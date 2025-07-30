Мои заказы

Экскурсии Семёнова об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Семёнове, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Семёнов в русском стиле: традиции и культура города
Пешая
2 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 20 чел.
Семёнов в русском стиле: традиции и культура города
Погрузитесь в историю Семёнова, исследуйте храмы, купеческие дома и деревянное зодчество. Узнайте о жизни старообрядцев и легендах города
Начало: В Семёнове, на ул. Володарского
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
от 5000 ₽ за всё до 20 чел.
Семёнов: выходной с хохломой
На машине
5 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Семёнов: выходной с хохломой
Иммерсивная программа в старинном городе с посещением мастерских, музеев и фабрик
Начало: У площади Ленина
13 дек в 09:00
16 дек в 09:30
от 12 000 ₽ за всё до 7 чел.
В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи
На машине
6 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи
Открыть мир, живущий особой жизнью, где сохранились предания старины, традиции и кухня прошлых веков
Начало: На ул. Володарского
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    30 июля 2025
    Семёнов в русском стиле: традиции и культура города
    Дата посещения: 30 июля 2025
    Большое спасибо Маргарите за увлекательное и интересное путешествие в историю не только города, но и к нашим истокам. Увлеченный человек, она увлекала своим рассказом и нас. Благодарим за экскурсию!
  • Ф
    Фирсова
    7 декабря 2025
    Семёнов в русском стиле: традиции и культура города
    Огромное спасибо Маргарите за ее рассказ и великолепно проведённый день!
    Огромное спасибо Маргарите за ее рассказ и великолепно проведённый день!
  • Б
    Богданова
    27 ноября 2025
    Семёнов: выходной с хохломой
    Давно хотели показать ребенку Семенов, а именно Хохломскую роспись. Захотелось добавить и экскурсию по городу, чтобы ребёнок ещё запомнил сам
    читать дальше

    город. Выбрали экскурсию: Семёнов: выходной с хохломой. И не прогадали. Экскурсовод Маргарита всё отлично организовала. Хоть и экскурсия длилась почти 6 часов, время пролетело незаметно. Мы и по городу прогулялись, узнали историю староверов и экскурсии посетили. Для школьника это очень полезно, для эрудиции и знания истории. Посетили дом староверов с обстановкой тех годов, до раскола. Нас встретила милая девушка, которая провела экскурсию в историю старообрядцев. Там же нас встретили милые котики, жители этого дома. Один даже уютно мурчал от удовольствия, что его гладят и оказывают внимание.
    Затем посетили фабрику Хохломской росписи. Нам поэтапно показали процесс изготовления ложек, от срубленного дерева, баклуши, обтачивания этой баклуши на станках, а их оказалось ох как много, просушка, шлифовка, пропитка и наконец покраска этих ложек. Мы и не знали насколько это трудоемкий процесс) На экскурсии нам все подробно показывали, рассказывали, да так емко, что никаких вопросов не оставалось! Затем там же посетили музей с лучшими работами, это восторг. Какие только изделия, с невероятными росписями не изготавливают, красота! Нам даже показали процесс изготовления вручную ложек, как из баклуши, специальными ножами ложкарь делает ложки. Одна ложка была сделана на наших глазах за 15 минут!
    Набравшись впечатлений и купив сувениры, Маргарита отвезла нас в местное кафе на обед. Времени было достаточно, что погреться горячим супом и пирожками.
    Потом мы поехали в музей Матрёшки. Маргарита нас доставила и передала в руки замечательном экскурсоводу, который нам показал процесс изготовления матрёшек и экспозиции с ними. Были представлены матрёшки, изготовленные для Японии и других стран. Такого мы ещё нигде не видели.
    Наша семья была в восторге от проведенного времени. Все организовано четко и понятно) Рекомендую всем данную экскурсию и естественно нашего главного экскурсовода Маргариту)

  • Л
    Лилия
    8 ноября 2025
    Семёнов в русском стиле: традиции и культура города
    Отличная экскурсия. Детям очень понравилось
  • О
    Ольга
    19 октября 2025
    Семёнов в русском стиле: традиции и культура города
    Были на экскурсии в Семенове с Мариной.
    Очень приятный экскурсовод, пунктуальна, корректна.
    С интересом погуляли по улочкам Семенова и послушали истории о
    читать дальше

    жителях города, про старообрядцев.
    Потом посетили резчика по дереву Вениамина Сиротина. Он тоже нам много интересного рассказал.
    Были в субботу, музеи работали до 14, так что туда не успели. Имейте это ввиду, если поедете в выходной.
    От экскурсии и Марины остались очень позитивные впечатления. Можем смело рекомендовать.

