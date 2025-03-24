H Hi+79262 Сергиев Посад сквозь время и пространство Хотелось интересной и непринужденной прогулки по городу. Так все и вышло. Наталья обаятельная и легкая в общении, а самое главное любящая свой город. Тот случай, когда ненавязчиво и доступно для всех возрастов вам расскажут историю города и не только.

О Ольга Сергиев Посад сквозь время и пространство Спасибо! Вся компания в восторге! Было интересно! Микрофон супер!

Д Даяна Экскурсия по Сергиеву Посаду и Троице-Сергиевой Лавре Очень приятная ламповая экскурсия как по городу так и внутри лавры, объяснения истории города и местных традиций ❤️

О Ольга Экскурсия по Сергиеву Посаду и Троице-Сергиевой Лавре Марина Валерьевна интересно рассказывает о городе, спасибо ей большое за труд!

М Максим Звени, златая Русь: Сергиев Посад и Троице-Сергиева Лавра Светлана хорошо знает своё дело, отлично ориентируется в истории города и самой Лавры.