Н Наталья 35-я береговая бронебашенная батарея Очень познавательная и трогательная экскурсия. Экскурсовод Павел очень грамотный, приятный в общении, внимательный. Помимо программы экскурсии он сообщил нам много интересных фактов на данную тему в простой и очень доступной форме. Было очень интересно!!!

А Анна Прекрасны вы, брега Тавриды Все было отлично! Экскурсовод Светлана просто великолепна! Интересно было и взрослым и детям! Большое спасибо!

А Александра Прекрасны вы, брега Тавриды Был прекрасный насыщенный день, много увидели красот Севастополя. Наверное, нам необходимо было более точно поставить задачу, чтобы получить больше исторической справки о городе.

А Анастасия Прекрасны вы, брега Тавриды читать дальше Мы очень рады, что выбор в просторах интернета выпал именно на неё! Всем советую и сами ещё воспользуемся при следующем отпуске в прекрасный Севастополь!)🥰🤩 Понравилось ВСЁ! Спасибо большое Светлане, за интересную экскурсию🔥, за изминения экскурсии под наши пожелания❤️, за комфортабельный авто, за объем икскурсии🌺.