Узнать о саратовских страницах жизни артистов и понять, как история города повлияла на их судьбу
Евгений Миронов, Олег Табаков, Борис Бабочкин, Олег Янковский, Борис Андреев, Сергей Филиппов, Анатолий Солоницын… Сотни российских артистов, чья судьба была связана с Саратовом, стали звёздами отечественных театра и кино. Вы узнаете, какое влияние история города оказала на их творческий путь. И выясните, какие учреждения искусства появились первыми именно здесь — в Саратове.
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Описание
Что вас ожидает
Ретрокод шаг за шагом
В разные годы в Саратове появились: первый общедоступный художественный музей, первый стационарный цирк, третья в России консерватория, уникальная театральная школа и первый в мире детский драматический театр! Знакомясь с достопримечательностями, вы раскроете секретный код культурной столицы Поволжья и поймёте, как он связан с особенностями развития города.
В жизни, на сцене, в кадре
Я проведу вас по центру города — по его площадям и пешеходному проспекту. Вы узнаете, где и когда в Саратове появился первый театр и какие известные фильмы снимались на его улицах. Я расскажу, где и чему учились комдив Чапаев, витязь Илья Муромец, барон Мюнхгаузен, кот Матроскин, а ещё — создатель одной из самых знаменитых советских телепередач.
Организационные детали
- Маршрут можно скорректировать по вашему желанию
- В любой точке можно взять паузу на кофе
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Чернышевского
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Саратове
Провёл экскурсии для 898 туристов
Дорогие друзья! Я готов стать вашим гидом по одному из самых интересных городов Среднего Поволжья. В его истории причудливым образом переплелись природа и рукотворные эксперименты людей, нации и конфессии, амбиции купцов и политиков, надежды исследователей и творческие замыслы художников. Я расскажу о Саратове всё, что смог узнать о нём за почти полвека жизни здесь, работая журналистом и преподавателем местного университета. С удовольствием отвечу на ваши вопросы — до, во время и после экскурсии — и непременно учту возможные предварительные пожелания.
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