В любое время

Об экскурсии

Архитектурный комплекс монастыря, включенный с список культурного наследия ЮНЕСКО, поражает своей территорией и многообразием стилей и эпох. Мы полюбуемся белокаменным Троицким храмом начала XV в. , в котором пребывают мощи самого преподобного Сергия Радонежского, иконы, прежде всего знаменитую «Троицу», роспись для него делал Андрей Рублев

Гораздо больший по размеру Успенский собор конца XVI в. строился по образцу одноименного храма в Московском Кремле, заложен он был по указанию Ивана Грозного

Весьма сильный контраст по сравнению с ними занимает пышная барочная Трапезная церковь преп. Сергия Радонежского (конец XVII в. ) , обильно украшенная лепниной и позолотой

Не обойдем стороной и величественный путевой дворец царя Алексея Михайловича, в котором сейчас находится Московская Духовная Академия и Семинария

Непременно посетим знаменитую колокольню Лавры высотой 88 метров, когда-то она была одной из самых высоких сооружений в России, затмевая даже колокольню Ивана Великого в Москве