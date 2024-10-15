4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по историческому Серпухову
Приготовьтесь к увлекательному путешествию по Серпухову! Вас ждут старинные улицы, монастыри и уникальные исторические факты. Всё это - на автомобиле комфорт+
Начало: Ул. Тульская д. 1
«Или же прогуляться по набережной вдоль пруда и покормить белых лебедей»
Завтра в 08:00
27 окт в 08:30
8 000₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
А не позолотить ли нам чайку: авторская экскурсия по Серпухову
Погружение в купеческий быт Серпухова: прогулка по набережной, чай с баранками и «позолотой», исторические сплетни и открытки с почтовой станции
Начало: В районе площади Ленина
«Набережную с настоящей плотиной, которую местные с любовью именуют Ниагарским водопадом»
1 ноя в 11:00
2 ноя в 11:00
от 4 000₽ за человека
1 час
Индивидуальная
до 5 чел.
Сказочное путешествие по Серпухову - для детей и их родителей
Узнать главное о городе в формате игры
Начало: У композиции «Рыбачок»
5 300₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса15 октября 2024Экскурсия по Серпухову прошла отлично. Александр прекрасно знает историю, интересно и увлекательно рассказывает. Быстро сумел перестроить маршрут по нашим пожеланиям с учётом возраста и наших физических возможностей. Чувствуется, что он любит свой город. Обязательно приедем через какое-то время ещё раз.
- ППшенко12 октября 20244 октября мы были на экскурсии в Серпухове. Экскурсовод Александр в течение четырех часов рассказывал нам об истории города и нашей Родины. Было очень интересно, познавательно, патриотично! Время пролетело незаметно. Столько впечатлений осталось после экскурсии. Большое спасибо!
- ЕЕлена12 октября 2024Нам понравилась экскурсия, хотя этому очень воспрепятствовала погода, был сильнейший гололёд, но Александр выбирал маршрут более менее безопасный. Настоящего профессионального историка чувствуешь сразу, рассказ гида систематизирован, лаконичен, местами ироничен, как требует история или ситуация. Спасибо ему и очень рекомендую.
- ЕЕлена12 августа 2024Людмила очень располагающая к себе рассказчица, прогулка по городу прошла легко и незаметно! Мы остались очень довольны и содержанием и особенно «позолотой» чая 😉 Благодарим Людмилу от всей нашей девчачьей компании за чудесное настроение 🫶
- ООльга10 августа 2024Интересная подача материала. Экскурсия проходила как приятная прогулка в дружеской атмосфере. Спасибо экскурсоводу Людмиле за терпение отвечать на наши многочисленные вопросы:))
Ответы на вопросы от путешественников по Серпухову в категории «Набережная»
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Сколько стоит экскурсия по Серпухову в октябре 2024
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