Я совместила обзорный маршрут с заходами в тихие нетуристические переулки — туда, где настоящая столица Поволжья дышит купеческим норовом и провинциальной гордостью. Каждая встреча — сюрприз. От точки старта судьба поведёт нас на север, запад, юг или восток.
И везде вас ждут три вещи: характерные особняки, живые истории горожан и детали, которых не найти в путеводителях.
И везде вас ждут три вещи: характерные особняки, живые истории горожан и детали, которых не найти в путеводителях.
Описание экскурсии
Список локаций на маршруте меняется каждый раз, но вы обязательно увидите:
- Театральную площадь — и выясните, как и почему она переезжала с места на место
- Московскую улицу — главную, но не совсем. Разберёмся, что это значит
- самые фотогеничные скульптуры города — с секретами каменных людей
- разнообразие стилей — эклектика, модерн и немного классицизма. Какой будет преобладать — решим по пути
О чём пойдёт речь
Я расскажу, когда и как богател Саратов, кто и зачем здесь селился. Покажу следы на городских улицах, которые оставили татары, немцы, украинцы, армяне и даже французы с итальянцами. А ещё мы вместе вспомним актёров, учёных и писателей — всех, в чьей судьбе Саратов сыграл свою роль.
в понедельник и вторник в 12:00, в среду и пятницу в 10:00, 12:00 и 17:30, в четверг в 10:00 и 12:00
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 6 раз на ближайшие дниЗабронировать экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Театральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и вторник в 12:00, в среду и пятницу в 10:00, 12:00 и 17:30, в четверг в 10:00 и 12:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита — ваш гид в Саратове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Родилась и выросла в Саратове, с детства люблю свой город и стараюсь делиться этой радостью с другими. За плечами работа в местной журналистике: знаю, как увлечь, и могу добавить перчинки в свои рассказы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Была на экскурсии проездом. Получила представление об истории Саратова, известных уроженцам Саратова, архитектуре, а также легендах Саратова. Интересно, познавательно, содержательно за 1,5 часа.
Маргарита
Ответ организатора:
Оксана, большое спасибо за ваш интерес к Саратову и отзывчивость! Всегда рада поделиться своей любовью к родному городу
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Саратова
Похожие экскурсии на «История Саратова в лицах, зданиях и газетных заметках»
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборЗнакомство с древним Саратовом
Погрузитесь в удивительный мир древнего Саратова, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Ул. Октябрьская или проспект Кирова
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 15 чел.
Обзорная экскурсия по Саратову: от фактов до городских легенд
Узнайте, как прошлое и настоящее Саратова переплетаются в каждом здании и на каждой улице. История, архитектура и городские байки ждут вас
Начало: Рядом с улицами Московская и Лермонтова
Расписание: в субботу в 16:00
Завтра в 11:00
6 июн в 16:00
1200 ₽ за человека
Индивидуальная
История и вкусы Саратова
Прогулка по Саратову с погружением в историю и гастрономию. Узнайте о старинной архитектуре и попробуйте местные деликатесы в уютной кофейне
Начало: У художественного музея
Завтра в 09:00
31 мая в 09:00
от 5600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
«Сказочная» архитектура Саратова
Прогуляйтесь по Саратову, открывая для себя уникальные архитектурные памятники, от гостиницы «Московская» до старообрядческих церквей и консерватории
Начало: На Театральной площади
12 июн в 11:00
13 июн в 11:00
3600 ₽ за всё до 10 чел.
600 ₽ за человека