Мои заказы

Покровская церковь – экскурсии в Серпухове

Найдено 4 экскурсии в категории «Покровская церковь» в Серпухове, цены от 3800 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Квест по Серпухову «Павлин-Мавлин»
На машине
2.5 часа
74 отзыва
Квест
до 4 чел.
Увлекательный квест по Серпухову «Павлин-Мавлин» с загадками и тайнами
Увлекательная экскурсия-квест по Серпухову, где павлины станут вашими проводниками. Разгадайте тайны города, выполняя задания и слушая интересные рассказы
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
7600 ₽ за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Серпухов
На машине
1.5 часа
119 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Серпухов: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Серпухова: от Соборной горы до иконы Неупиваемая чаша в Высоцком монастыре. Удивитесь легендам и тайнам города
12 дек в 08:00
13 дек в 08:30
3800 ₽ за всё до 4 чел.
Серпухов 2 в 1: Соборная гора и Высоцкий монастырь
На машине
2.5 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Серпухов 2 в 1: Соборная гора и Высоцкий монастырь
Погрузитесь в историю Серпухова, посетив Соборную гору и Высоцкий монастырь. Уникальные факты и потрясающие виды ждут вас
Начало: На ул. 1-я Московская
Сегодня в 10:00
11 дек в 14:00
4900 ₽ за всё до 4 чел.
А не позолотить ли нам чайку: авторская экскурсия по Серпухову в лучших купеческих традициях
Пешая
3 часа
9 отзывов
Индивидуальная
А не позолотить ли нам чайку: авторская экскурсия по Серпухову в лучших купеческих традициях
Полностью погрузиться в атмосферу старинного города и отведать чаю с секретным ингредиентом
Начало: В районе площади Ленина
20 дек в 10:00
21 дек в 10:00
от 9500 ₽ за всё до 40 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    17 ноября 2025
    А не позолотить ли нам чайку: авторская экскурсия по Серпухову в лучших купеческих традициях
    Дружной, но очень разновозрастной компанией мы познакомились с Серпуховом в компании Людмилы. И это было совершенно особенное знакомство. Среди нас
    читать дальше

    были те, кто прежде бывали в Серпухове. И они сказали, что город им показался абсолютно другим, они даже его не узнают. Не могу сказать, что у нас было много исторических фактов и эпох, взросления города. Но это была прогулка и знакомство с сутью - какой город изнутри, какие люди его населяли и как влияли на его становление и изменения. Что превносили с собой, какие нововведения следовали. Почему город занимался тем или другим родом деятельности. Мы замечательно прогулялись. А главное - у всех нас возникло желанию вернутся сюда еще и летом! Серпухов нас зацепил)

  • Е
    Елена
    6 ноября 2025
    Серпухов 2 в 1: Соборная гора и Высоцкий монастырь
    Были на экскурсии с подругой 4 ноября. Марианна доходчиво все рассказывала по ходу маршрута. Интересно было немного отвлечься и посетить
    читать дальше

    музей кукол, покормить лошадей. Немного подвела погода-моросил мелкий дождь, поэтому панорамные виды города со смотровых площадок были не такими яркими, но это не помешало отыскать павлинчиков-символ Серпухова, проехать по территории старого города с купеческими домами, посетить храмы с роскошными росписями и, наконец, отобедать в местном кафе «Овсянка»-очень вкусно и быстро обслуживают. Приезжайте в Серпухов, найдете много интересного для себя.

