Эта прогулка по тихим уголкам Тульской области перенесёт вас в 17–18 века — во времена, когда в долине реки Скниги зарождалась российская металлургия и оружейное производство. Вы пройдёте по следам первых железоделательных заводов, увидите сохранившиеся артефакты той эпохи, посетите усадьбу Питера Марселиса и познакомитесь с историей людей, которые стояли у истоков промышленного развития России.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Начнём маршрут от железнодорожной платформы Пахомово, куда доберёмся на электричке. Далее по лесным тропам и сельским дорогам отправимся в долину реки Скниги.

Острецово

Первая остановка — село Острецово. Здесь рядом с руинами старинной каменной церкви находится необычный артефакт — массивная железная плита, отлитая более 270 лет назад. Несмотря на возраст, она практически не подверглась коррозии. Попробуем вместе прочитать сохранившиеся надписи и разберёмся в её истории.

Дмитриевское

Продолжим путь в село Дмитриевское, где в конце 17 — начале 18 века работал Соломенный чугунолитейный завод. Когда-то это место даже официально называлось «Соломенный завод тож».

Ченцово

Затем посетим Ченцово — место, которое трижды проезжал Пётр I по дороге из Москвы в Воронеж. Здесь сохранилась усадьба Питера Марселиса — знаменитого «железных дел мастера» и владельца каширских заводов. Вы узнаете, как была устроена усадьба промышленника, где находились немецкая слобода, караульная изба и производственные объекты.

Дворяниново

Завершающей точкой маршрута станет Дворяниново — родовое имение Андрея Тимофеевича Болотова, выдающегося русского учёного, философа, писателя и одного из основоположников отечественной агрономии. Мы поговорим о его вкладе в развитие российской науки, истории, сельского хозяйства и распространение в России картофеля, томатов и других сельскохозяйственных культур.

После прогулки вернёмся в Москву на электричке от платформы Тарусская.

Организационные детали