    Были на экскурсии в Семенове с Мариной
  • в
    валентин
    30 сентября 2025
    Семёнов в русском стиле: традиции и культура города
    Большое спасибо девочкам гидам и организаторам экскурсии! С большой любовью рассказали историю своего города, и показали самые красивые места👍
    А посещение производства вообще сказка!!!
    Рекомендую к обязательному посещению!!!!
    Большое спасибо девочкам гидам и организаторам экскурсии! С большой любовью рассказали историю своего города, и показали самые красивые места👍
  • С
    Сергей
    10 сентября 2025
    Семёнов: выходной с хохломой
    Спасибо Маргарите за экскурсию! Всё очень понравилось. Уютный и тихий городок. Такие же домики. Маргарита познакомила с добрыми людьми. В общем, всё прошло очень дущевно.
  • Н
    Наталия
    4 августа 2025
    Семёнов в русском стиле: традиции и культура города
    В целом экскурсия нам понравилась. Всё рассказали об истории города, показали основные достопримечательности, сделали акцент что посетить, где покушать.
    Не понравился
    читать дальше

    маршрут-часто возвращались к одному и тому же месту. Для экскурсии такого уровня 3500 за двоих дорого. Но другие предложения в Семенове мы не нашли- выбрали то что было.
    Друзьям и знакомым расскажу о данном сервисе.

  • Е
    Елена
    28 июля 2025
    Семёнов: выходной с хохломой
    В принципе, это не просто одна экскурсия. Маргарита организовала нам день в Семёнове, чтобы мы смогли увидеть и узнать о
    читать дальше

    городе по максимуму. Это был и её рассказ о возникновении поселения, о людях, которые в нём жили, об их занятиях. Далее она организовала нам посещение деревянных дел мастера с мастер-классом, музея хохломы, фабрики Хохломской росписи, мастер-класса в музее Матрёшки, обеда. Всё это было последовательно, без задержек, на её транспорте. Она нас встретила на вокзале, туда же и отвезла в конце дня.
    Всё организовано было очень хорошо! Спасибо!

  • А
    Антон
    26 июня 2025
    Семёнов в русском стиле: традиции и культура города
    Очень понравилась экскурсия в городе Семёнов с экскурсоводом Маргаритой! Помимо полезной информации, мы прочувствовали дух города, его своебытность! И даже
    читать дальше

    попробовали себя в ремесле изготовления ложек!!!! Это оказалось так необычно и так здорово!!!!! За что огромное спасибо мастеру -кудеснику Вениамину!!!! Экскурсия подойдёт для всех возрастов, тем более что Маргарита подбирает формат именно под ваши пожелания!

  • З
    Злата
    31 марта 2025
    Семёнов: выходной с хохломой
    Очень рекомендую экскурсию - погружение с Маргаритой!
    Она прекрасная рассказчица, знает много тайных мест и с удовольствием раскрывает перед гостями города
    читать дальше

    Семенов самое аутентичное, самое красивое, так что история действительно оживает!
    Темп прогулки очень комфортный, на автомобиле удобный трансфер.
    Многие местные жители уважительно здоровались с Маргаритой на улице и говорили, как нам повезло! Я согласна на все 100

  • Е
    Екатерина
    12 января 2025
    Семёнов в русском стиле: традиции и культура города
    Были на обзорной экскурсии по Семёнову с Маргаритой. Этот город пополнил нашу копилку лучших городов России, благодаря ей. Всё было
    читать дальше

    продумано до мелочей: маршрут, аудиогиды, чай и кофе, чтоб согреться. Маргарита, умело преподносила историческую информацию о городе, чередую её с стихами поэтов о городе. От экскурсии получили незабываемое впечатление и позитивные эмоции, такие, что есть планы вернуться ещё раз в этот город весной.

