А Анатолий Серпухов на трёх холмах: два монастыря + Соборная гора Татьяна замечательный экскурсовод. Прекрасно знает историю Серпухова. Было очень интересно и познавательно. Отлично провела экскурсию. Мы очень рады, что нашим экскурсоводом была Татьяна. Очень рекомендуем ее, как профессионала своего дела.

И Ирина Серпухов на трёх холмах: два монастыря + Соборная гора читать дальше в образование и развитие города. Оказывается в городе есть даже свой музыкально-драматический театр(единственный в Подмосковье), богатая коллекция произведений русского искусства в историко-художественном музее. Об этом узнали благодаря экскурсии. Конечно приедем сюда ещё не раз. И картины посмотреть, и просто прогуляться по городу очень интересно. Экскурсия очень понравилась, гид Татьяна отлично рассказала об истории Серпухова и его известных жителях, исторических личностях, которые внесли свой вклад

О ОКСАНА Старинные крепости и храмы Серпухова читать дальше города Серпухов, обилие храмов, интереснейшую историю бытия этого незаурядного места мне помог познать экскурсовод Александр. Его профессионализм и интеллигентность оставили наилучшее впечатление об этом дне. Спасибо большое! Сегодня, 2 октября, я прибыла в Серпухов. Заказала экскурсию, и скажу, что осталась очень довольна всем увиденным и услышанным. Красоту

Н Николай Серпухов на трёх холмах: два монастыря + Соборная гора Все понравилось.

Экскурсовод чудесная.

О Олег Старинные крепости и храмы Серпухова читать дальше вокзале до окончания экскурсии и высадки нас с автомобиля в удобном нам месте, за что отдельное спасибо. Материала очень много, рассказчик эрудирован не только в вопросах, касающихся истории города Серпухов, но и истории России в целом. Было интересным сравнение современных видов отдельных памятников архитектуры с их изображениями на фотографиях, сделанных в далёком прошлом и показанных нам Александром. Считаем, что тема экскурсии раскрыта полностью. Рекомендуем данную экскурсию всем любителям истории в целом и истории архитектуры в частности, а также просто путешественникам. Не пожалеете. Время пролетит незаметно… Спасибо Александру! Хотим с женой выразить большую признательность Александру за очень интересную экскурсию. Всё прошло на самом высоком уровне: от встречи на

г григорий Серпухов на трёх холмах: два монастыря + Соборная гора Интересно, позновательно, профессионально

Е Евгений Старинные крепости и храмы Серпухова читать дальше экскурсию, невероятные знания истории, искренний интерес к гостям, а так же ответы на наши многочисленные вопросы. Тонко чувствовал нас,когда мы с женой замёрзли,садились в машину и продолжали погружаться в этот не вероятно красивый город! Друзья,если хотите узнать этот город,то это только к Александру! Спасибо Александру,человек Профессинал своего дела! То как он провел эту встречу, наверное ни с кем не сравнится! Благодарим за интересную

М Можарова Старинные крепости и храмы Серпухова читать дальше информацию о разных эпохах и событиях в жизни Серпухова с множеством интересных фактов, пересечением с историей Москвы. Очень удобен автомобильный формат экскурсии, позволяет охватить максимум мест. После такой экскурсии захотелось познакомиться с некоторыми объектами и местами Серпухова поближе. Однозначно рекомендую экскурсию для начала знакомства с Серпуховым. Спасибо Александру. Были на экскурсии с Александром. Считаю, что для тех, кто первый раз в Серпухове, нужна именно такая экскурсия. Рассказ содержит

Ю Юлия Старинные крепости и храмы Серпухова Гид очень интересно рассказал все. Ходили как пешком так и на машине. Очень советую.

Е Елена Серпухов на трёх холмах: два монастыря + Соборная гора 13 июня были на экскурсии "Серпухов на трёх холмах" рекомендую Татьяну: профессиональная подача материала, интересные факты, тактичная, внимательная, хороший маршрут.

Серпухов открылся с неожиданной стороны, много раз проезжали мимо и впечатление было другое.

Спасибо!

М Мария Серпухов на трёх холмах: два монастыря + Соборная гора Очень знающий экскурсовод!никакой воды,только факты)

В Венера Серпухов на трёх холмах: два монастыря + Соборная гора Большое спасибо Татьяне за организацию и экскурсию. Отличная атмосфера, маршрут, подача информации. Прожив в городе почти 15 лет, открыли его для себя заново. Оказывается столько интересного есть в истории самого города и его культуре. Рекомендуем обращаться именно к Татьяне.

И Игорь Старинные крепости и храмы Серпухова Спасибо Александру за очень интересную экскурсию. Посмотрели весь город. Узнали много нового. Очень хорошо структурирована подача материала. Нам все очень понравилось. Открыли для себя новый уголок России.

О Олег Серпухов на трёх холмах: два монастыря + Соборная гора Всё очень понравилось.

Подача информации, объём, глубина и темп экскурсии идеальны - максимальный комфорт.

Благодаря Татьяне совместили приятную прогулку, богатую на красивые виды, с интересной культурной и исторической информацией.

Спасибо большое!)

С Светлана Старинные крепости и храмы Серпухова Всё прошло отлично.

А Александра Серпухов на трёх холмах: два монастыря + Соборная гора Чудесный экскурсовод. Рассказывает о городе с любовью.

Много исторических штрихов, которые просто в путеводителе не найдешь. Экскурсионный маршрут такой протяженности, что пешком обойти нереально.

Спасибо за интересное путешествие по истории города Серпухов. Нам ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛОСЬ!!!

О Оксана Серпухов на трёх холмах: два монастыря + Соборная гора Татьяна, потрясающий экскурсовод, великолепный рассказчик и невероятно приятная девушка. Мы получили огромное количество приятных эмоций

И Ирина Серпухов на трёх холмах: два монастыря + Соборная гора Удобный формат экскурсии, оптимальный по продолжительности и выбору объектов. Мы узнали много из истории Серпухова, замечательно провели время в обществе симпатичной, умной, эрудированной Татьяны Алексеевны!

Е Екатерина Старинные крепости и храмы Серпухова Александр - коренной житель Серпухова, знает историю буквально каждого дома) Даже проезжая на машине узнавали интересные факты про старинные особняки. А когда выходили рассказы был интересными, содержательными и совсем не скучными. Очень комфортный автомобиль, который не дал нам замерзнуть)