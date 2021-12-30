по договоренности

Дорос - столица княжества Феодоро

Мы отправимся в древнюю столицу княжества Феодоро, расположенную на плато Мангуп-Кале

Индивидуально
для 4 чел.
Мы отправимся в древнюю столицу княжества Феодоро, расположенную на плато Мангуп-Кале.

В этом месте столкнулись вечно враждующие цивилизации — восточные и западноевропейские христиане, мусульмане и иудеи.

Каждый новый «хозяин» Мангупа тщательно зачищал следы предыдущего, нам остались лишь развалины городищ.

Но даже этого хватает, чтобы понять размер и величие княжества Феодоро.
Дорос - столица княжества Феодоро
Дорос - столица княжества Феодоро
Дорос - столица княжества Феодоро
Дорос - столица княжества Феодоро
Дорос - столица княжества Феодоро
Дорос - столица княжества Феодоро
Дорос - столица княжества Феодоро
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Что вас ждет

Всего в часе езды от Севастополя находится древняя столица княжества Феодоро, расположенная на плато Мангуп-Кале.
В этом месте столкнулись вечно враждующие цивилизации — восточные и западноевропейские христиане, мусульмане и иудеи.
Каждый новый «хозяин» Мангупа тщательно зачищал следы пребывания предыдущего, и поэтому нам остались лишь развалины городищ.
Но даже этого хватает, чтобы понять размер и величие княжества Феодоро.
Мы увидим высеченную из огромных каменных блоков крепостную стену, которая полгода защищала город. Сразу за стеной кераимский некрополь с «рогатыми» надгробиями и непонятными надписями, напоминающими иудейскую письменность. Пройдя вторую линию защиты города, сразу увидим Большую базелику Мангупа, датируется VI в. н. э.
Выходим на огромное плато Мангуп-Кале и видим вокруг себя фантастической красоты горы! Древние люди умели выбирать место для проживания.
Погуляем по плато и увидим многочисленные остатки храмов, монастырские пещеры, тарапаны для производства вина, ванны для выделки кожи. Но главное — виды вокруг и воздух, пропитанный можжевельником.
Важно знать
Подъем на плато Мангуп-Кале — примерно один час.
Экскурсия не рекомендуется для путешественников с маленькими детьми, людям, имеющим проблемы с опорно-двигательным аппаратом, дыхательной системой.
В стоимость экскурсии включено
  • транспорт,
  • услуги гида,
  • вода,
  • чай,
  • лёгкий перекус.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • обед в местных кафе — примерно 1000 руб. /чел.

Ответы на вопросы

Что входит
  • транспорт
  • услуги гида
  • вода
  • чай
  • лёгкий перекус.
Что не входит
  • обед в местных кафе — примерно 1000 руб. /чел.
Место начала и завершения?
Севастополь (кроме Северной стороны), Балаклава
Когда и сколько длится
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Подъем на плато Мангуп-Кале — примерно один час.
  • Экскурсия не рекомендуется для путешественников с маленькими детьми, людям, имеющим проблемы с опорно-двигательным аппаратом, дыхательной системой.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

по договоренности

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