Экскурсии выходного дня в Семёнове

Найдено 4 экскурсии в категории «На выходные» в Семёнове, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Семёнов в русском стиле: традиции и культура города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Семёнов в русском стиле: традиции и культура города
Погрузитесь в историю Семёнова, исследуйте храмы, купеческие дома и деревянное зодчество. Узнайте о жизни старообрядцев и легендах города
Начало: В Семёнове, на ул. Володарского
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
от 5 000 за всё до 8 чел.
Семёнов: выходной с хохломой
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Семёнов: выходной с хохломой
Иммерсивная программа в старинном городе с посещением мастерских, музеев и фабрик
Начало: У площади Ленина
10 июля в 09:30
11 июля в 09:30
от 10 000 за всё до 10 чел.
Затерянный мир Керженца: исконная русская деревня
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Затерянный мир Керженца: исконная русская деревня
Индивидуальная экскурсия по Семёнову и его окрестностям. Погружение в историю старообрядцев и их традиции
8 июля в 09:30
10 июля в 09:30
от 11 000 за всё до 4 чел.
Как Семёнов стал столицей кустарных промыслов
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Как Семёнов стал столицей кустарных промыслов: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю и культуру Семёнова на индивидуальной экскурсии. Узнайте о жизни мастеров, посетите музеи и примите участие в мастер-классах
Завтра в 09:00
9 июля в 09:00
6 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    17 июня 2024
    Семёнов: выходной с хохломой
    13.06.24 были с друзьями на экскурсии в г. Семенов. Предварительно очень тщательно выбирали экскурсионную программу, читали отзывы и решили остановиться
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    на предложении Маргариты:"Семенов: выходной с хохломой". Мы остались в полном восторге: очень необычная подача материала, о многом услышали впервые, экскурсия намного богаче, разнообразнее и не только о Хохломе! Маргарита - энергичный, грамотный, очень любящий свое дело ЭКСКУРСОВОД! Полностью погружает в свой материал, прекрасно читает и знает очень много стихов! Очень увлекательно рассказывает о своем родном городе. И эта экскурсия вдохновила моего мужа на следующие строки: Есть в одной большой Губернии - город Солнца Золотой, Очень светлый, очень свежий, с древнерусскою душой! В этом городе чудесном люди добрые живут, Люди труд свой любят честный, кропотливый, сложный труд! Каждый житель, каждый встречный расположен к Вам душой. Этот город есть - Семенов, ремеслом известен он, Здесь же в каждом доме светит огонек творца миров! Как нам жалко расставаться с этим городом родным, Мы хотим еще вернуться, чтобы снова окунуться в омут творческой среды! Очень рекомендуем эту экскурсию! А Маргарите - дальнейших успехов в творчестве, новых побед и свершений! А также есть огромное желание пройти с ней и другие, надеемся не менее интересные, маршруты по Нижегородской земле.

  • Н
    Наталья
    11 июня 2024
    Семёнов: выходной с хохломой
    Спасибо за этот чудесный день в Семенове душевному гиду Маргарите! ❤️ Дочка интересуется народными промыслами России и хотела побывать на
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    родине хохломы. Для меня было важно найти человека, который бы поддержал ее интерес, показал и рассказал, как рождаются золотые узоры хохломы. Экскурсия была насыщенной и конечно, затрагивала не только хохлому, 5 часов пролетели легко и незаметно даже для 6 летнего ребенка. Расставаться не хотелось! Думаю, что подрастем и вернемся к Маргарите для погружения в тему старообрядчества❤️

  • К
    Кругляк
    11 мая 2024
    Семёнов: выходной с хохломой
    Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод Маргарита хороший организатор и прекрасный знаток истории города и зарождения промыслов. Успели много посмотреть и много нового узнали. На экскурсии по фабрике "Золотая хохлома" для нас хохломская роспись открылась совершенно в другом свете. Рекомендуем.
  • Д
    Дарья
    22 апреля 2024
    Семёнов в русском стиле: традиции и культура города
    Мы приехали в Семёнов на один день и выбрали эту экскурсию, чтобы получше познакомиться с городом. Это было правильное решение! Экскурсию
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    нам провела Маргарита - потрясающий гид! Кажется, она знает все о городе и регионе. Маргарита дала нам советы, где поесть, где купить сувениры, рассказала об истории города, показала его интересные места на прогулке. Мы узнали, откуда пошло слово «тарабарщина» и как ощущается удар лестовокой:) Гид глубоко погружена в тему старообрядцев, очень интересно и со знанием дела рассказывает о них. Сам город произвёл впечатление - чистый, уютный, ощущение другого века. Рекомендую всем съездить в Семёнов (очень удобно добираться из Н. Новгорода на электричке) и сходить на эту экскурсию - она того стоит!

