В обитель Сергия Радонежского

На протяжении много веков Троице-Сергиева Лавра остается духовным центром русского православия,...

На протяжении много веков Троице-Сергиева Лавра остается духовным центром русского православия, притягивая к себе многочисленных паломников и туристов со всего мира.

Мы полюбуемся белокаменным Троицким храмом, знаменитой иконой «Троица».

Не обойдем стороной величественный путевой дворец царя Алексея Михайловича и непременно посетим знаменитую колокольню Лавры высотой 88 метров
В обитель Сергия Радонежского
В обитель Сергия Радонежского
В обитель Сергия Радонежского
В обитель Сергия Радонежского
В обитель Сергия Радонежского
В обитель Сергия Радонежского
В обитель Сергия Радонежского

Об экскурсии

Архитектурный комплекс монастыря, включенный с список культурного наследия ЮНЕСКО, поражает своей территорией и многообразием стилей и эпох. Мы полюбуемся белокаменным Троицким храмом начала XV в. , в котором пребывают мощи самого преподобного Сергия Радонежского, иконы, прежде всего знаменитую «Троицу», роспись для него делал Андрей Рублев
Гораздо больший по размеру Успенский собор конца XVI в. строился по образцу одноименного храма в Московском Кремле, заложен он был по указанию Ивана Грозного
Весьма сильный контраст по сравнению с ними занимает пышная барочная Трапезная церковь преп. Сергия Радонежского (конец XVII в. ) , обильно украшенная лепниной и позолотой
Не обойдем стороной и величественный путевой дворец царя Алексея Михайловича, в котором сейчас находится Московская Духовная Академия и Семинария
Непременно посетим знаменитую колокольню Лавры высотой 88 метров, когда-то она была одной из самых высоких сооружений в России, затмевая даже колокольню Ивана Великого в Москве

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Билет
5 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные расходы
Что не входит
  • Личные траты
Место начала и завершения
м. Проспект Мира
Когда и сколько длится?
Когда: В любое время
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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В любое время

Владислав Д
Владислав Д
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