Назад в прошлое: прогулка по Сергиеву Посаду и Музей советского детства
Познакомиться с христианской святыней и вспомнить игрушки из прошлого
С Блинной горы вам откроется вид на Троице-Сергиеву Лавру.
Вы рассмотрите исторический центр, зайдёте в магазин «Троицкий Келарь» и узнаете, как вокруг обители возник город.
Увидите Сергиев Посад таким, каким его помнят жители разных эпох — от монастырских служителей и купцов до школьников советского времени.
Описание экскурсии
Город вокруг монастыря
Вы узнаете, как Лавра формировала жизнь и быт города: где устраивали мастерские и лавки, как строились гостиницы и почему купцы избегали конфликтов с настоятелями. Эти истории покажут, как рос и менялся Сергиев Посад.
Архитектурные слои времени
Здесь соседствуют белокаменные храмы, советские торговые ряды и современные постройки. Вы поймёте, почему некоторые сооружения будто прятались от историков.
Игрушки с характером
Чем играли дети эпохи СССР: от хитроумных конструкций до запрещённых в магазинах игрушек. Вы услышите истории о том, как школьники превращали обычные предметы в «шпионские приборы».
Матрёшка как символ времени
Выясним, почему матрёшка появилась именно здесь, какие символы заложены в её образ, как она отражает историю России и детство нескольких поколений.
Игры, которых больше нет
Поговорим о подвижных советских играх — тех, что учили дружбе, смекалке и смелости. Какие из них считались обязательными в каждом дворе, а какие запрещались.
Лавра в советские годы
Узнаете, как монастырь пережил эпоху атеизма: от скрытых молитв до превращения некоторых помещений в склады и учебные классы.
Организационные детали
Дополнительные расходы: билеты в музей — 600 ₽ взрослый, 450 ₽ — льготный (дети 3–13 лет, студенты-очники, пенсионеры, многодетные семьи, участники боевых действий)
