Обычный маршрут по Серпухову — «монастырь + монастырь». Я предлагаю иначе: пройти по главной площади, старым улицам и купеческим дворам.
Вы услышите живые голоса серпуховичей, почувствуете очарование провинциального городка, прикоснётесь к старинным кирпичам.
А ещё поймёте, почему Чехов называл Серпухов городом «С», и кто бродил по этим мостовым 200 лет назад.
Описание экскурсии
- Главная площадь (ныне Ленина) — постройки 1820–1822 годов. Расскажу, как менялся облик площади
- Гостиный двор — центр деловой жизни уездного Серпухова
- Купеческие дома в стилях модерн, барокко, классицизм
- Архитектурное Наследие мецената Солодовникова — что он завещал городу и какие здания построил на свои деньги
- Городской театр, основанный при участии Чехова — почему писатель считал Серпухов своим и вывел его под буквой «С» в своих рассказах
- Старый парк (19 век) и набережная Нары
- «Дама с собачкой» и «Павлин-театрал» — городские знаменитости
Вы узнаете:
- как названия серпуховских улиц отражали историю страны
- какую роль в жизни города сыграла Екатерина II
- кто из писателей бывал в Серпухове
Организационные детали
На маршруте будет несколько кафе, где можно перекусить (за отдельную плату).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Серпухове
Провела экскурсии для 62 туристов
Родилась и живу в Серпухове. Аттестованный гид по Московской области с 2023 года. Люблю свой город и хочу поделиться этой любовью с вами. Серпухов не оставит вас равнодушными и наверняка останется в ваших воспоминаниях.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Отличная экскурсия, изначально не хотели обзорную, поэтому остановились на этой. Юлия замечательный рассказчик, знает историю, любит свой город, при подготовке к этому маршруту изучила много источников: исторические справки, выдержки из газет, художественную летиратуру. Экскурсия прошла легко и не принуждено. большое спасибо. всем рекомендую, вам очень понравится
