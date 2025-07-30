читать дальше

из детства. Туда, где люди простые, а жизнь неторопливая и спокойная…

Мы прогулялись по тихим улочкам со старинными домами, украшенными ажурными наличниками, вдохнули чистый воздух (особенно по сравнению со столицей) с нотками сладких бынных дымков,насладились звоном колоколов. А какое в Семёнове вкусное местное мороженое! То самое из детства, настоящий сливочный пломбир.

Узнали очень много информации про историю города, известных людях, про старообрядческий храм,промыслы, заглянули в монастырь, осмотрели бывший склеп и купеческий флигель, деревянные терема. Во время экскурсии нам показывали наглядные материалы, редкие фотографии, интересные экспонаты.

Наталья встретила на Вокзале у храма Всех Святых, рассказала историю постройки и об известных людях этого места.

В городе везде чисто,опрятно,есть приятные кафе,где можно перекусить пирожком, попить чаю в приятной атмосфере.

Видно как экскурсовод любит свой город и бережно относится к месту. Материал подаёт интересно, структурированно, сопровождая стихами и легендами(что очень украшает).

Если хотите отдохнуть душой, то это та самая экскурсия)

Ещё раз благодарим Наталью за профессионализм,душевность и любовь к своему делу!