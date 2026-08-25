Пешком к Финскому заливу. Индивидуальная прогулка

Пройти по спальному району Петербурга и поймать ощущение прибрежной жизни на авторской экскурсии
Давайте оставим шикарные дворцы, доходные дома и музеи Северной столицы и погуляем по спальному району Питера.

Ему есть чем вас удивить! Вы пройдёте по новым кварталам, соседствующим с историей, по улочкам и набережным.

Рассмотрите дачные резиденции императорского двора, понаблюдаете за кораблями и насладитесь морской свежестью залива.
Пешком к Финскому заливу. Индивидуальная прогулка
Пешком к Финскому заливу. Индивидуальная прогулка
Пешком к Финскому заливу. Индивидуальная прогулка

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Дачу «Новознаменка» — владения графа Воронцова
  • Готический домик, возвращающий мысли к рыцарским временам
  • Парк с живописными прудами
  • «Балтийскую жемчужину» — шедевр архитектуры 21 века
  • Скульптуру Чаркина «Древо жизни»
  • Набережную Дудергофского канала с вантовым мостом
  • Набережную Финского залива с прекрасными видами на Лахта-центр

Вы узнаете:

  • Что такое Дудергоф и Матисов (названия, звучащие в топонимах)
  • Где Екатерина Великая неоднократно гостила по пути в Петергоф
  • Что делали в готическом домике и чем занимались на прудах в 19 веке
  • В каком международном проекте, расположенном здесь, участвовало более семи стран

Кому подойдёт экскурсия

Эта экскурсия для тех, кто хочет побыть ближе к морю, полюбоваться чайками и небом. Ощутить морскую свежесть и пройтись по спальному району города.

Организационные детали

Маршрут прогулки — 4,4 км. По желанию можем проехать пару остановок на автобусе — в этом случае возьмите банковскую карту для оплаты (или подорожник).

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У дачи «Новознаменка»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваш гид в Сестрорецке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 138 туристов
Пpиветcтвую, увaжaeмые путешественники! С рaдocтью стану вашим проводником. Я победитeль городского конкурса экскуpcoводов — мои знания и опыт позволят открыть вам самое ценное. В своей работе ориентируюсь, прежде всего, на пожелания гостей — уверена, мы найдём общий язык и подружимся.

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