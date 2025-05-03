Водная прогулка
Экскурсия «Прекрасны вы, брега Тавриды»: путешествие по Севастополю
Погрузитесь в красоту Севастополя: от маяка Херсонес до тайн Балаклавы в увлекательной экскурсии
Начало: Место Вашего проживания в переделах Севастополя
Расписание: по предварительной договоренности
Завтра в 09:00
20 июл в 09:00
11 900 ₽ за всё до 8 чел.
Групповая
до 18 чел.
Сегодня в 15:00
24 июл в 15:00
600 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
35-я береговая бронебашенная батарея
Начало: Пл. Нахимова, справа от Городской Доски Почета
Расписание: Четверг с 15:00
24 июл в 15:00
31 июл в 15:00
1500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья3 мая 2025Очень познавательная и трогательная экскурсия. Экскурсовод Павел очень грамотный, приятный в общении, внимательный. Помимо программы экскурсии он сообщил нам много интересных фактов на данную тему в простой и очень доступной форме. Было очень интересно!!!
- ААнна27 апреля 2025Все было отлично! Экскурсовод Светлана просто великолепна! Интересно было и взрослым и детям! Большое спасибо!
- ААлександра20 августа 2024Был прекрасный насыщенный день, много увидели красот Севастополя. Наверное, нам необходимо было более точно поставить задачу, чтобы получить больше исторической справки о городе.
- ААнастасия9 августа 2024Понравилось ВСЁ! Спасибо большое Светлане, за интересную экскурсию🔥, за изминения экскурсии под наши пожелания❤️, за комфортабельный авто, за объем икскурсии🌺.
- ААнгелина14 ноября 2023Понравилась очень. Особенно доволен внук. спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «35-я Батарея»
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