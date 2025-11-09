Индивидуальная
до 4 чел.
Серпухов на трёх холмах: два монастыря + Соборная гора
Узнайте историю Серпухова, посетив два монастыря и Соборную гору. Удобный маршрут на автомобиле охватывает все ключевые достопримечательности города
Начало: У Введенского монастыря
«Вы услышите историю Серпуховского кремля с грустным концом и посмотрите на то, что от него осталось»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6650 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Старинные крепости и храмы Серпухова
Погрузитесь в историю Серпухова: от древних крепостей до легендарных спасений города. Узнайте о значении «Пояса Богородицы» и местных святынях
Начало: Ул. Тульская 1
«Побываем на месте древнего белокаменного кремля и со смотровой площадки увидим древние рубежи»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Серпухов на автомобиле: почувствовать ритм провинции
Познакомиться с древним городом, увидеть руины кремля и современный арт
Завтра в 09:00
6 дек в 09:00
4400 ₽ за всё до 4 чел.
- ААнатолий9 ноября 2025Татьяна замечательный экскурсовод. Прекрасно знает историю Серпухова. Было очень интересно и познавательно. Отлично провела экскурсию. Мы очень рады, что нашим экскурсоводом была Татьяна. Очень рекомендуем ее, как профессионала своего дела.
- ИИрина4 ноября 2025Экскурсия очень понравилась, гид Татьяна отлично рассказала об истории Серпухова и его известных жителях, исторических личностях, которые внесли свой вклад
- ООКСАНА2 октября 2025Сегодня, 2 октября, я прибыла в Серпухов. Заказала экскурсию, и скажу, что осталась очень довольна всем увиденным и услышанным. Красоту
- ННиколай21 сентября 2025Все понравилось.
Экскурсовод чудесная.
- ООлег8 сентября 2025Хотим с женой выразить большую признательность Александру за очень интересную экскурсию. Всё прошло на самом высоком уровне: от встречи на
- ггригорий8 августа 2025Интересно, позновательно, профессионально
- ЕЕвгений4 августа 2025Спасибо Александру,человек Профессинал своего дела! То как он провел эту встречу, наверное ни с кем не сравнится! Благодарим за интересную
- ММожарова7 июля 2025Были на экскурсии с Александром. Считаю, что для тех, кто первый раз в Серпухове, нужна именно такая экскурсия. Рассказ содержит
- ЮЮлия23 июня 2025Гид очень интересно рассказал все. Ходили как пешком так и на машине. Очень советую.
- ЕЕлена14 июня 202513 июня были на экскурсии "Серпухов на трёх холмах" рекомендую Татьяну: профессиональная подача материала, интересные факты, тактичная, внимательная, хороший маршрут.
Серпухов открылся с неожиданной стороны, много раз проезжали мимо и впечатление было другое.
Спасибо!
- ММария10 июня 2025Очень знающий экскурсовод!никакой воды,только факты)
- ВВенера6 июня 2025Большое спасибо Татьяне за организацию и экскурсию. Отличная атмосфера, маршрут, подача информации. Прожив в городе почти 15 лет, открыли его для себя заново. Оказывается столько интересного есть в истории самого города и его культуре. Рекомендуем обращаться именно к Татьяне.
- ИИгорь20 мая 2025Спасибо Александру за очень интересную экскурсию. Посмотрели весь город. Узнали много нового. Очень хорошо структурирована подача материала. Нам все очень понравилось. Открыли для себя новый уголок России.
- ООлег5 мая 2025Всё очень понравилось.
Подача информации, объём, глубина и темп экскурсии идеальны - максимальный комфорт.
Благодаря Татьяне совместили приятную прогулку, богатую на красивые виды, с интересной культурной и исторической информацией.
Спасибо большое!)
- ССветлана20 апреля 2025Всё прошло отлично.
- ААлександра6 апреля 2025Чудесный экскурсовод. Рассказывает о городе с любовью.
Много исторических штрихов, которые просто в путеводителе не найдешь. Экскурсионный маршрут такой протяженности, что пешком обойти нереально.
Спасибо за интересное путешествие по истории города Серпухов. Нам ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛОСЬ!!!
- ООксана6 апреля 2025Татьяна, потрясающий экскурсовод, великолепный рассказчик и невероятно приятная девушка. Мы получили огромное количество приятных эмоций
- ИИрина24 марта 2025Удобный формат экскурсии, оптимальный по продолжительности и выбору объектов. Мы узнали много из истории Серпухова, замечательно провели время в обществе симпатичной, умной, эрудированной Татьяны Алексеевны!
- ЕЕкатерина18 февраля 2025Александр - коренной житель Серпухова, знает историю буквально каждого дома) Даже проезжая на машине узнавали интересные факты про старинные особняки. А когда выходили рассказы был интересными, содержательными и совсем не скучными. Очень комфортный автомобиль, который не дал нам замерзнуть)
- ССергей2 февраля 2025Все прошло отлично! Нам с женой, очень понравилось! Огромное спасибо Татьяне!
