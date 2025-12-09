Мы проедем по трём главным улицам города, встретим несколько миниатюрных бронзовых павлинов — символ Серпухова. Прикоснёмся к руинам древней цитадели, которая помнит три визита самого грозного русского царя. Вы узнаете, что такое серпуховская готика, и порассуждаете, что может находиться под нашей землёй.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- здание железнодорожного вокзала и памятник героям Куликовской битвы.
- бронзовые миниатюры павлинов.
- необычные муралы на домах.
- руины Серпуховского кремля.
- два частных музея (посещение по желанию).
Вы узнаете:
- как Серпухов связан с Москвой, Санкт-Петербургом, Псковом и Нижним Новгородом.
- какие земли входили в состав Серпуховского удела.
- что собой представляет город в наши дни.
- тайну известного московского особняка, связанного с одной из богатейших купеческих фамилий.
Организационные детали
- Поездка проходит на LADA Granta liftback (с вместительным багажником и кондиционером). При необходимости возьму детское кресло. В машине есть запасной зонтик, пакеты для мусора, салфетки.
- На всех локациях веду съёмку на Canon Mark 3, объектив 24-105. В среднем получается 15–25 фото.
- Частные музеи посещаем по желанию, входные билеты оплачиваются дополнительно.
- Могу посоветовать кафе и рестораны в городе по вашим предпочтениям.
Марианна — ваш гид в Серпухове
Провела экскурсии для 975 туристов
Меня зовут Марианна, я выпускница Института журналистики и ГИТРа, член Серпуховского фотоклуба. Среди моих интересов: история, театр, литература, видеосъёмка, треккинг, альпинизм и мотокросс. Постоянно путешествую по разным городам России. Будучи москвичкой в четырёх поколениях, переехала в Серпуховский район из Москвы в 2006 году, влюбившись в его природу и жизненный уклад.
