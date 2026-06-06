Эта прогулка по тихим уголкам Тульской области перенесёт вас в 17–18 века — во времена, когда в долине реки Скниги зарождалась российская металлургия и оружейное производство.
Вы пройдёте по следам первых железоделательных заводов, увидите сохранившиеся артефакты той эпохи, посетите усадьбу Питера Марселиса и познакомитесь с историей людей, которые стояли у истоков промышленного развития России.
Описание экскурсии
Начнём маршрут от железнодорожной платформы Пахомово, куда доберёмся на электричке. Далее по лесным тропам и сельским дорогам отправимся в долину реки Скниги.
Острецово
Первая остановка — село Острецово. Здесь рядом с руинами старинной каменной церкви находится необычный артефакт — массивная железная плита, отлитая более 270 лет назад. Несмотря на возраст, она практически не подверглась коррозии. Попробуем вместе прочитать сохранившиеся надписи и разберёмся в её истории.
Дмитриевское
Продолжим путь в село Дмитриевское, где в конце 17 — начале 18 века работал Соломенный чугунолитейный завод. Когда-то это место даже официально называлось «Соломенный завод тож».
Ченцово
Затем посетим Ченцово — место, которое трижды проезжал Пётр I по дороге из Москвы в Воронеж. Здесь сохранилась усадьба Питера Марселиса — знаменитого «железных дел мастера» и владельца каширских заводов. Вы узнаете, как была устроена усадьба промышленника, где находились немецкая слобода, караульная изба и производственные объекты.
Дворяниново
Завершающей точкой маршрута станет Дворяниново — родовое имение Андрея Тимофеевича Болотова, выдающегося русского учёного, философа, писателя и одного из основоположников отечественной агрономии. Мы поговорим о его вкладе в развитие российской науки, истории, сельского хозяйства и распространение в России картофеля, томатов и других сельскохозяйственных культур.
После прогулки вернёмся в Москву на электричке от платформы Тарусская.
Организационные детали
До места встречи вам нужно добраться самостоятельно. Билеты на электричку оплачиваются отдельно
С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На платформе Пахомово
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Серпухове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 483 туристов
Любой выходной день — перспектива временно отвлечься от рутинных забот, возможность быстро сменить обстановку. Приятное общение, новые впечатления, укрепление здоровья.
Прогулки я любил с детства, усидеть во дворе никогда не мог. читать дальшеуменьшить
Незаметно во мне рос интерес к изучению истории родного края. И вот уже много лет я собираю информацию о различных достопримечательностях, выезжаю, фотографирую! За годы собралось более 200 маршрутов.
Цель проведения экскурсий — это попытка обратить внимание на то, что находится вокруг нас, заинтересовать и побудить всех к дальнейшему участию в поездках, сохранении исторических материалов и воспоминаний. Даже в самом современном городе можно услышать немало интересных историй и увидеть массу достопримечательностей. Многое я и другие гиды нашей команды сможем вам рассказать и продемонстрировать за время нашей прогулки!
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