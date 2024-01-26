Евгений Миронов, Олег Табаков, Борис Бабочкин, Олег Янковский, Борис Андреев, Сергей Филиппов, Анатолий Солоницын… Сотни российских артистов, чья судьба была связана с Саратовом, стали звёздами отечественных театра и кино. Вы узнаете, какое влияние история города оказала на их творческий путь. И выясните, какие учреждения искусства появились первыми именно здесь — в Саратове.

за 1-5 человек или 700 руб. за человека, если вас больше

Описание

Что вас ожидает

Ретрокод шаг за шагом

В разные годы в Саратове появились: первый общедоступный художественный музей, первый стационарный цирк, третья в России консерватория, уникальная театральная школа и первый в мире детский драматический театр! Знакомясь с достопримечательностями, вы раскроете секретный код культурной столицы Поволжья и поймёте, как он связан с особенностями развития города.

В жизни, на сцене, в кадре

Я проведу вас по центру города — по его площадям и пешеходному проспекту. Вы узнаете, где и когда в Саратове появился первый театр и какие известные фильмы снимались на его улицах. Я расскажу, где и чему учились комдив Чапаев, витязь Илья Муромец, барон Мюнхгаузен, кот Матроскин, а ещё — создатель одной из самых знаменитых советских телепередач.

Организационные детали