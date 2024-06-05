Увидеть самое главное в Серпухове

Найдено 8 экскурсий в категории «Самое главное» в Серпухове, цены от 2 400 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Добро пожаловать в Серпухов
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
74 отзыва
Добро пожаловать в Серпухов: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Серпуховское княжество: от Соборной горы до монастырских крепостей. Узнайте о Сергии Радонежском и исторических событиях города
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
5 850 за всё до 7 чел.
Самое интересное о Серпухове
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Самое интересное о Серпухове
Пройти по главным местам города и прикоснуться к его истории на обзорной экскурсии
Сегодня в 19:00
14 июня в 09:00
6 300 за всё до 10 чел.
Серпухов сквозь столетия
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Серпухов сквозь столетия: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с южным форпостом Руси на индивидуальной экскурсии по Серпухову. Узнайте, как город развивался и чем знаменит
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
2 400 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Серпухов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Знакомьтесь, Серпухов: индивидуальная экскурсия по историческому центру
Прогуляйтесь по историческому центру Серпухова, узнайте о его прошлом и полюбуйтесь видами с лучшей смотровой площадки города
Начало: На площади Ленина
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
4 000 за всё до 10 чел.
Сокровища древнего Серпухова
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Сокровища древнего Серпухова: индивидуальная экскурсия
Подмосковный Серпухов славится потрясающей природой и историческими памятниками. Вместе исследуем Соборную гору, монастыри, церковь и вокзалы. Присоединяйтесь
Начало: На Привокзальной площади
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
1250010 000 за всё до 8 чел.
Обзорная пешеходная прогулка «Очарование Серпухова»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Обзорная пешеходная прогулка «Очарование Серпухова»
Погрузитесь в атмосферу старинного Серпухова, пройдя по его тихим улицам и переулкам. Узнайте об истории города, его купцах и защитниках
Начало: На ул. Советская 1
Сегодня в 19:00
Завтра в 18:00
5 200 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Серпухову + Музей хлеба
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
14 отзывов
Индивидуальная прогулка по историческому Серпухову и Музей хлеба
Погрузитесь в историю Серпухова, узнайте о его значении в Средневековье и посетите уникальный Музей хлеба с дегустацией и рассказами о старинных традициях
Начало: Соборная гора
14 июня в 10:00
15 июня в 10:00
5 100 за всё до 5 чел.
Серпухов на трёх холмах: два монастыря + Соборная гора
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
Серпухов на трёх холмах: два монастыря + Соборная гора
Узнайте историю Серпухова, посетив два монастыря и Соборную гору. Удобный маршрут на автомобиле охватывает все ключевые достопримечательности города
Начало: У Введенского Владычного монастыря
10 июня в 09:00
14 июня в 09:00
6 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    5 июня 2024
    Обзорная пешеходная прогулка «Очарование Серпухова»
    У нас, членов Клуба «Дама с чемоданом», лето началось с поездки в древний город Серпухов, расположенный недалеко от Москвы, всего
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    в двух часах езды на электричке. Забронировали обзорную экскурсию и отправились в путь. На остановке Ситценабивная фабрика нас ожидал наш гид Александр Иванов. Но автобус, на который мы сели на привокзальной площади Серпухова, в дороге сломался. Нам пришлось ждать, пересаживаться и, конечно, мы опоздали к назначенному времени. Большое спасибо Александру за его понимание, чуткость и доброжелательность к нам. Экскурсия прошла на высшем уровне! У Александра огромный багаж знаний по истории города, его жителях и традициях. Он никого из нас не торопил, отвечал на все вопросы, слушать его было интересно. Вместо положенных 2,5 часов его экскурсия длилась чуть более трех. И еще он нас фотографировал, и снимет получились отменные! Спасибо ему от нас всех! Мы отлично провели время в Серпухове.

