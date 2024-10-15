Л Лариса Серпухов из века в век: экскурсия на автомобиле Экскурсия по Серпухову прошла отлично. Александр прекрасно знает историю, интересно и увлекательно рассказывает. Быстро сумел перестроить маршрут по нашим пожеланиям с учётом возраста и наших физических возможностей. Чувствуется, что он любит свой город. Обязательно приедем через какое-то время ещё раз.

П Пшенко Серпухов из века в век: экскурсия на автомобиле 4 октября мы были на экскурсии в Серпухове. Экскурсовод Александр в течение четырех часов рассказывал нам об истории города и нашей Родины. Было очень интересно, познавательно, патриотично! Время пролетело незаметно. Столько впечатлений осталось после экскурсии. Большое спасибо!

Е Елена Серпухов из века в век: экскурсия на автомобиле Нам понравилась экскурсия, хотя этому очень воспрепятствовала погода, был сильнейший гололёд, но Александр выбирал маршрут более менее безопасный. Настоящего профессионального историка чувствуешь сразу, рассказ гида систематизирован, лаконичен, местами ироничен, как требует история или ситуация. Спасибо ему и очень рекомендую.

Е Елена А не позолотить ли нам чайку: авторская экскурсия по Серпухову в лучших купеческих традициях Людмила очень располагающая к себе рассказчица, прогулка по городу прошла легко и незаметно! Мы остались очень довольны и содержанием и особенно «позолотой» чая 😉 Благодарим Людмилу от всей нашей девчачьей компании за чудесное настроение 🫶