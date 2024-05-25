Площадь Ленина – экскурсии в Серпухове

Найдено 3 экскурсии в категории «Площадь Ленина» в Серпухове, цены от 3 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Серпухов из века в век: экскурсия на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
89 отзывов
Серпухов из века в век: экскурсия на автомобиле
Погрузитесь в историю Серпухова, города с богатым прошлым. Вас ждут старинные особняки, монастыри и интересные факты о городе
Начало: Ул. Тульская д. 1
«Кроме того, мы остановимся на площади Ленина, и я расскажу, как Серпухов стал городом купеческим»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
8 000 за всё до 4 чел.
Серпухов купеческий
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
100 отзывов
Серпухов купеческий: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с историей и архитектурой старинного Серпухова, узнайте о жизни знаменитых купцов и их вкладе в развитие города
Начало: Улица Тульская, 1
«В сердце города я расскажу о серпуховских купцах и познакомлю с наследием, которое они оставили Серпухову: строениями на улицах Чехова, Калужской и площади Ленина, бывшей Торговой»
10 июня в 17:00
11 июня в 15:00
7 340 за всё до 12 чел.
Вечерние огни Серпухова
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Экскурсия Вечерние огни Серпухова: культурные и архитектурные памятники
Погрузитесь в атмосферу вечернего Серпухова, наслаждаясь панорамами города, историческими памятниками и архитектурными шедеврами
«Я расскажу, где находились Владычная и кузнечная Космодемьянская слободы, на площади Ленина помогу представить, какой была торгово-купеческая жизнь города»
Сегодня в 19:00
Завтра в 17:00
3 900 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    25 мая 2024
    Серпухов из века в век: экскурсия на автомобиле
    Замечательно организованная экскурсия, Александр интересный рассказчик. Места, которые он показывает без знания местности не увидеть, за 4 часа посмотрели много,
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    очень комфортабельный автомобиль, встречает по договоренности в удобном месте. Рекомендую к посещению г. Серпухова в компании Александра. Надеемся, что приедем еще! Спасибо.

  • А
    Алексей
    19 мая 2024
    Вечерние огни Серпухова
    Прекрасная экскурсия, остались очень довольны. Александр прекрасный Гид, рассказчик, историк и просто приятный отзывчивый человек. Рекомендуем однозначно, останетесь довольны однозначно. Спасибо за прекрасный вечер 👍🏻😎
    Прекрасная экскурсия, остались очень довольны. Александр прекрасный Гид, рассказчик, историк и просто приятный отзывчивый человек
  • э
    энтин
    19 мая 2024
    Серпухов из века в век: экскурсия на автомобиле
    Александр отлично знает и любит свой город. Знает его историю и настоящее. Четыре часа пролетели очень быстро. Настоятельно рекомендую.
  • Т
    Татьяна
    14 мая 2024
    Серпухов купеческий
    Экскурсия очень понравилась! Алина грамотно и очень интересно рассказывала о Серпухове и его истории. Мы узнали много интересных фактов (хотя
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    сами живем неподалеку, даже не догадывались, какой интересный город находится совсем рядом). Экскурсия организована очень грамотно. Было очень интересно всей нашей семье. После экскурсии Алина прислала еще массу интересных ссылок, по которым можно было узнать о Серпухове еще больше. Огромное спасибо за массу положительных впечатлений, Алина!!! Будем рады встретиться с Вами в других городах Подмосковья)))

  • А
    Александра
    12 мая 2024
    Серпухов из века в век: экскурсия на автомобиле
    Нам очень понравилась экскурсия, проведенная для нас Александром. Очень приятный и доброжелательный гид, прекрасно знающий и искренне любящий свой город. А
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    ещё - замечательно чувствующий, что интереснее его экскурсантам. Мы увидели не только главные достопримечательности и святыни, но и несколько поистине чудесных мест, которые будем вспоминать с благоговением. Четыре часа экскурсии пролетели совершенно незаметно, расставаться не хотелось. Серпухов стал близким. Мы приедем ещё!)

    Нам очень понравилась экскурсия, проведенная для нас Александром. Очень приятный и доброжелательный гид, прекрасно знающий иНам очень понравилась экскурсия, проведенная для нас Александром. Очень приятный и доброжелательный гид, прекрасно знающий иНам очень понравилась экскурсия, проведенная для нас Александром. Очень приятный и доброжелательный гид, прекрасно знающий и
  • Т
    Татьяна
    12 мая 2024
    Серпухов купеческий
    Алина, провела очень интересную и увлекательную экскурсию по городу. Время экскурсии пролетело очень незаметно, было интересно и детям и взрослым. От всей души рекомендую Алину с ее интересной программой!
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  • И
    Ирина
    8 мая 2024
    Серпухов купеческий
    Понравилась экскурсия очень: много разнообразной информации, при этом подача очень живая, с запоминающимися фактами и образами) Будем рады встрече с Алиной, на других темах и маршрутах! Спасибо)))
  • Р
    Раиса
    30 марта 2024
    Вечерние огни Серпухова
    Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод рассказывал интересно и увлекательно. Рекомендую всем
    Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод рассказывал интересно и увлекательно. Рекомендую всем
  • О
    ОЛЬГА
    11 марта 2024
    Вечерние огни Серпухова
    Отмечаю профессионализм гида Александра, прекрасного знатока истории города, он провел экскурсию по специальному маршруту, рассказ вел до мальчика 9-ти лет.
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    Это сложнее, чем для взрослых. Глубокие знания, прекрасная речь, эмоциональность,, высокое гражданское чувство. Внук сказал при прощании, что Александр лучший экскурсовод. Я согласна.

Ответы на вопросы от путешественников по Серпухову в категории «Площадь Ленина»

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Сколько стоит экскурсия по Серпухову в июне 2024
Сейчас в Серпухове в категории "Площадь Ленина" можно забронировать 3 экскурсии от 3 900 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 200 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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