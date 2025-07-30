Индивидуальная
до 20 чел.
Семёнов в русском стиле: традиции и культура города
Погрузитесь в историю Семёнова, исследуйте храмы, купеческие дома и деревянное зодчество. Узнайте о жизни старообрядцев и легендах города
Начало: В Семёнове, на ул. Володарского
«Вы познакомитесь с легендой о первом поселенце и узнаете о его любимом деле»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
от 5000 ₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи
Открыть мир, живущий особой жизнью, где сохранились предания старины, традиции и кухня прошлых веков
Начало: На ул. Володарского
«Мы с вами встретимся в уютном Семёнове и начнём с небольшого знакомства с городом»
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Семёнов: в гости к русской матрёшке
В 70 км от Нижнего Новгорода находится Семёнов - город, где бережно хранят традиции. Посетите музеи, фабрику матрёшек и узнайте историю края
«Наша первая остановка — «Историко-художественный музей»: вы познакомитесь с бытом жителей лесного края, рассмотрите подлинные предметы интерьера купеческого быта второй половины 19 века и полюбуетесь кружевными узорами ручной резьбы по дереву»
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
23 000 ₽ за всё до 5 чел.
- ННаталия30 июля 2025Семёнов в русском стиле: традиции и культура городаДата посещения: 30 июля 2025Большое спасибо Маргарите за увлекательное и интересное путешествие в историю не только города, но и к нашим истокам. Увлеченный человек, она увлекала своим рассказом и нас. Благодарим за экскурсию!
- ФФирсова7 декабря 2025Огромное спасибо Маргарите за ее рассказ и великолепно проведённый день!
- ЛЛилия8 ноября 2025Отличная экскурсия. Детям очень понравилось
- ООльга19 октября 2025Были на экскурсии в Семенове с Мариной.
Очень приятный экскурсовод, пунктуальна, корректна.
С интересом погуляли по улочкам Семенова и послушали истории о
- ввалентин30 сентября 2025Большое спасибо девочкам гидам и организаторам экскурсии! С большой любовью рассказали историю своего города, и показали самые красивые места👍
А посещение производства вообще сказка!!!
Рекомендую к обязательному посещению!!!!
- ННаталия4 августа 2025В целом экскурсия нам понравилась. Всё рассказали об истории города, показали основные достопримечательности, сделали акцент что посетить, где покушать.
Не понравился
- ААнтон26 июня 2025Очень понравилась экскурсия в городе Семёнов с экскурсоводом Маргаритой! Помимо полезной информации, мы прочувствовали дух города, его своебытность! И даже
- ЕЕкатерина12 января 2025Были на обзорной экскурсии по Семёнову с Маргаритой. Этот город пополнил нашу копилку лучших городов России, благодаря ей. Всё было
- ССветлана30 сентября 2024Наша пешеходная экскурсия прошла с гидом Еленой, два с половиной часа пролетели незаметно. Все мы получили огромное удовольствие от рассказа о богатой истории Семёновского края, его
ремесленниках, народных промыслах и традициях. Очень понравилась архитектура старого города.
- ИИрина8 августа 2024Очень интресно было, все организовано на хорошем уровне. Приятный маленький чистый красивый город! Интересный рассказ и детали про матрешку. Однозначно рекомендую к посещению!
- ДДарья22 апреля 2024Мы приехали в Семёнов на один день и выбрали эту экскурсию, чтобы получше познакомиться с городом. Это было правильное решение!
Экскурсию
- ЮЮля22 апреля 2024Спасибо Маргарите за чудесное знакомство с Семёновым! Прекрасный гид и исследователь истории своего региона. Открыла для нас это удивительное место
- ММария26 марта 2024Благодарим Наталью за чудесную, познавательную и очень атмосферную экскурсию. Ощущение, будто попадаешь в совершенно другой мир
и пространство, как будто место