  • С
    Светлана
    30 сентября 2024
    Семёнов в русском стиле: традиции и культура города
    Наша пешеходная экскурсия прошла с гидом Еленой, два с половиной часа пролетели незаметно. Все мы получили огромное удовольствие от рассказа о богатой истории Семёновского края, его
    ремесленниках, народных промыслах и традициях. Очень понравилась архитектура старого города.
  • В
    Валентина
    4 сентября 2024
    Семёнов: выходной с хохломой
    Были на экскурсии с Маргаритой в г. Семенове. Очень понравилось, общение было очень приятным и непринуждённым, дети были заинтересованы, задавали
    читать дальше

    вопросы, прекрасно провели время. Очень приятно, что Маргарита учитывает все пожелания. Мы смогли посетить и мастер-класс, и побывали на производстве. Вобщем смело могу сказать, что эта экскурсия стала одним из самых ярких моментов нашей поездки. Главное, видно, что Маргарита влюблена в свое дело!!!

  • И
    Ирина
    8 августа 2024
    Семёнов в русском стиле: традиции и культура города
    Очень интресно было, все организовано на хорошем уровне. Приятный маленький чистый красивый город! Интересный рассказ и детали про матрешку. Однозначно рекомендую к посещению!
  • Е
    Елена
    17 июня 2024
    Семёнов: выходной с хохломой
    13.06.24 были с друзьями на экскурсии в г. Семенов. Предварительно очень тщательно выбирали экскурсионную программу, читали отзывы и решили остановиться
    читать дальше

    на предложении Маргариты:"Семенов: выходной с хохломой". Мы остались в полном восторге: очень необычная подача материала, о многом услышали впервые, экскурсия намного богаче, разнообразнее и не только о Хохломе! Маргарита - энергичный, грамотный, очень любящий свое дело ЭКСКУРСОВОД! Полностью погружает в свой материал, прекрасно читает и знает очень много стихов! Очень увлекательно рассказывает о своем родном городе.
    И эта экскурсия вдохновила моего мужа на следующие строки:
    Есть в одной большой Губернии - город Солнца Золотой,
    Очень светлый, очень свежий, с древнерусскою душой!
    В этом городе чудесном люди добрые живут,
    Люди труд свой любят честный, кропотливый, сложный труд!
    Каждый житель, каждый встречный расположен к Вам душой.
    Этот город есть - Семенов, ремеслом известен он,
    Здесь же в каждом доме светит огонек творца миров!
    Как нам жалко расставаться с этим городом родным,
    Мы хотим еще вернуться, чтобы снова окунуться в омут творческой среды!
    Очень рекомендуем эту экскурсию! А Маргарите - дальнейших успехов в творчестве, новых побед и свершений! А также есть огромное желание пройти с ней и другие, надеемся не менее интересные, маршруты по Нижегородской земле.

  • Н
    Наталья
    11 июня 2024
    Семёнов: выходной с хохломой
    Спасибо за этот чудесный день в Семенове душевному гиду Маргарите! ❤️ Дочка интересуется народными промыслами России и хотела побывать на
    читать дальше

    родине хохломы. Для меня было важно найти человека, который бы поддержал ее интерес, показал и рассказал, как рождаются золотые узоры хохломы. Экскурсия была насыщенной и конечно, затрагивала не только хохлому, 5 часов пролетели легко и незаметно даже для 6 летнего ребенка. Расставаться не хотелось! Думаю, что подрастем и вернемся к Маргарите для погружения в тему старообрядчества❤️

  • К
    Кругляк
    11 мая 2024
    Семёнов: выходной с хохломой
    Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод Маргарита хороший организатор и прекрасный знаток истории города и зарождения промыслов. Успели много посмотреть и много нового узнали. На экскурсии по фабрике "Золотая хохлома" для нас хохломская роспись открылась совершенно в другом свете. Рекомендуем.
  • М
    Мария
    25 апреля 2024
    Семёнов: выходной с хохломой
    Были с коллегами на комбинированной программе - и Семёнов, и фабрика хохломы, и мастер-класс в музее матрешки. Маргарита - очень
    читать дальше

    клиентоориентироваеный гид: при весьма плотном тайминге все организовано, стройно, комфортно и удобно. Продумано до мелочей, все заблаговременно обеспечено - и трансфер, и обед, и даже на сувениры время зарезервировано. Влюбленный в свою работу человек не может не оставить впечатления тепла, заботы и вовлечённости. Все прошло прекрасно! Уехали с целым ворохом впечатлений и мыслей… Однозначно рекомендую!

  • Е
    Елена
    24 апреля 2024
    Семёнов: выходной с хохломой
    Отличная экскурсия, Маргарита очень интересно рассказывает о городе и его истории. Гиды в музеях матрешки, фабрики хохломской росписи - люди увлеченные своим делом. Семенов - милый небольшой городок, известный своими промыслами

