Турфирма «Зебра» рекомендует к посещению этот легендарный объект со всеми членами семьи! Незабываемая по накалу эмоций экскурсия по батарее, разящая прямо в сердца слушателей. Что вас ждет Maxim Gorki - II, так немцы называли наиболее мощное береговое фортификационное артиллерийское сооружение Черноморского Флота. Которая героически сражалась на протяжении практически всей обороны Севастополя 1941-42 гг. Судьба 35-й бронебашенной батареи и запредельная храбрость ее защитников легли в основу этой экскурсии. Сейчас это место, куда регулярно приезжают севастопольцы и гости города называется" Музейный историко-мемориальный комплекс героическим защитникам Севастополя "З5-я береговая батарея" Здесь каждый в Пантеоне Памяти найдет своего однофамильца Важная информация:

Экскурсия состоится при любой погоде •Пенсионеры, ветераны СВО, многодетная семья относятся к льготной категории туристов •Вид экскурсионного тура: групповой автобусно - пешеходный •Возрастные ограничения: дети до 7 лет в казематную часть батареи не допускаются, только в Пантеон Памяти •Сложность: легкий. Для женщин рекомендуем обувь на низком ходу •Перед началом экскурсии следует пройти регистрацию у менеджера. Для этого подойдите к экскурсионной тумбе под КРАСНО-ЖЕЛТЫМ зонтом, которая находится рядом с Городской Доской Почета •Если Вы хотите воспользоваться услугами такси, рекомендуем начать вызов за 1 час 30 минут до начала экскурсии •Время указанное в тайминге является ориентировочным, может меняться в связи с дорожной ситуацией и скоростью движения группы по объектам показа.