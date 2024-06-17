1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Семёнов в русском стиле: традиции и культура города
Погрузитесь в историю Семёнова, исследуйте храмы, купеческие дома и деревянное зодчество. Узнайте о жизни старообрядцев и легендах города
Начало: В Семёнове, на ул. Володарского
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
от 5 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
5 часов
Семёнов: выходной с хохломой
Иммерсивная программа в старинном городе с посещением мастерских, музеев и фабрик
Начало: У площади Ленина
10 июля в 09:30
11 июля в 09:30
от 10 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Затерянный мир Керженца: исконная русская деревня
Индивидуальная экскурсия по Семёнову и его окрестностям. Погружение в историю старообрядцев и их традиции
8 июля в 09:30
10 июля в 09:30
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Как Семёнов стал столицей кустарных промыслов: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю и культуру Семёнова на индивидуальной экскурсии. Узнайте о жизни мастеров, посетите музеи и примите участие в мастер-классах
Завтра в 09:00
9 июля в 09:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена17 июня 202413.06.24 были с друзьями на экскурсии в г. Семенов. Предварительно очень тщательно выбирали экскурсионную программу, читали отзывы и решили остановиться
- ННаталья11 июня 2024Спасибо за этот чудесный день в Семенове душевному гиду Маргарите! ❤️ Дочка интересуется народными промыслами России и хотела побывать на
- ККругляк11 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод Маргарита хороший организатор и прекрасный знаток истории города и зарождения промыслов. Успели много посмотреть и много нового узнали. На экскурсии по фабрике "Золотая хохлома" для нас хохломская роспись открылась совершенно в другом свете. Рекомендуем.
- ДДарья22 апреля 2024Мы приехали в Семёнов на один день и выбрали эту экскурсию, чтобы получше познакомиться с городом. Это было правильное решение! Экскурсию
- ЮЮлия22 апреля 2024Спасибо Маргарите за чудесное знакомство с Семёновым! Прекрасный гид и исследователь истории своего региона. Открыла для нас это удивительное место
- ООксана13 апреля 2024Благодарность Маргарите за возможность совершить такое невероятное путешествие. В том числе, путешествие вглубь себя и своей памяти. Мы познакомились с потрясающими
- ММария26 марта 2024Благодарим Наталью за чудесную, познавательную и очень атмосферную экскурсию. Ощущение, будто попадаешь в совершенно другой мир и пространство, как будто место
Ответы на вопросы от путешественников по Семёнову в категории «На выходные»
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