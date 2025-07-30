Мои заказы

Обзорные и познавательные экскурсии Семёнова

Найдено 3 экскурсии в категории «Обзорные» в Семёнове, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Семёнов в русском стиле: традиции и культура города
Пешая
2 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 20 чел.
Семёнов в русском стиле: традиции и культура города
Погрузитесь в историю Семёнова, исследуйте храмы, купеческие дома и деревянное зодчество. Узнайте о жизни старообрядцев и легендах города
Начало: В Семёнове, на ул. Володарского
«Вы познакомитесь с легендой о первом поселенце и узнаете о его любимом деле»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
от 5000 ₽ за всё до 20 чел.
В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи
На машине
6 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи
Открыть мир, живущий особой жизнью, где сохранились предания старины, традиции и кухня прошлых веков
Начало: На ул. Володарского
«Мы с вами встретимся в уютном Семёнове и начнём с небольшого знакомства с городом»
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Семёнов: в гости к русской матрёшке
На машине
6 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Семёнов: в гости к русской матрёшке
В 70 км от Нижнего Новгорода находится Семёнов - город, где бережно хранят традиции. Посетите музеи, фабрику матрёшек и узнайте историю края
«Наша первая остановка — «Историко-художественный музей»: вы познакомитесь с бытом жителей лесного края, рассмотрите подлинные предметы интерьера купеческого быта второй половины 19 века и полюбуетесь кружевными узорами ручной резьбы по дереву»
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
23 000 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    30 июля 2025
    Семёнов в русском стиле: традиции и культура города
    Дата посещения: 30 июля 2025
    Большое спасибо Маргарите за увлекательное и интересное путешествие в историю не только города, но и к нашим истокам. Увлеченный человек, она увлекала своим рассказом и нас. Благодарим за экскурсию!
  • Ф
    Фирсова
    7 декабря 2025
    Семёнов в русском стиле: традиции и культура города
    Огромное спасибо Маргарите за ее рассказ и великолепно проведённый день!
  • Л
    Лилия
    8 ноября 2025
    Семёнов в русском стиле: традиции и культура города
    Отличная экскурсия. Детям очень понравилось
  • О
    Ольга
    19 октября 2025
    Семёнов в русском стиле: традиции и культура города
    Были на экскурсии в Семенове с Мариной.
    Очень приятный экскурсовод, пунктуальна, корректна.
    С интересом погуляли по улочкам Семенова и послушали истории о
    читать дальше

    жителях города, про старообрядцев.
    Потом посетили резчика по дереву Вениамина Сиротина. Он тоже нам много интересного рассказал.
    Были в субботу, музеи работали до 14, так что туда не успели. Имейте это ввиду, если поедете в выходной.
    От экскурсии и Марины остались очень позитивные впечатления. Можем смело рекомендовать.

  • в
    валентин
    30 сентября 2025
    Семёнов в русском стиле: традиции и культура города
    Большое спасибо девочкам гидам и организаторам экскурсии! С большой любовью рассказали историю своего города, и показали самые красивые места👍
    А посещение производства вообще сказка!!!
    Рекомендую к обязательному посещению!!!!
  • Н
    Наталия
    4 августа 2025
    Семёнов в русском стиле: традиции и культура города
    В целом экскурсия нам понравилась. Всё рассказали об истории города, показали основные достопримечательности, сделали акцент что посетить, где покушать.
    Не понравился
    читать дальше

    маршрут-часто возвращались к одному и тому же месту. Для экскурсии такого уровня 3500 за двоих дорого. Но другие предложения в Семенове мы не нашли- выбрали то что было.
    Друзьям и знакомым расскажу о данном сервисе.

  • А
    Антон
    26 июня 2025
    Семёнов в русском стиле: традиции и культура города
    Очень понравилась экскурсия в городе Семёнов с экскурсоводом Маргаритой! Помимо полезной информации, мы прочувствовали дух города, его своебытность! И даже
    читать дальше

    попробовали себя в ремесле изготовления ложек!!!! Это оказалось так необычно и так здорово!!!!! За что огромное спасибо мастеру -кудеснику Вениамину!!!! Экскурсия подойдёт для всех возрастов, тем более что Маргарита подбирает формат именно под ваши пожелания!

