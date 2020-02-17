«Ворота» города, форты и Мемориал славы

Экскурсия начнётся в центре города-героя — на площади П. С. Нахимова. Прежде всего мы отправимся к одному из самых грандиозных монументов на территории бывшего СССР — Мемориалу славы. Он возвышается на Хрустальном мысе и просматривается почти из любой точки в городе. После пройдём к месту, откуда откроется широкая панорама Севастопольской бухты. Здесь вы поймёте, почему её зовут главной морской ареной Севастополя. Кроме того, вы осмотрите два фортификационных сооружения, Михайловскую и Константиновскую батареи, а также посетите подземный каземат мощного строения бронебашенной береговой батареи. История 35-ой батареи

По пути вы узнаете, как последние из защитников города стояли насмерть во время второй обороны Севастополя. С того события прошло уже много лет, но героический подвиг до сих пор в памяти местных жителей. На месте батареи расположился музей, который свидетельствует о мужестве людей, обороняющих Севастополь до последней капли крови. 35-я батарея раскинулась на берегу Чёрного моря, неподалеку от Голубой бухты, где мы с вами пройдёмся, чтобы подкрепить рассказы реальными картинками — и на секунду представить, как разворачивались те страшные события.