город. Выбрали экскурсию: Семёнов: выходной с хохломой. И не прогадали. Экскурсовод Маргарита всё отлично организовала. Хоть и экскурсия длилась почти 6 часов, время пролетело незаметно. Мы и по городу прогулялись, узнали историю староверов и экскурсии посетили. Для школьника это очень полезно, для эрудиции и знания истории. Посетили дом староверов с обстановкой тех годов, до раскола. Нас встретила милая девушка, которая провела экскурсию в историю старообрядцев. Там же нас встретили милые котики, жители этого дома. Один даже уютно мурчал от удовольствия, что его гладят и оказывают внимание.

Затем посетили фабрику Хохломской росписи. Нам поэтапно показали процесс изготовления ложек, от срубленного дерева, баклуши, обтачивания этой баклуши на станках, а их оказалось ох как много, просушка, шлифовка, пропитка и наконец покраска этих ложек. Мы и не знали насколько это трудоемкий процесс) На экскурсии нам все подробно показывали, рассказывали, да так емко, что никаких вопросов не оставалось! Затем там же посетили музей с лучшими работами, это восторг. Какие только изделия, с невероятными росписями не изготавливают, красота! Нам даже показали процесс изготовления вручную ложек, как из баклуши, специальными ножами ложкарь делает ложки. Одна ложка была сделана на наших глазах за 15 минут!

Набравшись впечатлений и купив сувениры, Маргарита отвезла нас в местное кафе на обед. Времени было достаточно, что погреться горячим супом и пирожками.

Потом мы поехали в музей Матрёшки. Маргарита нас доставила и передала в руки замечательном экскурсоводу, который нам показал процесс изготовления матрёшек и экспозиции с ними. Были представлены матрёшки, изготовленные для Японии и других стран. Такого мы ещё нигде не видели.

Наша семья была в восторге от проведенного времени. Все организовано четко и понятно) Рекомендую всем данную экскурсию и естественно нашего главного экскурсовода Маргариту)