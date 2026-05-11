О чём расскажут старинные улицы Серпухова

Погулять по городу, где история прячется под асфальтом и дышит сквозь столетия
Обычный маршрут по Серпухову — «монастырь + монастырь». Я предлагаю иначе: пройти по главной площади, старым улицам и купеческим дворам.

Вы услышите живые голоса серпуховичей, почувствуете очарование провинциального городка, прикоснётесь к старинным кирпичам.

А ещё поймёте, почему Чехов называл Серпухов городом «С», и кто бродил по этим мостовым 200 лет назад.
Описание экскурсии

  • Главная площадь (ныне Ленина) — постройки 1820–1822 годов. Расскажу, как менялся облик площади
  • Гостиный двор — центр деловой жизни уездного Серпухова
  • Купеческие дома в стилях модерн, барокко, классицизм
  • Архитектурное Наследие мецената Солодовникова — что он завещал городу и какие здания построил на свои деньги
  • Городской театр, основанный при участии Чехова — почему писатель считал Серпухов своим и вывел его под буквой «С» в своих рассказах
  • Старый парк (19 век) и набережная Нары
  • «Дама с собачкой» и «Павлин-театрал» — городские знаменитости

Вы узнаете:

  • как названия серпуховских улиц отражали историю страны
  • какую роль в жизни города сыграла Екатерина II
  • кто из писателей бывал в Серпухове

Организационные детали

На маршруте будет несколько кафе, где можно перекусить (за отдельную плату).

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Серпухове
Провела экскурсии для 62 туристов
Родилась и живу в Серпухове. Аттестованный гид по Московской области с 2023 года. Люблю свой город и хочу поделиться этой любовью с вами. Серпухов не оставит вас равнодушными и наверняка останется в ваших воспоминаниях.

Отзывы и рейтинг

Софья
Отличная экскурсия, изначально не хотели обзорную, поэтому остановились на этой. Юлия замечательный рассказчик, знает историю, любит свой город, при подготовке к этому маршруту изучила много источников: исторические справки, выдержки из газет, художественную летиратуру. Экскурсия прошла легко и не принуждено. большое спасибо. всем рекомендую, вам очень понравится
