Диорама «Штурм Сапун горы»

Приглашаем посетить Сапун-гору

Групповая
Приглашаем посетить Сапун-гору.

Вас ждут открытые экспозиции военной техники Крымской и ВОВ, исторические памятники, часовня Георгия Победоносца, Малахов Курган, уникальные памятники и корабельные пушки двух легендарных оборон города.
Диорама «Штурм Сапун горы»
Диорама «Штурм Сапун горы»
Диорама «Штурм Сапун горы»
Диорама «Штурм Сапун горы»
Диорама «Штурм Сапун горы»
Диорама «Штурм Сапун горы»

Что вас ожидает 🤩

  • Сапун-гора
  • Диорама «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944г.»(осмотр фасадов)
  • Часовня Георгия Победоносца
  • Выставка военной техники времен Великой Отечественной войны
  • Малахов Курган
Зебра рекомендует!

Что вас ждет

Сапун-гора: ансамбль мемориального комплекса. Открытые экспозиции военной техники Крымской и ВОВ. Исторические памятники. Часовня Георгия Победоносца. Фасадный осмотр музея Диорама. Малахов Курган: осмотр главного бастиона Севастополя. Уникальные памятники и корабельные пушки двух легендарных оборон города.
Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

  • транспортно-экскурсионное обслуживание,
  • услуги аттестованного гида-экскурсовода,
  • сопровождение по всему маршруту экскурсии.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • личные расходы.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание
  • Услуги аттестованного гида-экскурсовода
  • Сопровождение по всему маршруту экскурсии
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Пл. Нахимова, д. 3
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно: 10:00, 12:00, 15:00.
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно: 10:00, 12:00, 15:00.

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