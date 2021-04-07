35 батарея - последний рубеж обороны Севастополя

Для многих Крым - горы, море и дворцы

4
9 отзывов
Для многих Крым — горы, море и дворцы.

Я же хочу показать вам совершенно другой Крым.

Со мной вы отправитесь по военной истории полуострова, узнаете все об истории Севастополя и 35-й береговой батареи.

Как защищали Севастопольскую бухту, как проходили ожесточенные бои и чем знаменита 35-я батарея.

Обо всем это вы узнаете на прогулке по Севастополю.
35 батарея - последний рубеж обороны Севастополя
35 батарея - последний рубеж обороны Севастополя
35 батарея - последний рубеж обороны Севастополя
35 батарея - последний рубеж обороны Севастополя
35 батарея - последний рубеж обороны Севастополя
35 батарея - последний рубеж обороны Севастополя

Что вы увидите 🤩

  • площадь Нахимова
  • памятник «Солдату и Матросу»
  • 35 батарея
  • Голубая бухта.
«Ворота» города, форты и Мемориал славыЭкскурсия начнётся в центре города-героя — на площади П. С. Нахимова. Прежде всего мы отправимся к одному из самых грандиозных монументов на территории бывшего СССР — Мемориалу славы. Он возвышается на Хрустальном мысе и просматривается почти из любой точки в городе. После пройдём к месту, откуда откроется широкая панорама Севастопольской бухты. Здесь вы поймёте, почему её зовут главной морской ареной Севастополя. Кроме того, вы осмотрите два фортификационных сооружения, Михайловскую и Константиновскую батареи, а также посетите подземный каземат мощного строения бронебашенной береговой батареи. История 35-ой батареиПо пути вы узнаете, как последние из защитников города стояли насмерть во время второй обороны Севастополя. С того события прошло уже много лет, но героический подвиг до сих пор в памяти местных жителей. На месте батареи расположился музей, который свидетельствует о мужестве людей, обороняющих Севастополь до последней капли крови. 35-я батарея раскинулась на берегу Чёрного моря, неподалеку от Голубой бухты, где мы с вами пройдёмся, чтобы подкрепить рассказы реальными картинками — и на секунду представить, как разворачивались те страшные события.

Цены на экскурсию

Для группы 1-20 человек
Групповая автобусно-пешеходная экскурсия взрослый билет
1 200 ₽
Групповая сборная автобусно-пешеходная экскурсия детский билет (от 4-х до 14 лет)
1 000 ₽
Групповая сборная автобусно-пешеходная экскурсия пенсионный билет
1 200 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • транспортно-экскурсионное обслуживание
  • входные билеты.
Что не входит
  • питание
  • сувениры.
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Спутник 8.
Спутник 8.
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