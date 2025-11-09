Мои заказы

Экскурсии по Кремлю Серпухова

Найдено 3 экскурсии в категории «Кремль» в Серпухове, цены от 4400 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Серпухов на трёх холмах: два монастыря + Соборная гора
На машине
2.5 часа
28 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Серпухов на трёх холмах: два монастыря + Соборная гора
Узнайте историю Серпухова, посетив два монастыря и Соборную гору. Удобный маршрут на автомобиле охватывает все ключевые достопримечательности города
Начало: У Введенского монастыря
«Вы услышите историю Серпуховского кремля с грустным концом и посмотрите на то, что от него осталось»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6650 ₽ за всё до 4 чел.
Старинные крепости и храмы Серпухова
На машине
2.5 часа
161 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Старинные крепости и храмы Серпухова
Погрузитесь в историю Серпухова: от древних крепостей до легендарных спасений города. Узнайте о значении «Пояса Богородицы» и местных святынях
Начало: Ул. Тульская 1
«Побываем на месте древнего белокаменного кремля и со смотровой площадки увидим древние рубежи»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5900 ₽ за всё до 4 чел.
Серпухов на автомобиле: почувствовать ритм провинции
На машине
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Серпухов на автомобиле: почувствовать ритм провинции
Познакомиться с древним городом, увидеть руины кремля и современный арт
Завтра в 09:00
6 дек в 09:00
4400 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анатолий
    9 ноября 2025
    Серпухов на трёх холмах: два монастыря + Соборная гора
    Татьяна замечательный экскурсовод. Прекрасно знает историю Серпухова. Было очень интересно и познавательно. Отлично провела экскурсию. Мы очень рады, что нашим экскурсоводом была Татьяна. Очень рекомендуем ее, как профессионала своего дела.
  • И
    Ирина
    4 ноября 2025
    Серпухов на трёх холмах: два монастыря + Соборная гора
    Экскурсия очень понравилась, гид Татьяна отлично рассказала об истории Серпухова и его известных жителях, исторических личностях, которые внесли свой вклад
    в образование и развитие города. Оказывается в городе есть даже свой музыкально-драматический театр(единственный в Подмосковье), богатая коллекция произведений русского искусства в историко-художественном музее. Об этом узнали благодаря экскурсии. Конечно приедем сюда ещё не раз. И картины посмотреть, и просто прогуляться по городу очень интересно.

  • О
    ОКСАНА
    2 октября 2025
    Старинные крепости и храмы Серпухова
    Сегодня, 2 октября, я прибыла в Серпухов. Заказала экскурсию, и скажу, что осталась очень довольна всем увиденным и услышанным. Красоту
    города Серпухов, обилие храмов, интереснейшую историю бытия этого незаурядного места мне помог познать экскурсовод Александр. Его профессионализм и интеллигентность оставили наилучшее впечатление об этом дне. Спасибо большое!

  • Н
    Николай
    21 сентября 2025
    Серпухов на трёх холмах: два монастыря + Соборная гора
    Все понравилось.
    Экскурсовод чудесная.
  • О
    Олег
    8 сентября 2025
    Старинные крепости и храмы Серпухова
    Хотим с женой выразить большую признательность Александру за очень интересную экскурсию. Всё прошло на самом высоком уровне: от встречи на
    вокзале до окончания экскурсии и высадки нас с автомобиля в удобном нам месте, за что отдельное спасибо. Материала очень много, рассказчик эрудирован не только в вопросах, касающихся истории города Серпухов, но и истории России в целом. Было интересным сравнение современных видов отдельных памятников архитектуры с их изображениями на фотографиях, сделанных в далёком прошлом и показанных нам Александром. Считаем, что тема экскурсии раскрыта полностью. Рекомендуем данную экскурсию всем любителям истории в целом и истории архитектуры в частности, а также просто путешественникам. Не пожалеете. Время пролетит незаметно… Спасибо Александру!

  • г
    григорий
    8 августа 2025
    Серпухов на трёх холмах: два монастыря + Соборная гора
    Интересно, позновательно, профессионально
  • Е
    Евгений
    4 августа 2025
    Старинные крепости и храмы Серпухова
    Спасибо Александру,человек Профессинал своего дела! То как он провел эту встречу, наверное ни с кем не сравнится! Благодарим за интересную
    экскурсию, невероятные знания истории, искренний интерес к гостям, а так же ответы на наши многочисленные вопросы. Тонко чувствовал нас,когда мы с женой замёрзли,садились в машину и продолжали погружаться в этот не вероятно красивый город! Друзья,если хотите узнать этот город,то это только к Александру!

