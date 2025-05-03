Туристическая фирма «Зебра» рекомендует эту экскурсию и приглашает посетить уникальный музейно-исторический мемориальный комплекс «35-я береговая батарея», где героически сражались последние защитники Севастополя в июне-июле 1942 года.
Сюда, в подземные казематы, еще
Сюда, в подземные казематы, еще
Описание экскурсии
Турфирма «Зебра» рекомендует к посещению этот легендарный объект со всеми членами семьи! Незабываемая по накалу эмоций экскурсия по батарее, разящая прямо в сердца слушателей. Что вас ждет Maxim Gorki - II, так немцы называли наиболее мощное береговое фортификационное артиллерийское сооружение Черноморского Флота. Которая героически сражалась на протяжении практически всей обороны Севастополя 1941-42 гг. Судьба 35-й бронебашенной батареи и запредельная храбрость ее защитников легли в основу этой экскурсии. Сейчас это место, куда регулярно приезжают севастопольцы и гости города называется" Музейный историко-мемориальный комплекс героическим защитникам Севастополя "З5-я береговая батарея" Здесь каждый в Пантеоне Памяти найдет своего однофамильца Важная информация:
Экскурсия состоится при любой погоде •Пенсионеры, ветераны СВО, многодетная семья относятся к льготной категории туристов •Вид экскурсионного тура: групповой автобусно - пешеходный •Возрастные ограничения: дети до 7 лет в казематную часть батареи не допускаются, только в Пантеон Памяти •Сложность: легкий. Для женщин рекомендуем обувь на низком ходу •Перед началом экскурсии следует пройти регистрацию у менеджера. Для этого подойдите к экскурсионной тумбе под КРАСНО-ЖЕЛТЫМ зонтом, которая находится рядом с Городской Доской Почета •Если Вы хотите воспользоваться услугами такси, рекомендуем начать вызов за 1 час 30 минут до начала экскурсии •Время указанное в тайминге является ориентировочным, может меняться в связи с дорожной ситуацией и скоростью движения группы по объектам показа.
Четверг с 14-30
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Городские достопримечательности по пути следования
- 35 береговая бронебашенная батарея
- Пантеон памяти
- Скальные казематы
- Мыс Казачий
Что включено
- Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе
- Услуги аттестованного гида-экскурсовода
- Экскурсия по всему маршруту
- Организационные услуги
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Севастополь, площадь Нахимова
Завершение: Пл. Нахимова
Когда и сколько длится?
Когда: Четверг с 14-30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Важная информация
- Экскурсия состоится при любой погоде
- Пенсионеры, ветераны СВО, многодетная семья относятся к льготной категории туристов
- Вид экскурсионного тура: групповой автобусно - пешеходный
- Возрастные ограничения: дети до 7 лет в казематную часть батареи не допускаются, только в Пантеон Памяти
- Сложность: легкий. Для женщин рекомендуем обувь на низком ходу
- Перед началом экскурсии следует пройти регистрацию у менеджера. Для этого подойдите к экскурсионной тумбе под КРАСНО-ЖЕЛТЫМ зонтом, которая находится рядом с Городской Доской Почета
- Если Вы хотите воспользоваться услугами такси, рекомендуем начать вызов за 1 час 30 минут до начала экскурсии
- Время указанное в тайминге является ориентировочным, может меняться в связи с дорожной ситуацией и скоростью движения группы по объектам показа
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3.4
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Очень познавательная и трогательная экскурсия. Экскурсовод Павел очень грамотный, приятный в общении, внимательный. Помимо программы экскурсии он сообщил нам много интересных фактов на данную тему в простой и очень доступной форме. Было очень интересно!!!
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А
Понравилась очень. Особенно доволен внук. спасибо
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Р
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Н
Экскурсии не было. За 1200 р. нас довезли до 35 батареи, где гид Светлана взяла на всех билеты, причём бесплатные. По пути правда завезли на какой-то непонятный маяк. Это всё
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Н
Экскурсии не было. За 1200 р. нас довезли до 35 батареи, где гид Светлана взяла на всех билеты, причём бесплатные. По пути правда завезли на какой-то непонятный маяк. Это всё
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