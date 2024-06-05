1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Саратов сквозь столетия: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Саратова на рубеже XIX и XX веков, исследуйте культурное наследие и исторические достопримечательности
Начало: На ул. Лермонтова
10 июня в 12:00
11 июня в 09:00
от 3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Увлекательная прогулка по Саратову: на следах Остапа Бендера
Погрузитесь в мир приключений Остапа Бендера в Саратове. Откройте город с неожиданной стороны, следуя по следам легендарного героя
Начало: Возле кафетерия №11
«Как связаны книжный бульвар Молодых Дарований и наш сад Липки»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 3 600₽ за всё до 10 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
5.5 часов
Энгельс + Парк покорителей космоса: из Саратова на авто
Индивидуальная экскурсия на авто из Саратова в Энгельс и Парк покорителей космоса. Узнайте о первом полёте и насладитесь видами Волги
Завтра в 08:30
11 июня в 10:30
100009 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
13 часов
Золотое кольцо Саратова: путешествие по любопытным окрестностям
Отправьтесь в насыщенное путешествие по окрестностям Саратова, где вас ждут уникальные архитектурные памятники, исторические города и живописные виды на Волгу
«Помимо исторических мест, вы оцените нашу природу и виды на Волгу»
10 июня в 08:00
16 июня в 08:00
1330011 305₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей5 июня 2024Отличная экскурсия. Юлия прекрасный рассказчик. Нас забрали от гостиницы, провезли по маршруту и вернули на место) Посетили место приземления Гагарина
- ИИрина3 июня 2024Очень интересная экскурсия, узнали много интересных историй и исторических фактов. Время пролетело незаметно.
- ААльбина31 мая 2024Эта экскурсия превзошла все мои ожидания. Саратов как город был раскрыт полностью. Я очень благодарна экскурсоводу за глубокие знания истории региона, за красивый рассказ, за теплое и доброжелательное отношение к нам, как к гостям города. Саратов навсегда в моем сердце❤️
- ККира30 мая 2024Евгений просто влюбил меня в город рассказами о судьбах людей, связанных с Саратовым, дал столько информации в легкой манере с нотками юмора, что несколько часов пролетели как 15 минут. С удовольствием порекомендую всем своим знакомым.
- ЕЕлена14 апреля 2024На экскурсию ходили 8 апреля с Михаилом. Поскольку Михаил проводил для нас экскурсию "Добро пожаловать в Саратов" двумя днями ранее
- ТТатьяна4 марта 2024Михаил прекрасно знает свой город и отличный гид! Наши два часа пролетели незаметно. нам очень понравилось, рекомендуем всем!
- ССветлана19 ноября 2023Михаилу огромное спасибо за знакомство с городом! Очень довольна экскурсией, даже не смотря на холод и позднее время. Обязательно вернемся летом и обратимся к Михаилу еще.
Ответы на вопросы от путешественников по Саратову в категории «Природа и пейзажи»
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