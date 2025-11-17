Квест
Увлекательный квест по Серпухову «Павлин-Мавлин» с загадками и тайнами
Увлекательная экскурсия-квест по Серпухову, где павлины станут вашими проводниками. Разгадайте тайны города, выполняя задания и слушая интересные рассказы
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
7600 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Серпухов: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Серпухова: от Соборной горы до иконы Неупиваемая чаша в Высоцком монастыре. Удивитесь легендам и тайнам города
12 дек в 08:00
13 дек в 08:30
3800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборСерпухов 2 в 1: Соборная гора и Высоцкий монастырь
Погрузитесь в историю Серпухова, посетив Соборную гору и Высоцкий монастырь. Уникальные факты и потрясающие виды ждут вас
Начало: На ул. 1-я Московская
Сегодня в 10:00
11 дек в 14:00
4900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
А не позолотить ли нам чайку: авторская экскурсия по Серпухову в лучших купеческих традициях
Полностью погрузиться в атмосферу старинного города и отведать чаю с секретным ингредиентом
Начало: В районе площади Ленина
20 дек в 10:00
21 дек в 10:00
от 9500 ₽ за всё до 40 чел.
- ММария17 ноября 2025Дружной, но очень разновозрастной компанией мы познакомились с Серпуховом в компании Людмилы. И это было совершенно особенное знакомство. Среди нас
- ЕЕлена6 ноября 2025Были на экскурсии с подругой 4 ноября. Марианна доходчиво все рассказывала по ходу маршрута. Интересно было немного отвлечься и посетить
- ААнна4 ноября 2025Марианна прекрасный гид, знающий историю своего города и умеющий прекрасно передать интересную информацию. Нашей семье очень понравилось! Благодарим за уделанное нам время 🌸🌸🌸
- ООльга2 ноября 2025Огромное спасибо Людмиле за прекрасную и познавательную экскурсию!
- ГГалина28 октября 2025Марианна потрясающий гид! Спасибо за интересную экскурсию.
- ЕЕлена30 сентября 2025Гид Марианна предоставила максимально комфортный маршрут, удобный формат экскурсии. Приятно прогулялись по Серпухову, несмотря на изменчивую погоду. Очаровались красотой города и монастырями, узнали много новой культурной и исторической информации.
- ССергей17 августа 2025Очень познавательная экскурсия. Отличный гид. Интересный исторический маршрут.
- ММакаренко3 августа 2025Выражаем благодарность Марьяне за экскурсию по достопримечательностям г. Серпухов. Настолько увлеченно, грамотно и «вкусно» подана информация об истории города, о разных эпохах, событиях и людях. Отдельное спасибо за семейные фотографии.
- ЛЛюбовь19 июля 2025Замечательный экскурсовод Марианна. Хорошо знающий историю города, иетересный рассказчик, умеющий построиться/ перестроиться под интересы группы. Правильная, красивая речь, информативно насыщенная.
Нам понравилось.
- ООльга5 июля 2025Здравия всем читающим!
Были сегодня в гостях у Серпухова семьёй с диапазоном 6-40 лет:) Объём исторического материала проведённой экскурсии- словно лёгкое
- ММария17 июня 2025Экскурсовод Марианна нам очень понравилась!!! Во первых всё было организовано чётко, пунктуально и без задержек. Материал был информативен и чётко
- ММария13 июня 2025Только самые лучшие впечатления. Очень интересная экскурсия. Марианна- замечательный рассказчик. 2,5 часа пролетели незаметно. Спасибо большое!!!!
- ЕЕвгений13 июня 2025Великолепная вводная экскурсия, да еще и в двух локациях, которая оказалась весьма глубокой! Браво, Марианна!!!
- ААнастасия10 июня 2025Только положительные эмоции от экскурсии. Людмила - чудесный гид!
- ГГлеб5 мая 2025Приезжал с ребенком 10 лет и бабушкой! Понравилось всем! Гид - журналист. Рассказывает интересно и с большой любовью к городу,
- ЕЕкатерина31 марта 2025Очень понравилась экскурсия! Приятный и так много знающий о своем любимом городе экскурсовод! Мы остались очень довольны, пролетело все на одном дыхании. Чайку позолотили 😉
- ММария4 января 2025Отличная экскурсия! Понравилось и взрослым и детям!
- ММарина31 декабря 2024Большое спасибо! Позитивная, интересная экскурсия! С приятными сюрпризами, памятными открытками! Правильно продуманный маршрут! Интересная подача материала! Желаю удачу чудесному экскурсоводу Людмиле!
- ССветлана8 сентября 2024Экскурсия прошла замечательно. По нашей просьбе экскурсия началась в Высоцком монастыре. Далее посетили все знаковые места Серпухова с интересным рассказом. Под'ем на Соборную гору был по пологой стороне, опять же по нашей просьбе. Спасибо Марианне!
- ЕЕлена12 августа 2024Людмила очень располагающая к себе рассказчица, прогулка по городу прошла легко и незаметно!
Мы остались очень довольны и содержанием и особенно «позолотой» чая 😉
Благодарим Людмилу от всей нашей девчачьей компании за чудесное настроение 🫶