  • Е
    Екатерина
    12 января 2025
    Семёнов в русском стиле: традиции и культура города
    Были на обзорной экскурсии по Семёнову с Маргаритой. Этот город пополнил нашу копилку лучших городов России, благодаря ей. Всё было
    читать дальше

    продумано до мелочей: маршрут, аудиогиды, чай и кофе, чтоб согреться. Маргарита, умело преподносила историческую информацию о городе, чередую её с стихами поэтов о городе. От экскурсии получили незабываемое впечатление и позитивные эмоции, такие, что есть планы вернуться ещё раз в этот город весной.

  • С
    Светлана
    30 сентября 2024
    Семёнов в русском стиле: традиции и культура города
    Наша пешеходная экскурсия прошла с гидом Еленой, два с половиной часа пролетели незаметно. Все мы получили огромное удовольствие от рассказа о богатой истории Семёновского края, его
    ремесленниках, народных промыслах и традициях. Очень понравилась архитектура старого города.
  • И
    Ирина
    8 августа 2024
    Семёнов в русском стиле: традиции и культура города
    Очень интресно было, все организовано на хорошем уровне. Приятный маленький чистый красивый город! Интересный рассказ и детали про матрешку. Однозначно рекомендую к посещению!
  • Д
    Дарья
    22 апреля 2024
    Семёнов в русском стиле: традиции и культура города
    Мы приехали в Семёнов на один день и выбрали эту экскурсию, чтобы получше познакомиться с городом. Это было правильное решение!
    Экскурсию
    читать дальше

    нам провела Маргарита - потрясающий гид! Кажется, она знает все о городе и регионе. Маргарита дала нам советы, где поесть, где купить сувениры, рассказала об истории города, показала его интересные места на прогулке. Мы узнали, откуда пошло слово «тарабарщина» и как ощущается удар лестовокой:) Гид глубоко погружена в тему старообрядцев, очень интересно и со знанием дела рассказывает о них.
    Сам город произвёл впечатление - чистый, уютный, ощущение другого века.
    Рекомендую всем съездить в Семёнов (очень удобно добираться из Н. Новгорода на электричке) и сходить на эту экскурсию - она того стоит!

  • Ю
    Юля
    22 апреля 2024
    Семёнов в русском стиле: традиции и культура города
    Спасибо Маргарите за чудесное знакомство с Семёновым! Прекрасный гид и исследователь истории своего региона. Открыла для нас это удивительное место
    читать дальше

    - родину старообрядцев, ремесленников и поэтов!
    Кажется нашу проводницу знают и ценят все жители Семёнова и с удовольствием слушают экскурсию вместе с нами.
    Спасибо за это теплое знакомство с городом и его талантливыми жителями, которые любят своё дело! Хочется вернуться ещё раз и узнать это место и его историю ещё глубже!

  • М
    Мария
    26 марта 2024
    Семёнов в русском стиле: традиции и культура города
    Благодарим Наталью за чудесную, познавательную и очень атмосферную экскурсию. Ощущение, будто попадаешь в совершенно другой мир
    и пространство, как будто место
    читать дальше

    из детства. Туда, где люди простые, а жизнь неторопливая и спокойная…
    Мы прогулялись по тихим улочкам со старинными домами, украшенными ажурными наличниками, вдохнули чистый воздух (особенно по сравнению со столицей) с нотками сладких бынных дымков,насладились звоном колоколов. А какое в Семёнове вкусное местное мороженое! То самое из детства, настоящий сливочный пломбир.
    Узнали очень много информации про историю города, известных людях, про старообрядческий храм,промыслы, заглянули в монастырь, осмотрели бывший склеп и купеческий флигель, деревянные терема. Во время экскурсии нам показывали наглядные материалы, редкие фотографии, интересные экспонаты.
    Наталья встретила на Вокзале у храма Всех Святых, рассказала историю постройки и об известных людях этого места.
    В городе везде чисто,опрятно,есть приятные кафе,где можно перекусить пирожком, попить чаю в приятной атмосфере.
    Видно как экскурсовод любит свой город и бережно относится к месту. Материал подаёт интересно, структурированно, сопровождая стихами и легендами(что очень украшает).
    Если хотите отдохнуть душой, то это та самая экскурсия)
    Ещё раз благодарим Наталью за профессионализм,душевность и любовь к своему делу!