  • М
    Можарова
    7 июля 2025
    Старинные крепости и храмы Серпухова
    Были на экскурсии с Александром. Считаю, что для тех, кто первый раз в Серпухове, нужна именно такая экскурсия. Рассказ содержит
    информацию о разных эпохах и событиях в жизни Серпухова с множеством интересных фактов, пересечением с историей Москвы. Очень удобен автомобильный формат экскурсии, позволяет охватить максимум мест. После такой экскурсии захотелось познакомиться с некоторыми объектами и местами Серпухова поближе. Однозначно рекомендую экскурсию для начала знакомства с Серпуховым. Спасибо Александру.

  • Ю
    Юлия
    23 июня 2025
    Старинные крепости и храмы Серпухова
    Гид очень интересно рассказал все. Ходили как пешком так и на машине. Очень советую.
  • Е
    Елена
    14 июня 2025
    Серпухов на трёх холмах: два монастыря + Соборная гора
    13 июня были на экскурсии "Серпухов на трёх холмах" рекомендую Татьяну: профессиональная подача материала, интересные факты, тактичная, внимательная, хороший маршрут.
    Серпухов открылся с неожиданной стороны, много раз проезжали мимо и впечатление было другое.
    Спасибо!
  • М
    Мария
    10 июня 2025
    Серпухов на трёх холмах: два монастыря + Соборная гора
    Очень знающий экскурсовод!никакой воды,только факты)
  • В
    Венера
    6 июня 2025
    Серпухов на трёх холмах: два монастыря + Соборная гора
    Большое спасибо Татьяне за организацию и экскурсию. Отличная атмосфера, маршрут, подача информации. Прожив в городе почти 15 лет, открыли его для себя заново. Оказывается столько интересного есть в истории самого города и его культуре. Рекомендуем обращаться именно к Татьяне.
  • И
    Игорь
    20 мая 2025
    Старинные крепости и храмы Серпухова
    Спасибо Александру за очень интересную экскурсию. Посмотрели весь город. Узнали много нового. Очень хорошо структурирована подача материала. Нам все очень понравилось. Открыли для себя новый уголок России.
  • О
    Олег
    5 мая 2025
    Серпухов на трёх холмах: два монастыря + Соборная гора
    Всё очень понравилось.
    Подача информации, объём, глубина и темп экскурсии идеальны - максимальный комфорт.
    Благодаря Татьяне совместили приятную прогулку, богатую на красивые виды, с интересной культурной и исторической информацией.
    Спасибо большое!)
  • С
    Светлана
    20 апреля 2025
    Старинные крепости и храмы Серпухова
    Всё прошло отлично.
  • А
    Александра
    6 апреля 2025
    Серпухов на трёх холмах: два монастыря + Соборная гора
    Чудесный экскурсовод. Рассказывает о городе с любовью.
    Много исторических штрихов, которые просто в путеводителе не найдешь. Экскурсионный маршрут такой протяженности, что пешком обойти нереально.
    Спасибо за интересное путешествие по истории города Серпухов. Нам ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛОСЬ!!!
  • О
    Оксана
    6 апреля 2025
    Серпухов на трёх холмах: два монастыря + Соборная гора
    Татьяна, потрясающий экскурсовод, великолепный рассказчик и невероятно приятная девушка. Мы получили огромное количество приятных эмоций
  • И
    Ирина
    24 марта 2025
    Серпухов на трёх холмах: два монастыря + Соборная гора
    Удобный формат экскурсии, оптимальный по продолжительности и выбору объектов. Мы узнали много из истории Серпухова, замечательно провели время в обществе симпатичной, умной, эрудированной Татьяны Алексеевны!
  • Е
    Екатерина
    18 февраля 2025
    Старинные крепости и храмы Серпухова
    Александр - коренной житель Серпухова, знает историю буквально каждого дома) Даже проезжая на машине узнавали интересные факты про старинные особняки. А когда выходили рассказы был интересными, содержательными и совсем не скучными. Очень комфортный автомобиль, который не дал нам замерзнуть)
  • С
    Сергей
    2 февраля 2025
    Серпухов на трёх холмах: два монастыря + Соборная гора
    Все прошло отлично! Нам с женой, очень понравилось! Огромное спасибо Татьяне!

