пролетело незаметно.
- ВВадим2 мая 2024Замечательная экскурсия. Рекомендуем всем!
- ВВиталий26 февраля 2024Насыщенная и интересная экскурсия по городу Энгельс! История города, известные уроженцы, местные легенды и истории - обо всем Михаил легко
Ответы на вопросы от путешественников по Саратову в категории «Набережная»
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Сколько стоит экскурсия по Саратову в июне 2024
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