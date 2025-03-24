Духовская церковь – экскурсии в Сергиевом Посаде

Найдено 3 экскурсии в категории «Духовская церковь» в Сергиевом Посаде, цены от 4500 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Экскурсия по Сергиеву Посаду и Троице-Сергиевой Лавре
Пешая
3 часа
46 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия по Сергиеву Посаду и Лавре
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сергиева Посада, исследуя его исторические и духовные сокровища в компании опытного гида
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
10 500 ₽ за экскурсию
Сергиев Посад сквозь время и пространство
Пешая
2 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Сергиев Посад сквозь время и пространство: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Сергиева Посада, узнайте о его развитии и изменениях. Посетите ключевые достопримечательности и насладитесь уникальной атмосферой города
Начало: Начало экскурсии у ж/д станции Сергиев Посад
Сегодня в 17:00
25 апр в 09:00
4500 ₽ за экскурсию
Звени, златая Русь: Сергиев Посад и Троице-Сергиева Лавра
Пешая
3 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Звени, златая Русь: Сергиев Посад и Троице-Сергиева Лавра
Почувствуйте духовное величие и красоту Троице-Сергиевой Лавры, главного духовного центра России, в индивидуальной экскурсии
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, начало в интервале с 12:00 до 14:00
Завтра в 12:00
19 апр в 12:00
8000 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • H
    Hi+79262
    24 марта 2025
    Сергиев Посад сквозь время и пространство
    Хотелось интересной и непринужденной прогулки по городу. Так все и вышло. Наталья обаятельная и легкая в общении, а самое главное любящая свой город. Тот случай, когда ненавязчиво и доступно для всех возрастов вам расскажут историю города и не только.
  • О
    Ольга
    21 марта 2025
    Сергиев Посад сквозь время и пространство
    Спасибо! Вся компания в восторге! Было интересно! Микрофон супер!
  • Д
    Даяна
    18 марта 2025
    Экскурсия по Сергиеву Посаду и Троице-Сергиевой Лавре
    Очень приятная ламповая экскурсия как по городу так и внутри лавры, объяснения истории города и местных традиций ❤️
  • О
    Ольга
    16 марта 2025
    Экскурсия по Сергиеву Посаду и Троице-Сергиевой Лавре
    Марина Валерьевна интересно рассказывает о городе, спасибо ей большое за труд!
  • М
    Максим
    30 октября 2024
    Звени, златая Русь: Сергиев Посад и Троице-Сергиева Лавра
    Светлана хорошо знает своё дело, отлично ориентируется в истории города и самой Лавры.
  • Г
    Гусева
    9 октября 2024
    Звени, златая Русь: Сергиев Посад и Троице-Сергиева Лавра
    У экскурсовода Светланы Лукиной много знаний. Но вся экскурсия была была сумбурной: перескакивала с одного события на другое. Считаю, что
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    надо систематизировать. Личность и становление Великого Сергия Радонежского-одна тема. Формирование монашеской общины, основание и укрепление Лавры-другая тема. Место и влияние Лавры в истории Российского государства-третья тема. Конечно, традиционная игрушка-еще одна тема. . Пусть экскурсия будет короче, не 3 часа, но появится целостность изложения.

Ответы на вопросы от путешественников по Сергиеву Посаду в категории «Духовская церковь»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сергиевом Посаде
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Экскурсия по Сергиеву Посаду и Троице-Сергиевой Лавре
  2. Сергиев Посад сквозь время и пространство
  3. Звени, златая Русь: Сергиев Посад и Троице-Сергиева Лавра
Какие места ещё посмотреть в Сергиевом Посаде
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Самое главное
  2. Троицкий собор
  3. Успенский Собор
  4. Свято-Троицкая Сергиева Лавра
  5. Черниговский скит
  6. Памятник Петру и Февронии
  7. Старый город
  8. Гремячий ключ
Сколько стоит экскурсия по Сергиеву Посаду в апреле 2025
Сейчас в Сергиевом Посаде в категории "Духовская церковь" можно забронировать 3 экскурсии от 4500 до 10 500. Туристы уже оставили гидам 79 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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