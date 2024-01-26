Таланты и поклонники: прогулка по центру культурной столицы Поволжья
Индивидуальная экскурсия в Саратове

Узнать о саратовских страницах жизни артистов и понять, как история города повлияла на их судьбу

Евгений Миронов, Олег Табаков, Борис Бабочкин, Олег Янковский, Борис Андреев, Сергей Филиппов, Анатолий Солоницын… Сотни российских артистов, чья судьба была связана с Саратовом, стали звёздами отечественных театра и кино. Вы узнаете, какое влияние история города оказала на их творческий путь. И выясните, какие учреждения искусства появились первыми именно здесь — в Саратове.
Таланты и поклонники: прогулка по центру культурной столицы Поволжья
Таланты и поклонники: прогулка по центру культурной столицы Поволжья
Таланты и поклонники: прогулка по центру культурной столицы Поволжья
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Ретрокод шаг за шагом

В разные годы в Саратове появились: первый общедоступный художественный музей, первый стационарный цирк, третья в России консерватория, уникальная театральная школа и первый в мире детский драматический театр! Знакомясь с достопримечательностями, вы раскроете секретный код культурной столицы Поволжья и поймёте, как он связан с особенностями развития города.

В жизни, на сцене, в кадре

Я проведу вас по центру города — по его площадям и пешеходному проспекту. Вы узнаете, где и когда в Саратове появился первый театр и какие известные фильмы снимались на его улицах. Я расскажу, где и чему учились комдив Чапаев, витязь Илья Муромец, барон Мюнхгаузен, кот Матроскин, а ещё — создатель одной из самых знаменитых советских телепередач.

Организационные детали

  • Маршрут можно скорректировать по вашему желанию
  • В любой точке можно взять паузу на кофе

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Чернышевского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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