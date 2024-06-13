2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Сергиев Посад: ремёсла, художники, заводы и игрушки
Узнать историю страны через обаяние русской провинции в компании художника-урбаниста
Начало: У памятника родителям Сергия Радонежского
Сегодня в 19:00
Завтра в 12:00
5 200₽ за всё до 8 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Книжники и писатели в Сергиевом Посаде: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в мир литературы и истории Сергиева Посада, следуя по стопам великих писателей и поэтов
Начало: Вокзальная площадь
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
6 часов
Квест
до 20 чел.
Поход-квест «Дороги Смутного времени» в Сергиевом Посаде
Погрузитесь в атмосферу Смутного времени и откройте для себя тайны прошлого на увлекательной квест-экскурсии в Сергиевом Посаде
Начало: У ж/д станции «Семхоз»
12 авг в 10:30
13 авг в 10:30
2 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ББронислав13 июня 2024Марина подробно осветила тему экскурсии, наглядно и с глубоким знаниием предмета, аргументированно излодила свое мнение по некоторым спорным историческмм вопросам. Главное - мы почувствовали любовь гида к своему делу и внимание к гостям города.
- ННадежда16 марта 2024Очень содержательная и интересная экскурсия! Замечательный экскурсовод! Всем рекомендую!
- ИИнна20 августа 2023Получили удовольствие:)
Ответы на вопросы от путешественников по Сергиеву Посаду в категории «Нескучные экскурсии»
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