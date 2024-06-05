1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Добро пожаловать в Серпухов: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Серпуховское княжество: от Соборной горы до монастырских крепостей. Узнайте о Сергии Радонежском и исторических событиях города
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
5 850₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Самое интересное о Серпухове
Пройти по главным местам города и прикоснуться к его истории на обзорной экскурсии
Сегодня в 19:00
14 июня в 09:00
6 300₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Серпухов сквозь столетия: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с южным форпостом Руси на индивидуальной экскурсии по Серпухову. Узнайте, как город развивался и чем знаменит
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
2 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Знакомьтесь, Серпухов: индивидуальная экскурсия по историческому центру
Прогуляйтесь по историческому центру Серпухова, узнайте о его прошлом и полюбуйтесь видами с лучшей смотровой площадки города
Начало: На площади Ленина
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
Сокровища древнего Серпухова: индивидуальная экскурсия
Подмосковный Серпухов славится потрясающей природой и историческими памятниками. Вместе исследуем Соборную гору, монастыри, церковь и вокзалы. Присоединяйтесь
Начало: На Привокзальной площади
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
1250010 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная пешеходная прогулка «Очарование Серпухова»
Погрузитесь в атмосферу старинного Серпухова, пройдя по его тихим улицам и переулкам. Узнайте об истории города, его купцах и защитниках
Начало: На ул. Советская 1
Сегодня в 19:00
Завтра в 18:00
5 200₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная прогулка по историческому Серпухову и Музей хлеба
Погрузитесь в историю Серпухова, узнайте о его значении в Средневековье и посетите уникальный Музей хлеба с дегустацией и рассказами о старинных традициях
Начало: Соборная гора
14 июня в 10:00
15 июня в 10:00
5 100₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Серпухов на трёх холмах: два монастыря + Соборная гора
Узнайте историю Серпухова, посетив два монастыря и Соборную гору. Удобный маршрут на автомобиле охватывает все ключевые достопримечательности города
Начало: У Введенского Владычного монастыря
10 июня в 09:00
14 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина5 июня 2024У нас, членов Клуба «Дама с чемоданом», лето началось с поездки в древний город Серпухов, расположенный недалеко от Москвы, всего
- ООльга4 июня 2024Все понравилось. Маршрут занял 1,5 часа, особо не успели устать. Приятным бонусом были фотографии от экскурсовода.
- ВВалерия3 июня 2024В Серпухов мы заехали по пути из Москвы в Тулу, заказали экскурсию у Марианны. Во-первых, человеческое спасибо Марианне, что она
- ММария12 мая 202410 мая мы посетили экскурсию с Ирадой. Впечатление - очень приятный, интеллигентный человек с отличной речью. Интересно рассказывала, с готовностью
- ННаталья11 мая 2024Большое спасибо за интересную экскурсию, было интересно и увлекательно. Много чего нового узнали о Серпухове. Думаем приехать еще.
- ЮЮлия10 мая 2024Татьяна отличный экскурсовод! Большое спасибо!
- ИИванова10 мая 2024Очень Рада, что нашли Татьяну. Без нее день в Серпухове не был бы таким ярким и интересным. Посмотрели основные достопримечательности города,
- ООльга6 мая 2024Все понравилось. Экскурсовод Татьяна очень интересно рассказывала о истории города, о храмах и по жителях Серпухова. Отличный вариант для проведения выходного дня.
- ООльга3 мая 2024На первые майские праздники посетили Серпухов компанией из 8ми человек. Владимир покорил сердца всех!!! Интересно!!! Без сухих цифр!!! С юмором!!!
- ИИрина1 мая 2024Экскурсия на 5! Ирада очень приятный человек. Содержание экскурсии- то, что нужно для знакомства с Серпуховым. Материала было оптимально, не перегружено. Прогулка не спешная. Все остались довольны. Большое спасибо! Однозначно рекомендую!!!
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