  • А
    Анна
    4 ноября 2025
    Серпухов 2 в 1: Соборная гора и Высоцкий монастырь
    Марианна прекрасный гид, знающий историю своего города и умеющий прекрасно передать интересную информацию. Нашей семье очень понравилось! Благодарим за уделанное нам время 🌸🌸🌸
    Марианна прекрасный гид, знающий историю своего города и умеющий прекрасно передать интересную информацию. Нашей семье оченьМарианна прекрасный гид, знающий историю своего города и умеющий прекрасно передать интересную информацию. Нашей семье оченьМарианна прекрасный гид, знающий историю своего города и умеющий прекрасно передать интересную информацию. Нашей семье оченьМарианна прекрасный гид, знающий историю своего города и умеющий прекрасно передать интересную информацию. Нашей семье очень
  • О
    Ольга
    2 ноября 2025
    А не позолотить ли нам чайку: авторская экскурсия по Серпухову в лучших купеческих традициях
    Огромное спасибо Людмиле за прекрасную и познавательную экскурсию!
  • Г
    Галина
    28 октября 2025
    Серпухов 2 в 1: Соборная гора и Высоцкий монастырь
    Марианна потрясающий гид! Спасибо за интересную экскурсию.
  • Е
    Елена
    30 сентября 2025
    Серпухов 2 в 1: Соборная гора и Высоцкий монастырь
    Гид Марианна предоставила максимально комфортный маршрут, удобный формат экскурсии. Приятно прогулялись по Серпухову, несмотря на изменчивую погоду. Очаровались красотой города и монастырями, узнали много новой культурной и исторической информации.
    Гид Марианна предоставила максимально комфортный маршрут, удобный формат экскурсии. Приятно прогулялись по Серпухову, несмотря на изменчивуюГид Марианна предоставила максимально комфортный маршрут, удобный формат экскурсии. Приятно прогулялись по Серпухову, несмотря на изменчивуюГид Марианна предоставила максимально комфортный маршрут, удобный формат экскурсии. Приятно прогулялись по Серпухову, несмотря на изменчивуюГид Марианна предоставила максимально комфортный маршрут, удобный формат экскурсии. Приятно прогулялись по Серпухову, несмотря на изменчивуюГид Марианна предоставила максимально комфортный маршрут, удобный формат экскурсии. Приятно прогулялись по Серпухову, несмотря на изменчивую
  • С
    Сергей
    17 августа 2025
    Серпухов 2 в 1: Соборная гора и Высоцкий монастырь
    Очень познавательная экскурсия. Отличный гид. Интересный исторический маршрут.
    Очень познавательная экскурсия. Отличный гид. Интересный исторический маршрутОчень познавательная экскурсия. Отличный гид. Интересный исторический маршрутОчень познавательная экскурсия. Отличный гид. Интересный исторический маршрутОчень познавательная экскурсия. Отличный гид. Интересный исторический маршрут
  • М
    Макаренко
    3 августа 2025
    Серпухов 2 в 1: Соборная гора и Высоцкий монастырь
    Выражаем благодарность Марьяне за экскурсию по достопримечательностям г. Серпухов. Настолько увлеченно, грамотно и «вкусно» подана информация об истории города, о разных эпохах, событиях и людях. Отдельное спасибо за семейные фотографии.
  • Л
    Любовь
    19 июля 2025
    Серпухов 2 в 1: Соборная гора и Высоцкий монастырь
    Замечательный экскурсовод Марианна. Хорошо знающий историю города, иетересный рассказчик, умеющий построиться/ перестроиться под интересы группы. Правильная, красивая речь, информативно насыщенная.
    Нам понравилось.
  • О
    Ольга
    5 июля 2025
    А не позолотить ли нам чайку: авторская экскурсия по Серпухову в лучших купеческих традициях
    Здравия всем читающим!
    Были сегодня в гостях у Серпухова семьёй с диапазоном 6-40 лет:) Объём исторического материала проведённой экскурсии- словно лёгкое
    читать дальше

    кружение в танце, с удовольствием и пользой, практически без оглядки на время, но всё запомнилось. Сама Людмила- невероятно приятная, проницательная и небезразличная серпуховичка с широким кругозором и колоссальной отдачей, как только ощущается интерес к той или иной "изюминке" темы - очень тепло от такого отношения. Город встретил лёгким солнышком, резными наличниками и вежливыми автоводителями на дорогах. Что может быть лучше?
    И всё же лучше всего дружеская атмосфера наполненной чаши дня чая с позолотой в окружении профи-павлинов!
    Людмила, спасибо вам от всей семьи!

  • М
    Мария
    17 июня 2025
    Серпухов 2 в 1: Соборная гора и Высоцкий монастырь
    Экскурсовод Марианна нам очень понравилась!!! Во первых всё было организовано чётко, пунктуально и без задержек. Материал был информативен и чётко
    читать дальше

    изложен. Марианна вела экскурсию живо и интересно, обстоятельно отвечала на наши вопросы и за время экскурсии у нас ни разу не возникло ощущения, что мы её зря посетили. Наооборот, увлеченностью и любовью к своей профессии, Марианна нас заинтересовала и у нас сложилось достаточно цельное впечатление о Серпухове и его истории. Спасибо за качественную экскурсию и грамотную подачу материала!!! Побольше таких хороших экскурсоводов!

