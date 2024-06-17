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на предложении Маргариты:"Семенов: выходной с хохломой". Мы остались в полном восторге: очень необычная подача материала, о многом услышали впервые, экскурсия намного богаче, разнообразнее и не только о Хохломе! Маргарита - энергичный, грамотный, очень любящий свое дело ЭКСКУРСОВОД! Полностью погружает в свой материал, прекрасно читает и знает очень много стихов! Очень увлекательно рассказывает о своем родном городе. И эта экскурсия вдохновила моего мужа на следующие строки: Есть в одной большой Губернии - город Солнца Золотой, Очень светлый, очень свежий, с древнерусскою душой! В этом городе чудесном люди добрые живут, Люди труд свой любят честный, кропотливый, сложный труд! Каждый житель, каждый встречный расположен к Вам душой. Этот город есть - Семенов, ремеслом известен он, Здесь же в каждом доме светит огонек творца миров! Как нам жалко расставаться с этим городом родным, Мы хотим еще вернуться, чтобы снова окунуться в омут творческой среды! Очень рекомендуем эту экскурсию! А Маргарите - дальнейших успехов в творчестве, новых побед и свершений! А также есть огромное желание пройти с ней и другие, надеемся не менее интересные, маршруты по Нижегородской земле.