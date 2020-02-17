Для многих Крым — горы, море и дворцы. Я же хочу показать вам совершенно другой Крым.
Со мной вы отправитесь по военной истории полуострова, узнаете все об истории Севастополя и 35-й береговой батареи. Как защищали Севастопольскую бухту, как проходили ожесточенные бои и чем знаменита 35-я батарея. Обо всем это вы узнаете на прогулке по Севастополю.
Со мной вы отправитесь по военной истории полуострова, узнаете все об истории Севастополя и 35-й береговой батареи. Как защищали Севастопольскую бухту, как проходили ожесточенные бои и чем знаменита 35-я батарея. Обо всем это вы узнаете на прогулке по Севастополю.
Описание экскурсии
«Ворота» города, форты и Мемориал славы
Экскурсия начнётся в центре города-героя — на площади П. С. Нахимова. Прежде всего мы отправимся к одному из самых грандиозных монументов на территории бывшего СССР — Мемориалу славы. Он возвышается на Хрустальном мысе и просматривается почти из любой точки в городе. После пройдём к месту, откуда откроется широкая панорама Севастопольской бухты. Здесь вы поймёте, почему её зовут главной морской ареной Севастополя. Кроме того, вы осмотрите два фортификационных сооружения, Михайловскую и Константиновскую батареи, а также посетите подземный каземат мощного строения бронебашенной береговой батареи. История 35-ой батареи
По пути вы узнаете, как последние из защитников города стояли насмерть во время второй обороны Севастополя. С того события прошло уже много лет, но героический подвиг до сих пор в памяти местных жителей. На месте батареи расположился музей, который свидетельствует о мужестве людей, обороняющих Севастополь до последней капли крови. 35-я батарея раскинулась на берегу Чёрного моря, неподалеку от Голубой бухты, где мы с вами пройдёмся, чтобы подкрепить рассказы реальными картинками — и на секунду представить, как разворачивались те страшные события.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Нахимова
- Памятник «Солдату и Матросу»
- 35 батарея
- Голубая бухта
Что включено
- Транспортно-экскурсионное обслуживание,
- Входные билеты.
Что не входит в цену
- Питание,
- Сувениры.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3.6
Основано на 27 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ф
"Впервые оказалась в Краснодаре, выдалось свободных полдня, и я решила пойти на экскурсию по исторической части города. Виктория за 2 часа успела влюбить меня в Краснодар и Краснодарский край! Она
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О
Отличная экскурсия! Оставляет столько мыслей и такое послевкусие, что потом столько бесед, столько обсуждений!
А какие экскурсоводы! Просто люди, который живут музеем! Низкий им поклон!
Отдельное спасибо Марине за внимание, за участие! Бронировали экскурсию за месяц! Все рассказали, всегда на связи!
Очень РЕКОМЕНДУЮ 🤝
А какие экскурсоводы! Просто люди, который живут музеем! Низкий им поклон!
Отдельное спасибо Марине за внимание, за участие! Бронировали экскурсию за месяц! Все рассказали, всегда на связи!
Очень РЕКОМЕНДУЮ 🤝
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Л
Отличная экскурсия! Оставляет столько мыслей и такое послевкусие, что потом столько бесед, столько обсуждений!
А какие экскурсоводы! Просто люди, который живут музеем! Низкий им поклон!
Отдельное спасибо Марине за внимание, за участие! Бронировали экскурсию за месяц! Все рассказали, всегда на связи!
Очень РЕКОМЕНДУЮ 🤝
А какие экскурсоводы! Просто люди, который живут музеем! Низкий им поклон!
Отдельное спасибо Марине за внимание, за участие! Бронировали экскурсию за месяц! Все рассказали, всегда на связи!
Очень РЕКОМЕНДУЮ 🤝
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В
Очень понравилась экскурсия и экскурсовод Виктория. Чувствуется как она любит свой город и отлично знает его историю. Было очень интересно. Жаль, что у нас было всего 2 с небольшим часа на экскурсию. Хотелось бы погулять, посмотреть и послушать побольше и подольше.
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Н
Очень понравилось содержание экскурсии. Гид владеет материалом, организован и внимателен.
Интересно. Познавательно. Актуально. Каждый молодой человек в нашей стране должен здесь побывать.
Интересно. Познавательно. Актуально. Каждый молодой человек в нашей стране должен здесь побывать.
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Н
Очень понравилось содержание экскурсии. Гид владеет материалом, организован и внимателен.
Интересно. Познавательно. Актуально. Каждый молодой человек в нашей стране должен здесь побывать.
Интересно. Познавательно. Актуально. Каждый молодой человек в нашей стране должен здесь побывать.
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