  • М
    Мария
    13 июня 2025
    Серпухов 2 в 1: Соборная гора и Высоцкий монастырь
    Только самые лучшие впечатления. Очень интересная экскурсия. Марианна- замечательный рассказчик. 2,5 часа пролетели незаметно. Спасибо большое!!!!
  • Е
    Евгений
    13 июня 2025
    Серпухов 2 в 1: Соборная гора и Высоцкий монастырь
    Великолепная вводная экскурсия, да еще и в двух локациях, которая оказалась весьма глубокой! Браво, Марианна!!!
  • А
    Анастасия
    10 июня 2025
    А не позолотить ли нам чайку: авторская экскурсия по Серпухову в лучших купеческих традициях
    Только положительные эмоции от экскурсии. Людмила - чудесный гид!
  • Г
    Глеб
    5 мая 2025
    Серпухов 2 в 1: Соборная гора и Высоцкий монастырь
    Приезжал с ребенком 10 лет и бабушкой! Понравилось всем! Гид - журналист. Рассказывает интересно и с большой любовью к городу,
    читать дальше

    много фактической информации. Я, например, узнал, кто разобрал Кремль и где он теперь. А у каждого храма своя необычная история. Город на 5 холмах. Виды потрясающие. Фотки получаются классные. Рекомендую всем!

  • Е
    Екатерина
    31 марта 2025
    А не позолотить ли нам чайку: авторская экскурсия по Серпухову в лучших купеческих традициях
    Очень понравилась экскурсия! Приятный и так много знающий о своем любимом городе экскурсовод! Мы остались очень довольны, пролетело все на одном дыхании. Чайку позолотили 😉
  • М
    Мария
    4 января 2025
    А не позолотить ли нам чайку: авторская экскурсия по Серпухову в лучших купеческих традициях
    Отличная экскурсия! Понравилось и взрослым и детям!
  • М
    Марина
    31 декабря 2024
    А не позолотить ли нам чайку: авторская экскурсия по Серпухову в лучших купеческих традициях
    Большое спасибо! Позитивная, интересная экскурсия! С приятными сюрпризами, памятными открытками! Правильно продуманный маршрут! Интересная подача материала! Желаю удачу чудесному экскурсоводу Людмиле!
  • С
    Светлана
    8 сентября 2024
    Серпухов 2 в 1: Соборная гора и Высоцкий монастырь
    Экскурсия прошла замечательно. По нашей просьбе экскурсия началась в Высоцком монастыре. Далее посетили все знаковые места Серпухова с интересным рассказом. Под'ем на Соборную гору был по пологой стороне, опять же по нашей просьбе. Спасибо Марианне!
    Экскурсия прошла замечательно. По нашей просьбе экскурсия началась в Высоцком монастыре. Далее посетили все знаковые местаЭкскурсия прошла замечательно. По нашей просьбе экскурсия началась в Высоцком монастыре. Далее посетили все знаковые места
  • Е
    Елена
    12 августа 2024
    А не позолотить ли нам чайку: авторская экскурсия по Серпухову в лучших купеческих традициях
    Людмила очень располагающая к себе рассказчица, прогулка по городу прошла легко и незаметно!
    Мы остались очень довольны и содержанием и особенно «позолотой» чая 😉
    Благодарим Людмилу от всей нашей девчачьей компании за чудесное настроение 🫶
    Людмила очень располагающая к себе рассказчица, прогулка по городу прошла легко и незаметно!Людмила очень располагающая к себе рассказчица, прогулка по городу прошла легко и незаметно!Людмила очень располагающая к себе рассказчица, прогулка по городу прошла легко и незаметно!Людмила очень располагающая к себе рассказчица, прогулка по городу прошла легко и незаметно!Людмила очень располагающая к себе рассказчица, прогулка по городу прошла легко и незаметно!Людмила очень располагающая к себе рассказчица, прогулка по городу прошла легко и незаметно!Людмила очень располагающая к себе рассказчица, прогулка по городу прошла легко и незаметно!

Ответы на вопросы от путешественников по Серпухову в категории «Покровская церковь»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Серпухове
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Квест по Серпухову «Павлин-Мавлин»
  2. Добро пожаловать в Серпухов
  3. Серпухов 2 в 1: Соборная гора и Высоцкий монастырь
  4. А не позолотить ли нам чайку: авторская экскурсия по Серпухову в лучших купеческих традициях
Какие места ещё посмотреть в Серпухове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Соборная гора
  2. Высоцкий монастырь
  3. Самое главное
  4. Серпуховский кремль
  5. Троицкий собор
  6. Введенский Владычный Женский Монастырь
  7. Покровская церковь
  8. Набережная
  9. Кремль
  10. Площадь Ленина
Сколько стоит экскурсия по Серпухову в декабре 2025
Сейчас в Серпухове в категории "Покровская церковь" можно забронировать 4 экскурсии от 3800 до 9500. Туристы уже оставили гидам 214 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте экскурсию в Серпухове на 2025 год по теме «Покровская церковь», 214 ⭐ отзывов, цены от 3800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль