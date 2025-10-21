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Групповая
до 15 чел.
Обзорная экскурсия по Саратову: от фактов до городских легенд
Узнайте, как прошлое и настоящее Саратова переплетаются в каждом здании и на каждой улице. История, архитектура и городские байки ждут вас
Начало: Рядом с улицами Московская и Лермонтова
Расписание: в субботу в 16:00
Сегодня в 16:00
1 авг в 16:00
1200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Село Лох и люди, которые превратили его в легенду
Познакомиться с необычным поселением, его историями, ремёслами и энтузиастами
«Мы прогуляемся по местам, связанным с легендой о разбойнике Кудеяре, увидим старинную водяную мельницу, познакомимся с местными жителями, которые возрождают традиции, и попробуем продукты, которыми славится Лох»
1 авг в 08:00
8 авг в 08:00
от 9000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Сказочные родники Кумысной поляны
Испить чистой воды и послушать легенды саратовского леса
Начало: У трамвайной остановки «10 Дачная»
1 авг в 16:00
8 авг в 16:00
от 4000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Е
Дата посещения: 18 окт 2025
Прогулка очень понравилась! Спасибо Михаилу!
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В
Очень интересная экскурсия. Прошли, наверное, по всем туристическим местам города: и набережную посмотрели, и пешеходные улицы (их, как оказалось, в
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О
Отличная экскурсия! Было очень интересно прогуляться по городу, узнать его историю. Спасибо гиду за увлекательный рассказ!
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С
Неплохое начало для знакомства с городом
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М
отлично организовано, удобный формат
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S
Экскурсия понравилась. Ирина рассказала много интересного. В итоге экскурсия длилась около 3,5 часов. Отличный вариант для знакомства с городом и его историей.
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Д
Восхитительно!
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И
Экскурсия очень содержательная,обошли много мест,погода радовала солнцем. Впечатления положительные,спасибо экскурсоводу Елене!
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С
Очень понравилось. Рекомендую.
Под руководством экскурсовода дома оживали и рассказывали свою историю.
Под руководством экскурсовода дома оживали и рассказывали свою историю.
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А
Отличная экскурсия, маршрут! Большое спасибо. 100% рекомендуем.
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Всего 22 отзыва в Саратове в категории "Мифы и легенды"
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Ответы на вопросы от путешественников по Саратову в категории «Мифы и легенды»
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Сейчас в Саратове в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 3 экскурсии от 1200 до 9000. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Наши экскурсии позволят вам познакомиться с мифами и легендами Саратова в увлекательной атмосфере. Гиды проведут вас по историческим местам города и расскажут о тайнах региона. Закажите экскурсию и познакомьтесь с городом в 2026 году