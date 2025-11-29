С Блинной горы вам откроется вид на Троице-Сергиеву Лавру. Вы рассмотрите исторический центр, зайдёте в магазин «Троицкий Келарь» и узнаете, как вокруг обители возник город. Увидите Сергиев Посад таким, каким его помнят жители разных эпох — от монастырских служителей и купцов до школьников советского времени.

Описание экскурсии

Город вокруг монастыря

Вы узнаете, как Лавра формировала жизнь и быт города: где устраивали мастерские и лавки, как строились гостиницы и почему купцы избегали конфликтов с настоятелями. Эти истории покажут, как рос и менялся Сергиев Посад.

Архитектурные слои времени

Здесь соседствуют белокаменные храмы, советские торговые ряды и современные постройки. Вы поймёте, почему некоторые сооружения будто прятались от историков.

Игрушки с характером

Чем играли дети эпохи СССР: от хитроумных конструкций до запрещённых в магазинах игрушек. Вы услышите истории о том, как школьники превращали обычные предметы в «шпионские приборы».

Матрёшка как символ времени

Выясним, почему матрёшка появилась именно здесь, какие символы заложены в её образ, как она отражает историю России и детство нескольких поколений.

Игры, которых больше нет

Поговорим о подвижных советских играх — тех, что учили дружбе, смекалке и смелости. Какие из них считались обязательными в каждом дворе, а какие запрещались.

Лавра в советские годы

Узнаете, как монастырь пережил эпоху атеизма: от скрытых молитв до превращения некоторых помещений в склады и учебные классы.