    Мы приехали в Семёнов на один день и выбрали эту экскурсию, чтобы получше познакомиться с городом. Это было правильное решение!Мы приехали в Семёнов на один день и выбрали эту экскурсию, чтобы получше познакомиться с городом. Это было правильное решение!Мы приехали в Семёнов на один день и выбрали эту экскурсию, чтобы получше познакомиться с городом. Это было правильное решение!Мы приехали в Семёнов на один день и выбрали эту экскурсию, чтобы получше познакомиться с городом. Это было правильное решение!Мы приехали в Семёнов на один день и выбрали эту экскурсию, чтобы получше познакомиться с городом. Это было правильное решение!Мы приехали в Семёнов на один день и выбрали эту экскурсию, чтобы получше познакомиться с городом. Это было правильное решение!Мы приехали в Семёнов на один день и выбрали эту экскурсию, чтобы получше познакомиться с городом. Это было правильное решение!Мы приехали в Семёнов на один день и выбрали эту экскурсию, чтобы получше познакомиться с городом. Это было правильное решение!
  • Ю
    Юлия
    22 апреля 2024
    Семёнов в русском стиле: традиции и культура города
    Спасибо Маргарите за чудесное знакомство с Семёновым! Прекрасный гид и исследователь истории своего региона. Открыла для нас это удивительное место
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    - родину старообрядцев, ремесленников и поэтов! Кажется нашу проводницу знают и ценят все жители Семёнова и с удовольствием слушают экскурсию вместе с нами. Спасибо за это теплое знакомство с городом и его талантливыми жителями, которые любят своё дело! Хочется вернуться ещё раз и узнать это место и его историю ещё глубже!

  • О
    Оксана
    13 апреля 2024
    Затерянный мир Керженца: исконная русская деревня
    Благодарность Маргарите за возможность совершить такое невероятное путешествие. В том числе, путешествие вглубь себя и своей памяти. Мы познакомились с потрясающими
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    людьми, которые любят свое дело, сохраняют традиции и самобытный уклад жизни. И они настоящие, увлеченные. А еще это очень гостеприимные люди. С Маргаритой мы соприкоснулись с темой нижегородского старообрядчества. Здесь Маргарите можно задавать любые вопросы, она владеет материалом профессионально. И доступно объясняет, знакомит, раскрывает, показывает и погружает в тему. Отдельная благодарность за возможность пообщаться с жительницей одной из деревни, бабой Настей, за ее частушки и песни. За сытый обед из русской печи, соленые огурчики, блины… и, конечно, сало «ум отъешь». За знакомство с мастером Вениамином и его делом по изготовлению ложек и деревянных фигур. За стихи и старые фотографии на протяжении всей дороги… Рекомендую путешествие с Маргаритой, как перезагрузку, как возвращение к своим корням.

    Благодарность Маргарите за возможность совершить такое невероятное путешествие. В том числе, путешествие вглубь себя и своей памятиБлагодарность Маргарите за возможность совершить такое невероятное путешествие. В том числе, путешествие вглубь себя и своей памятиБлагодарность Маргарите за возможность совершить такое невероятное путешествие. В том числе, путешествие вглубь себя и своей памятиБлагодарность Маргарите за возможность совершить такое невероятное путешествие. В том числе, путешествие вглубь себя и своей памяти
  • М
    Мария
    26 марта 2024
    Семёнов в русском стиле: традиции и культура города
    Благодарим Наталью за чудесную, познавательную и очень атмосферную экскурсию. Ощущение, будто попадаешь в совершенно другой мир и пространство, как будто место
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    из детства. Туда, где люди простые, а жизнь неторопливая и спокойная… Мы прогулялись по тихим улочкам со старинными домами, украшенными ажурными наличниками, вдохнули чистый воздух (особенно по сравнению со столицей) с нотками сладких бынных дымков,насладились звоном колоколов. А какое в Семёнове вкусное местное мороженое! То самое из детства, настоящий сливочный пломбир. Узнали очень много информации про историю города, известных людях, про старообрядческий храм,промыслы, заглянули в монастырь, осмотрели бывший склеп и купеческий флигель, деревянные терема. Во время экскурсии нам показывали наглядные материалы, редкие фотографии, интересные экспонаты. Наталья встретила на Вокзале у храма Всех Святых, рассказала историю постройки и об известных людях этого места. В городе везде чисто,опрятно,есть приятные кафе,где можно перекусить пирожком, попить чаю в приятной атмосфере. Видно как экскурсовод любит свой город и бережно относится к месту. Материал подаёт интересно, структурированно, сопровождая стихами и легендами(что очень украшает). Если хотите отдохнуть душой, то это та самая экскурсия) Ещё раз благодарим Наталью за профессионализм,душевность и любовь к своему делу!

    Благодарим Наталью за чудесную, познавательную и очень атмосферную экскурсию. Ощущение, будто попадаешь в совершенно другой мирБлагодарим Наталью за чудесную, познавательную и очень атмосферную экскурсию. Ощущение, будто попадаешь в совершенно другой мирБлагодарим Наталью за чудесную, познавательную и очень атмосферную экскурсию. Ощущение, будто попадаешь в совершенно другой мирБлагодарим Наталью за чудесную, познавательную и очень атмосферную экскурсию. Ощущение, будто попадаешь в совершенно другой мирБлагодарим Наталью за чудесную, познавательную и очень атмосферную экскурсию. Ощущение, будто попадаешь в совершенно другой мир

Ответы на вопросы от путешественников по Семёнову в категории «На выходные»

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Сколько стоит экскурсия по Семёнову в июле 2024
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