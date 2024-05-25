1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Серпухов из века в век: экскурсия на автомобиле
Погрузитесь в историю Серпухова, города с богатым прошлым. Вас ждут старинные особняки, монастыри и интересные факты о городе
Начало: Ул. Тульская д. 1
«Кроме того, мы остановимся на площади Ленина, и я расскажу, как Серпухов стал городом купеческим»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Серпухов купеческий: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с историей и архитектурой старинного Серпухова, узнайте о жизни знаменитых купцов и их вкладе в развитие города
Начало: Улица Тульская, 1
«В сердце города я расскажу о серпуховских купцах и познакомлю с наследием, которое они оставили Серпухову: строениями на улицах Чехова, Калужской и площади Ленина, бывшей Торговой»
10 июня в 17:00
11 июня в 15:00
7 340₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия Вечерние огни Серпухова: культурные и архитектурные памятники
Погрузитесь в атмосферу вечернего Серпухова, наслаждаясь панорамами города, историческими памятниками и архитектурными шедеврами
«Я расскажу, где находились Владычная и кузнечная Космодемьянская слободы, на площади Ленина помогу представить, какой была торгово-купеческая жизнь города»
Сегодня в 19:00
Завтра в 17:00
3 900₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья25 мая 2024Замечательно организованная экскурсия, Александр интересный рассказчик. Места, которые он показывает без знания местности не увидеть, за 4 часа посмотрели много,
- ААлексей19 мая 2024Прекрасная экскурсия, остались очень довольны. Александр прекрасный Гид, рассказчик, историк и просто приятный отзывчивый человек. Рекомендуем однозначно, останетесь довольны однозначно. Спасибо за прекрасный вечер 👍🏻😎
- ээнтин19 мая 2024Александр отлично знает и любит свой город. Знает его историю и настоящее. Четыре часа пролетели очень быстро. Настоятельно рекомендую.
- ТТатьяна14 мая 2024Экскурсия очень понравилась! Алина грамотно и очень интересно рассказывала о Серпухове и его истории. Мы узнали много интересных фактов (хотя
- ААлександра12 мая 2024Нам очень понравилась экскурсия, проведенная для нас Александром. Очень приятный и доброжелательный гид, прекрасно знающий и искренне любящий свой город. А
- ТТатьяна12 мая 2024Алина, провела очень интересную и увлекательную экскурсию по городу. Время экскурсии пролетело очень незаметно, было интересно и детям и взрослым. От всей души рекомендую Алину с ее интересной программой!
- ИИрина8 мая 2024Понравилась экскурсия очень: много разнообразной информации, при этом подача очень живая, с запоминающимися фактами и образами) Будем рады встрече с Алиной, на других темах и маршрутах! Спасибо)))
- РРаиса30 марта 2024Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод рассказывал интересно и увлекательно. Рекомендую всем
- ООЛЬГА11 марта 2024Отмечаю профессионализм гида Александра, прекрасного знатока истории города, он провел экскурсию по специальному маршруту, рассказ вел до мальчика 9-ти лет.
Ответы на вопросы от путешественников по Серпухову в категории «Площадь Ленина»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Серпухове
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Серпухове
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Серпухову в июне 2024
Сейчас в Серпухове в категории "Площадь Ленина" можно забронировать 3 экскурсии от 3 900 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 200 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию в Серпухове на 2024 год по теме «Площадь Ленина», 200 ⭐ отзывов, цены от 3900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август