Экскурсии по набережной Серпухова

Найдено 3 экскурсии в категории «Набережная» в Серпухове, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Серпухов из века в век: экскурсия на автомобиле
На машине
98 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по историческому Серпухову
Приготовьтесь к увлекательному путешествию по Серпухову! Вас ждут старинные улицы, монастыри и уникальные исторические факты. Всё это - на автомобиле комфорт+
Начало: Ул. Тульская д. 1
«Или же прогуляться по набережной вдоль пруда и покормить белых лебедей»
Завтра в 08:00
27 окт в 08:30
8 000 за всё до 4 чел.
А не позолотить ли нам чайку: авторская экскурсия по Серпухову в лучших купеческих традициях
Пешая
2 отзыва
3 часа
Индивидуальная
А не позолотить ли нам чайку: авторская экскурсия по Серпухову
Погружение в купеческий быт Серпухова: прогулка по набережной, чай с баранками и «позолотой», исторические сплетни и открытки с почтовой станции
Начало: В районе площади Ленина
«Набережную с настоящей плотиной, которую местные с любовью именуют Ниагарским водопадом»
1 ноя в 11:00
2 ноя в 11:00
от 4 000 за человека
Сказочное путешествие по Серпухову - для детей и их родителей
Пешая
1 час
Индивидуальная
до 5 чел.
Сказочное путешествие по Серпухову - для детей и их родителей
Узнать главное о городе в формате игры
Начало: У композиции «Рыбачок»
5 300 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    15 октября 2024
    Серпухов из века в век: экскурсия на автомобиле
    Экскурсия по Серпухову прошла отлично. Александр прекрасно знает историю, интересно и увлекательно рассказывает. Быстро сумел перестроить маршрут по нашим пожеланиям с учётом возраста и наших физических возможностей. Чувствуется, что он любит свой город. Обязательно приедем через какое-то время ещё раз.
  • П
    Пшенко
    12 октября 2024
    Серпухов из века в век: экскурсия на автомобиле
    4 октября мы были на экскурсии в Серпухове. Экскурсовод Александр в течение четырех часов рассказывал нам об истории города и нашей Родины. Было очень интересно, познавательно, патриотично! Время пролетело незаметно. Столько впечатлений осталось после экскурсии. Большое спасибо!
  • Е
    Елена
    12 октября 2024
    Серпухов из века в век: экскурсия на автомобиле
    Нам понравилась экскурсия, хотя этому очень воспрепятствовала погода, был сильнейший гололёд, но Александр выбирал маршрут более менее безопасный. Настоящего профессионального историка чувствуешь сразу, рассказ гида систематизирован, лаконичен, местами ироничен, как требует история или ситуация. Спасибо ему и очень рекомендую.
  • Е
    Елена
    12 августа 2024
    А не позолотить ли нам чайку: авторская экскурсия по Серпухову в лучших купеческих традициях
    Людмила очень располагающая к себе рассказчица, прогулка по городу прошла легко и незаметно! Мы остались очень довольны и содержанием и особенно «позолотой» чая 😉 Благодарим Людмилу от всей нашей девчачьей компании за чудесное настроение 🫶
    Людмила очень располагающая к себе рассказчица, прогулка по городу прошла легко и незаметно!Людмила очень располагающая к себе рассказчица, прогулка по городу прошла легко и незаметно!Людмила очень располагающая к себе рассказчица, прогулка по городу прошла легко и незаметно!Людмила очень располагающая к себе рассказчица, прогулка по городу прошла легко и незаметно!Людмила очень располагающая к себе рассказчица, прогулка по городу прошла легко и незаметно!Людмила очень располагающая к себе рассказчица, прогулка по городу прошла легко и незаметно!Людмила очень располагающая к себе рассказчица, прогулка по городу прошла легко и незаметно!
  • О
    Ольга
    10 августа 2024
    А не позолотить ли нам чайку: авторская экскурсия по Серпухову в лучших купеческих традициях
    Интересная подача материала. Экскурсия проходила как приятная прогулка в дружеской атмосфере. Спасибо экскурсоводу Людмиле за терпение отвечать на наши многочисленные вопросы:))

Ответы на вопросы от путешественников по Серпухову в категории «Набережная»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Серпухове
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Серпухов из века в век: экскурсия на автомобиле
  2. А не позолотить ли нам чайку: авторская экскурсия по Серпухову в лучших купеческих традициях
  3. Сказочное путешествие по Серпухову - для детей и их родителей
Какие места ещё посмотреть в Серпухове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Серпуховский кремль
  2. Самое главное
  3. Высоцкий монастырь
  4. Соборная гора
  5. Троицкий собор
  6. Введенский Владычный Женский Монастырь
  7. Площадь Ленина
  8. Набережная
  9. Покровская церковь
  10. Кремль
Сколько стоит экскурсия по Серпухову в октябре 2024
Сейчас в Серпухове в категории "Набережная" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 100 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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