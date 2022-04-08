Диорама «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944г.»(осмотр фасадов)
Часовня Георгия Победоносца
Выставка военной техники времен Великой Отечественной войны
Малахов Курган
Зебра рекомендует!
Что вас ждет
Сапун-гора: ансамбль мемориального комплекса. Открытые экспозиции военной техники Крымской и ВОВ. Исторические памятники. Часовня Георгия Победоносца. Фасадный осмотр музея Диорама. Малахов Курган: осмотр главного бастиона Севастополя. Уникальные памятники и корабельные пушки двух легендарных оборон города.
Важно знать
В стоимость экскурсии включено:
транспортно-экскурсионное обслуживание,
услуги аттестованного гида-экскурсовода,
сопровождение по всему маршруту экскурсии.
Туристы оплачивают самостоятельно:
личные расходы.
Ответы на вопросы
Что входит
Транспортно-экскурсионное обслуживание
Услуги аттестованного гида-экскурсовода
Сопровождение по всему маршруту экскурсии
Что не входит
Личные расходы
Место начала и завершения?
Пл. Нахимова, д. 3
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно: 10:00, 12:00, 15:00.
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ежедневно: 10:00, 12:00, 15:00.
Виктория — ваш гид в Севастополе
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них