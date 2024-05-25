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сами живем неподалеку, даже не догадывались, какой интересный город находится совсем рядом). Экскурсия организована очень грамотно. Было очень интересно всей нашей семье. После экскурсии Алина прислала еще массу интересных ссылок, по которым можно было узнать о Серпухове еще больше. Огромное спасибо за массу положительных впечатлений, Алина!!! Будем рады встретиться с Вами в других городах Подмосковья)))