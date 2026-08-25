Давайте оставим шикарные дворцы, доходные дома и музеи Северной столицы и погуляем по спальному району Питера.
Ему есть чем вас удивить! Вы пройдёте по новым кварталам, соседствующим с историей, по улочкам и набережным.
Рассмотрите дачные резиденции императорского двора, понаблюдаете за кораблями и насладитесь морской свежестью залива.
Ему есть чем вас удивить! Вы пройдёте по новым кварталам, соседствующим с историей, по улочкам и набережным.
Рассмотрите дачные резиденции императорского двора, понаблюдаете за кораблями и насладитесь морской свежестью залива.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Дачу «Новознаменка» — владения графа Воронцова
- Готический домик, возвращающий мысли к рыцарским временам
- Парк с живописными прудами
- «Балтийскую жемчужину» — шедевр архитектуры 21 века
- Скульптуру Чаркина «Древо жизни»
- Набережную Дудергофского канала с вантовым мостом
- Набережную Финского залива с прекрасными видами на Лахта-центр
Вы узнаете:
- Что такое Дудергоф и Матисов (названия, звучащие в топонимах)
- Где Екатерина Великая неоднократно гостила по пути в Петергоф
- Что делали в готическом домике и чем занимались на прудах в 19 веке
- В каком международном проекте, расположенном здесь, участвовало более семи стран
Кому подойдёт экскурсия
Эта экскурсия для тех, кто хочет побыть ближе к морю, полюбоваться чайками и небом. Ощутить морскую свежесть и пройтись по спальному району города.
Организационные детали
Маршрут прогулки — 4,4 км. По желанию можем проехать пару остановок на автобусе — в этом случае возьмите банковскую карту для оплаты (или подорожник).
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У дачи «Новознаменка»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Сестрорецке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 138 туристов
Пpиветcтвую, увaжaeмые путешественники! С рaдocтью стану вашим проводником. Я победитeль городского конкурса экскуpcoводов — мои знания и опыт позволят открыть вам самое ценное. В своей работе ориентируюсь, прежде всего, на пожелания гостей — уверена, мы найдём общий язык и подружимся.
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от 7800 ₽ за экскурсию