  • О
    Ольга
    4 июня 2024
    Серпухов сквозь столетия
    Все понравилось. Маршрут занял 1,5 часа, особо не успели устать. Приятным бонусом были фотографии от экскурсовода.
  • В
    Валерия
    3 июня 2024
    Серпухов сквозь столетия
    В Серпухов мы заехали по пути из Москвы в Тулу, заказали экскурсию у Марианны. Во-первых, человеческое спасибо Марианне, что она
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    пошла нам на встречу и подстроила по времени экскурсию под нас, тк пробки из Москвы вещь непредсказуемая. Во-вторых. Маршрут был весьма нестандартный, изначально мы удивились, что отдаляемся от площади, но Марианна нас повела секретными тропками в лучшие видовые места, мы посмотрели и пощупали старые стены кремля, посмотрели прекрасные монастыри и соборы, все было замечательное В-третьих. Марианна прекрасный рассказчик, с легкостью переплетает в своей экскурсии исторические факты, даты и пр. с занимательными историями из прошлой и современной жизни города. В-четвертых. У нас была целая фотосессия!!! Спасибо огромное, всем советую. Наш день не испортила даже погода)

    В Серпухов мы заехали по пути из Москвы в Тулу, заказали экскурсию у Марианны. Во-первых, человеческоеВ Серпухов мы заехали по пути из Москвы в Тулу, заказали экскурсию у Марианны. Во-первых, человеческоеВ Серпухов мы заехали по пути из Москвы в Тулу, заказали экскурсию у Марианны. Во-первых, человеческое
  • М
    Мария
    12 мая 2024
    Знакомьтесь, Серпухов
    10 мая мы посетили экскурсию с Ирадой. Впечатление - очень приятный, интеллигентный человек с отличной речью. Интересно рассказывала, с готовностью
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    отвечала на многочисленные вопросы, старалась показать наиболее значимые исторические места своего города. Мы очень доволны экскурсией и непременно рекомендуем данного экскурсовода другим путешественникам. Спасибо!

  • Н
    Наталья
    11 мая 2024
    Добро пожаловать в Серпухов
    Большое спасибо за интересную экскурсию, было интересно и увлекательно. Много чего нового узнали о Серпухове. Думаем приехать еще.
  • Ю
    Юлия
    10 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Серпухову + Музей хлеба
    Татьяна отличный экскурсовод! Большое спасибо!
    Татьяна отличный экскурсовод! Большое спасибо!Татьяна отличный экскурсовод! Большое спасибо!Татьяна отличный экскурсовод! Большое спасибо!Татьяна отличный экскурсовод! Большое спасибо!Татьяна отличный экскурсовод! Большое спасибо!
  • И
    Иванова
    10 мая 2024
    Самое интересное о Серпухове
    Очень Рада, что нашли Татьяну. Без нее день в Серпухове не был бы таким ярким и интересным. Посмотрели основные достопримечательности города,
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    узнали их истории, поднялись на смотровую площадку и позвонили в колокола. Экскурсия была насыщенной и легкой одновременно. Экскурсовод очень гибко подстраивался под наши интересы. Спасибо за чудесный день!

  • О
    Ольга
    6 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Серпухову + Музей хлеба
    Все понравилось. Экскурсовод Татьяна очень интересно рассказывала о истории города, о храмах и по жителях Серпухова. Отличный вариант для проведения выходного дня.
    Все понравилось. Экскурсовод Татьяна очень интересно рассказывала о истории города, о храмах и по жителях Серпухова
  • О
    Ольга
    3 мая 2024
    Добро пожаловать в Серпухов
    На первые майские праздники посетили Серпухов компанией из 8ми человек. Владимир покорил сердца всех!!! Интересно!!! Без сухих цифр!!! С юмором!!!
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    Мы часто посещаем города России и всегда с экскурсоводом. Могу на 100% сказать, что Владимир лучший гид!!! После этой экскурсии хочется вернуться и пройти другие маршруты с Владимиром!!! Огромная благодарность от всей компании!!!

  • И
    Ирина
    1 мая 2024
    Знакомьтесь, Серпухов
    Экскурсия на 5! Ирада очень приятный человек. Содержание экскурсии- то, что нужно для знакомства с Серпуховым. Материала было оптимально, не перегружено. Прогулка не спешная. Все остались довольны. Большое спасибо! Однозначно рекомендую!!!
    Экскурсия на 5! Ирада очень приятный человек. Содержание экскурсии- то, что нужно для знакомства с СерпуховымЭкскурсия на 5! Ирада очень приятный человек. Содержание экскурсии- то, что нужно для знакомства с Серпуховым

Ответы на вопросы от путешественников по Серпухову в категории «Самое главное»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Серпухове
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
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  5. Сокровища древнего Серпухова
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  1. Самое главное
  2. Соборная гора
  3. Серпуховский кремль
  4. Высоцкий монастырь
  5. Троицкий собор
  6. Введенский Владычный Женский Монастырь
  7. Площадь Ленина
Сколько стоит экскурсия по Серпухову в июне 2024
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