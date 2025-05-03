Мои заказы

35-я Батарея – экскурсии в Севастополе

Найдено 3 экскурсии в категории «35-я Батарея» в Севастополе, цены от 600 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Прекрасны вы, брега Тавриды
Пешая
На автобусе
6 часов
5 отзывов
Водная прогулка
Экскурсия «Прекрасны вы, брега Тавриды»: путешествие по Севастополю
Погрузитесь в красоту Севастополя: от маяка Херсонес до тайн Балаклавы в увлекательной экскурсии
Начало: Место Вашего проживания в переделах Севастополя
Расписание: по предварительной договоренности
Завтра в 09:00
20 июл в 09:00
11 900 ₽ за всё до 8 чел.
35 батарея - последний рубеж обороны Севастополя
Пешая
На автобусе
4 часа
13 отзывов
Групповая
до 18 чел.
35 батарея - последний рубеж обороны Севастополя
Сегодня в 15:00
24 июл в 15:00
600 ₽ за человека
35-я береговая бронебашенная батарея
На автобусе
5 часов
3 отзыва
Групповая
до 20 чел.
35-я береговая бронебашенная батарея
Начало: Пл. Нахимова, справа от Городской Доски Почета
Расписание: Четверг с 15:00
24 июл в 15:00
31 июл в 15:00
1500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    3 мая 2025
    35-я береговая бронебашенная батарея
    Очень познавательная и трогательная экскурсия. Экскурсовод Павел очень грамотный, приятный в общении, внимательный. Помимо программы экскурсии он сообщил нам много интересных фактов на данную тему в простой и очень доступной форме. Было очень интересно!!!
  • А
    Анна
    27 апреля 2025
    Прекрасны вы, брега Тавриды
    Все было отлично! Экскурсовод Светлана просто великолепна! Интересно было и взрослым и детям! Большое спасибо!
  • А
    Александра
    20 августа 2024
    Прекрасны вы, брега Тавриды
    Был прекрасный насыщенный день, много увидели красот Севастополя. Наверное, нам необходимо было более точно поставить задачу, чтобы получить больше исторической справки о городе.
  • А
    Анастасия
    9 августа 2024
    Прекрасны вы, брега Тавриды
    Понравилось ВСЁ! Спасибо большое Светлане, за интересную экскурсию🔥, за изминения экскурсии под наши пожелания❤️, за комфортабельный авто, за объем икскурсии🌺.
    читать дальше

    Мы очень рады, что выбор в просторах интернета выпал именно на неё! Всем советую и сами ещё воспользуемся при следующем отпуске в прекрасный Севастополь!)🥰🤩

  • А
    Ангелина
    14 ноября 2023
    35-я береговая бронебашенная батарея
    Понравилась очень. Особенно доволен внук. спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «35-я Батарея»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Севастополе
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Прекрасны вы, брега Тавриды
  2. 35 батарея - последний рубеж обороны Севастополя
  3. 35-я береговая бронебашенная батарея
Какие места ещё посмотреть в Севастополе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Мыс Фиолент
  2. Херсонес Таврический
  3. Крепость Чембало
  4. Гора Сапун
  5. Малахов Курган
  6. Ай-Петри
  7. Байдарская долина
  8. Винзавод «Массандра»
  9. Завод вин Инкерман
  10. Заказник «Новый Свет»
Сколько стоит экскурсия по Севастополю в июле 2025
Сейчас в Севастополе в категории "35-я Батарея" можно забронировать 3 экскурсии от 600 до 11 900. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
Забронируйте экскурсию в Севастополе на 2025 год по теме «35-я Батарея», 21 ⭐ отзыв, цены от 600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь